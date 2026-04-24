Erkeklere de emzirme parası veriliyor!

Kadın, çok güçlü bir varlık. Doğası gereği; neyi verirseniz size çoğaltarak onu verir. 9 ay boyunca bir canlıyı karnında taşır ve dünyaya getirir. Bir canlıya yaşam veren kadın düşünsenize, daha kim bilir nelere gücü yeter.

Kadın; anadır, eştir, yarendir, sevgilidir, kız kardeştir, evlattır. Ailenin temel direği toplumuzda, erkek gibi görünüyor olsa da genelde kadındır. ‘Yuvayı dişi kuş yapar’ sözünü anımsayacak olursak, evi idare eden, mutfaktaki ekonomiyi de kıt kanaat maaşla yöneten, yine kadındır.

Çocuğunu dünyaya getirip emziren de kadın. Kadın ayrıca çalışıyorsa; hem işte hem evde eşine, çocuğuna da yetişir. Cesur ve yürekli kadınlar. Anadolu’da eski yıllarda halk arasında söylenen; ‘Kadının yeri evidir’ anlayışı da günümüzde artık yok oluyor.

Sanayi toplumuna geçişle birlikte başlayan ve günümüze kadar uzanan süreçte, erkek işi denilen bir alanda kadınlar “ben de varım” diyor. “Erkeğin işi sen yapamazsın” denilen birçok meslekte, kadınların sayısı artıyor. Yaşadığım mahallede kadın otobüs şoförü görmek, beni mutlu ediyor.

Kadın, her işin üstesinden geliyor

Katıldığım, izlediğim ve tanık olduğum birçok platformda; kaynakçılık erkek işi gibi görülürken, günümüzde özellikle bu alanda kadınların da istekli ve başarılı olduğunu gözlemliyorum. Kadının, tüm bu sorumluluklarının yanında evde emzirmesi gereken bir çocuğu, ilgilenmesi gereken bir eşi, annesi ve babası da olabilir. Ancak kadın, hepsinin üstesinden gelebiliyor.

Erkeğe neden süt parası veriliyor?

Kadın çalışan bir işçi ise doğum izni, emzirme izni gibi yasal haklarını da alabiliyor. Ayrıca babaya da emzirme ödeneği (süt parası) veriliyor. Çocuğu karnında taşıyan, doğuran ve emziren kadın. Erkek bunların hiçbirini yapamazken, erkeğe neden süt parası veriliyor diyebilirsiniz.

Kadın, doğum yapınca emzirme ödeneği yani süt parası alır. Bilinenin aksine bu ödemenin sadece kadına veriliyor olduğu düşünülse de süt parası, erkeğe de veriliyor.

Doğumun olması halinde emzirme ödeneği ( süt parası) ; sigortalı kadına veya kadın sigortalı değilse, karısı doğum yapan sigortalı erkeğe de veriliyor. Yasada belirtilen gerekli şartları sağlaması halinde, erkek de emzirme ödeneği alıyor.

Emzirme ödeneği için şartlar neler?

Sigortalı erkeğin, sigortalı olmayan eşinin doğum yapması sonucu, emzirme ödeneğinden faydalanabilmesi için doğumun olduğu tarihte; doğumu yapan kadın ile Medeni Kanun’a göre evli olması şartı aranıyor.

Sigortalı çalışan kadına veya doğum yapan sigortasız kadının eşi olan sigortalı çalışan erkeğe emzirme ödemesi yapılabilmesi için; sigortalı çalışanın doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün prim bildirimi, kendi adına ve hesabına çalışan sigortalının (bağkurlu) ise doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün prim yatırılmış ve genel sağlık sigorta primi ve primle ilgili her türlü borçların ödenmesi gerekiyor.

Ayrıca doğumun canlı gerçekleşmesi şartı da gerekiyor. Emzirme ödeneği yani süt parası almaya hak kazanan sigortalının, sigortalılığının sona ermesi halinde bu tarihten başlayarak, 300 gün içinde çocuğu doğarsa, sigortalı kadına veya eşi analık sigortasından yararlanacak erkeğe, doğum tarihinden önceki on beş ay içinde en az 120 gün prim ödenmiş olması şartıyla emzirme ödeneği veriliyor.

Çocuğu dünyaya getiren ve emziren kadın fakat erkeğin de ailede önemli bir yeri olduğu ve yasanın sağladığı şartlarda süt parası yani emzirme ödeneğinin erkeğe de verilmesi, aslında yaşam içinde kadın ve erkeğin eşit olması, aile çatısı altında güçlü bir bağın ve dayanışmanın da oluşmasına ortam hazırlıyor.

Kadının varlığı ve cesareti tartışılmaz. Erkekle birlikte, geleceği kadın gücüyle ve cesaretiyle inşa etmek mümkün olabilecektir. Yaşamın içinde her şey paylaşımla bir bütünlük kazanır. Kadın ve erkeğin eşit olduğu, umut dolu güzel yarınlara…