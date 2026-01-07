Eren Elmalı kendi takımının maçına bahis oynamış (Belgelerle)

Eren Elmalı’yı tanımayan pek yoktur herhalde…

Galatasaray’ın ve A Milli Futbol Takımımızın önemli futbolcusu…

4’ü U21, 20’si de A Milli Takım olmak üzere 24 kez Ay-Yıldızlı formayı giydi.

Fakat aynı Eren Elmalı yakın zamanda çok üzücü bir durumla karşılaştı.

Ne mi bu? Bazı maçlarda bahis oynadığı için Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 45 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı.

13 Kasım 2025’te tedbirli olarak PFDK’ya gönderilen Eren Elmalı, 25 Kasım 2025’te 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

Hemen belirteyim… Futbol Federasyonu Disiplin Talimatı gereği, bahis oynayan futbolculara ve de diğer kişilere mevzuat gereği 3 ay ila 1 yıl arasında hak mahrumiyeti cezası veriliyor…

Nitekim bu doğrultuda yüzlerce futbolcu ve hakem, 3 ay ile 1 yıl arasında hak mahrumiyeti cezası aldı.

Fakat… Tam adı Evren Eren Elmalı olan Eren Elmalı için müthiş bir uygulamaya gidildi, mevzuat çerçevesinde kendisine çok önemli bir indirim yapıldı, önce cezanın minimumu olan 3 ay verildi, sonra da disiplin talimatının 13. maddesi gereği güzel bir indirim sağlandı, bu ceza 45 güne indirildi.

Yani PFDK, Eren Elmalı’ya en alt sınırdan ceza verirken, en üst sınırdan da indirim uyguladı.

Yine aynı Eren Elmalı’nın 45 günlük cezası 28 Aralık 2025’te sona erdi.

Bu çerçevede Eren Elmalı Galatasaray’ın 2 gün önce Trabzonspor ile yaptığı Süper Kupa yarı final maçında forma giydi, bir de gol attı, takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Buraya kadar tamam mı!

Tamam…

Zaten futbol kamuoyu tarafından çok iyi bilinen bilgileri aktardım…

Şimdi sadede geliyorum.

Bahis oynadığı için 45 gün ceza verilen Eren Elmalı gerçeğini açıklıyorum.

Eren Elmalı kendi kulübünün maçına da bahis oynamış…

Tabii bu bir suç… Cezası da sürekli yani ömür boyu hak mahrumiyeti…

Konuyu açayım…

Eren Elmalı ne zaman mı bahis oynamış?Kasımpaşa’da forma giyerken…

30 Ağustos 2019’da oynanan Kasımpaşa-Ankaragücü maçına bahis yapmış…

Hukuka ve kişilere saygım çerçevesinde bazı bilgileri kısıtlı paylaşacağım şimdilik…

Eren Elmalı, bu bahisi Nesine adlı yasal bahis sitesi üzerinden oynamış…

Tam saatini de söyleyeyim… 30 Ağustos 2019’da saat 19.16.41’de…

Eren Elmalı’nın bahis sitesindeki üye numarası 15 ile başlıyor, 18 ile bitiyor.

TC kimlik numarası ise… Dediğim gibi hem kanun gereği, hem de kişilere ve camialara saygı gereği elbette ki yazmıyorum.

Tekrarlamamda yarar var…

Elimdeki resmi belgeler doğrultusunda bu bilgileri kaleme alıyorum.

Yani bu yazdıklarım bir iddia değil, resmi veriler…

Benim elimde var…

Futbol Federasyonu’nda da var…

Nesine adlı bahis sitesinde de var…

Spor-Toto Teşkilatında da var…

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda da var

Peki, kendi maçına bahis oynayınca ne oluyor?

Şike kapsamına girmiş oluyor.

Şike olarak değerlendirilmesi gerekiyor.

Ve dediğim gibi, bunun karşılığı ömür boyu hak mahrumiyeti…

TFF Disiplin Talimatının 56. maddesi çok açık… Müsabaka sonucunu etkileme başlıklı maddede aynen şu yazıyor:

“Müsabakanın sonucunu veya sürecini hukuka veya spor ahlakına aykırı şekilde etkilemek yasaktır.

Yukarıda belirtilen ihlalleri gerçekleştiren kişilere sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir.”

Şu da var. Şikeden dolayı ceza alan bir futbolcu, üste para verse bile dünyanın hiçbir yerinde futbol oynayamaz.

Bir hatırlatma yapayım…

Konyaspor’un Senegalli futbolcusu Alassane Ndao, 20 Ekim 2024’te oynanan Beşiktaş-Konyaspor maçında, yani kendi takımının maçında bahis oynadığı gerekçesi ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alınmış, sonra da mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Halen cezaevinde yatıyor.

Bir ayrıntı yazayım.

Ndao, 20 Ekim 2024’te oynanan Beşiktaş-Konyaspor maçında geniş kadroda olmasına karşın, yedek kalmış, oyuna alınmamış…

Şu vurguyu da yapayım…

TFF’nin yürüttüğü disiplin soruşturması dışında bu fiiller aynı zamanda Cumhuriyet Savcılıkları nezdinde de resen soruşturulabilir niteliktedir.

Bahis oynama eylemi tek başına disiplin ihlali oluştururken, eğer bu fiil maçın sonucunu etkileme kastı içeriyorsa, 6222 sayılı kanun kapsamında şike suçu olarak cezai sorumluluk doğurur.

