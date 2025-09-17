Erkekler mağazadan alışverişi neden sevmez?

Erkek kendine ayakkabı veya elektronik alınacaksa koşarak gidiyor. Fakat söz konusu eşi olduğunda alışverişe en fazla 20 dakika tahammül edebiliyor. Artık mağazalar da bunun farkında…

Çoğu mağaza, eşleri alışveriş yaparken kocaları ayakta kalmasın diye sandalye, puf filan koymaya başladı. Neden diye merak ediyordum, Avantajix.com sitesi araştırması önüme geldi. 10 erkekten 7’si eşlerine alışverişte eşlik etmeyi “işkence” olarak görüyor. Erkeklere alışverişte zor gelen ne olabilir?

Bundan 25 yıl önce benzer araştırmayı hatırlıyorum; “alışverişte erkekler, 19’uncu dakikadan itibaren ‘düşük yoğunluklu beyin sarsıntısı’ geçirirken, kadınlar ortalama 3,5’uncu saatten itibaren yorgunluk belirtileri gösteriyor.” Düşük yoğunluklu beyin sarsıntısı, bir metafor elbette ama durumu anlatıyor.

PSİKOLOJİK TEDAVİ YÖNTEMİ Mİ?

Kadın için saatlerce çarşı pazarda gezmek, mağazalara girmek, istediği ürünü seçip denemek, dakikalarca pazarlık yapmak, bir tutku, eğlence, hatta psikolojik tedavi yöntemi… Genelleme hatalı olsa da “fırsatım, imkânım olsa tüm günümü mağazalarda geçiririm” diyen milyonlarca kadın var.

Ya erkekler? Her 10 erkekten sadece 2’si çarşı pazar seviyor. Çoğu, mağazaya girmekten kaçınıyor, her 3 erkekten biri ise nefret ediyor. Peki, neden? Cevaplar ilginç; İçeri girer girmez peşine takılan, istemediği ürünü satmaya çalışan satış görevlisi (%60). Bunlardan biri de benim ve derhal çıkarım.

İKİ SORU İKİ CEVAP / Alışverişte erkeğe dair…

Peki, en çok neden şikâyetçiler?

Caddelerde, AVM’lerde park yeri bulunmaması (%50) Kasadaki ödeme sırası (%45) Alışveriş sonrası eşyaların taşınması (%45) havasız deneme kabinleri (% 40), Deneme kabini önündeki kuyruk (%40).

Erkeğin fiziki şikâyetleri neler?

Başkasının denediği bir giysinin denenmek zorunda kalınması (%30) Koştururken bele ağrılar girmesi (%25) Mağaza ile iş saatlerine uymaması. (%20) Tarzına uymayan gürültülü müzik yayını (%15).

NOT

KADINLARIN EŞLERİ ALIŞVERİŞE İKNA YÖNTEMLERİ

Erkeklerin %55’i, bedeli ne olursa olsun, özellikle giyim alışverişine katılmıyor. Alışveriş sonrası yemek, dizi/maç seçeneğinde erkeğe söz hakkı tanımak, arkadaş etkinliğine katılmasına izin vermek, bir sonraki alışverişte evde kalmasına izin vermek, kadınların ikna yöntemleri arasında ilk sıralarda…

ALIŞVERİŞ LÛGATI

Teknolojik mağaza: Erkeklerin tek başına alışverişe bayıldığı, gün boyu kalabilecekleri yer

Tekstil alışverişi: Tekstili kadınlar, elektronik alışverişi erkeklerin büyüttüğü gerçeği

Alışveriş bağımlılığı: Bazılarının ihtiyacı olmasa da satınalma güdüsünü frenleyemeyişi

Sanal alışveriş: İnternetten beğendiğini online sipariş edip denemeden satınalma