Nitekim Konyasporlu Ndao başta olmak üzere bazı futbolcular bu doğrultuda tutuklandı.

Şimdi şu soru akıllara gelebilir:

“Futbol Federasyonu’nun şike ve bahis soruşturması son 5 yıllık süreyi kapsıyor.

Eren Elmalı’nın kendi takımının maçına bahis oynadığı tarih ise 30 Ağustos 2019… Yani 6 yıl 4 ay önce… Haliyle kapsam dışı kalması gerekmez mi? Zamanaşımına girmez mi?”

Yanıt çok net… Hayır… Zamanaşımına girmez…

Çünkü… Şike kapsamlı suçlarda mevzuat gereği zamanaşımı yoktur.

Hatta “soruşturma zamanaşımı” başlıklı TFF disiplin talimatının 14. maddesinin 3. fıkrası aynen şöyle:

“Müsabaka sonucunu etkileme şeklindeki disiplin ihlallerinin soruşturması zamanaşımına tabi değildir.”

Bu konuyla ilgili bir de bonus vereyim…

Eren Elmalı, 2 Eylül 2019’da Kasımpaşa’dan Silivrispor’a kiralık olarak gidiyor.

Sonra ne mi oluyor?

17 Aralık 2019’da Vanspor-Kasımpaşa-maçına da bahis oynuyor.

Yani o süreçte esas kulübü Kasımpaşa olmasına karşın, Silivrispor forması altında yine Kasımpaşa’nın maçına bahis kuponu yapıyor.

Yine Nesine adlı bahis sitesi üzerinden oynuyor…

Oynadığı saati de tam olarak yazayım: 17 Aralık 2019’da saat 12.09.14’te…

Hatta kimse fazla kıpırdamasın diye şu detayı da vereyim.

Eren Elmalı, aynı gün, yani 17 Aralık 2019’da Antalyaspor-Eyüpspor ve Samsunspor- Rizespor maçlarına da bahis oynamış…

Yine Nesine üzerinden…

Konunun son derece önemli oluşu nedeni ile yazıyı biraz fazla uzattım.

Finale geldim artık…

Haliyle Futbol Federasyonu’na sormak istiyorum.

Alt liglerde top koşturan futbolculara ve görev yapan hakemlere mevzuat çerçevesinde en ağır cezalar verilirken, en tepedeki isimlere ayrıcalık mı tanınıyor!

Bu nasıl iş?

Bunun izahı nedir?

Sizin, hak, hukuk ve eşitlik anlayışınız bu mu?

Türkiye Futbol Federasyonu’ndaki (TFF) işleyiş doğrultusunda bir hatırlatma yapmak istiyorum.

Hukuki her türlü dosya önce TFF Hukuk Kurulu’na gelir, Hukuk Kurulu gerekli incelemeyi yaptıktan sonra suçun kapsamı çerçevesinde dosyayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) gönderir, PFDK da gelen dosya doğrultusunda gereken kararı alır.

Yani, PFDK, gelen dosya çerçevesinde konuyu değerlendirir.

*

Eren Elmalı’ya verilen 45 günlük ceza çerçevesinde anlaşılan o ki…

Bu futbolcu, TFF Hukuk Kurulu tarafından kendi takımının maçına oynamış olarak değil de… Normal bahis kapsamında PFDK’ya gönderilmiş?

Bu çerçevede söylüyorum, Hukuk Kurulu, gerekeni yapsaydı, yani Disiplin Kurulu’na şike kapsamında dosyayı gönderseydi, Eren Elmalı’nın mevzuatlar çerçevesinde ömür boyu hak mahrumiyetinden kurtulması pek mümkün değildi.

Haliyle TFF Hukuk Kurulu’na önemle sormak gerekiyor?

Bu işin izahı nedir?

Alt liglerimizdeki yüzlerce futbolcuya ve hakeme Nikaragua ya da Brezilya Ligi maçlarında cüzi miktarda bahis oynadıkları için 8’er ay, 10’ar ay hak mahrumiyeti cezası verilirken…

Kendi takımının maçına bahis oynayan Eren Elmalı, mevzuat çerçevesinde en ağır cezayı alması gerekirken…

Nasıl oldu, neler döndü de…

Eren Elmalı sadece 45 günlük minnacık bir cezayla kurtuldu?

Yoksa… Hukuk ve kara kaplı defter önünde herkes eşit değil mi!

Görünen ve anlaşılan o ki… Değil…

Haliyle soruyorum… Eren Elmalı gibi başka şöhretli futbolculara da ayrıcalık tanındı mı?

Tanındıysa kimlere tanındı?

Kim bunlar?

Büyük takımlarda mı oynuyorlar?

Acaba diyorum…

Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu bu konuda ne düşünüyor?

Haberleri var mı?

Haberleri daha önce yoksa, şimdi haberleri oldu.

Haberleri daha önce varsa, niye böyle oldu!

Normal şartlar altında ömür boyu hak mahrumiyeti cezası alması gereken bir futbolcu, nasıl, ne şekilde ve kimlerin sayesinde 45 günle kurtuldu?

Acaba… Benim bu bildiklerimi ve yazdıklarımı İbrahim Hacıosmanoğlu ve ekibi de biliyor mudur!

Birileri izahını yapar elbet…

Son sözüm şu olsun:

Bu pilav daha çok su kaldırır!