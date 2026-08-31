Eskişehir limana bağlanmak için acele ediyor

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Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli ile sohbet ediyoruz. Küpeli, bir ürünün satışını yaparken yapılan hesaplamaların değiştiğini söyledi…

-Eskiden önce ürün + nakliye yazıyorduk.

-Peki ya şimdi?

-Nakliye + ürün/mal hizmeti yaparak hesaplıyoruz!

İlk bakışta basit bir maliyet hesabı gibi görünüyor. Ancak, bu hesaplama Türkiye sanayisinin rekabet denkleminde taşların yer değiştirdiğini gösteriyor.

Eskiden bir ürünün fiyatını hesaplarken önce ürünün kendisine bakılırdı. Hammadde ne kadar? İşçilik ne kadar? Enerji ne kadar? Üretim maliyeti ne kadar?

En sonunda nakliye eklenirdi!

Günümüzde ise üretmek kadar, ürettiğiniz ürünü müşteriye ulaştırmak da önemli bir maliyet haline geldi. Bölgemizde yaşanan son savaşların ardından bazı durumlarda nakliye, ürünün kendisinden daha belirleyici olabiliyor.

Sanayici “bu ürünü kaça satıyorum” hesabından ziyade “bu ürünü müşteriye kaça ulaştırıyorum” hesabı yapıyor…

Rekabet sadece fabrikaların arasında yaşanmıyor. Limanlar, demiryolları, karayolları, depolar, gümrükler ve lojistik merkezler de rekabetin parçası haline geliyor.

Geleceğin sanayi kentleri sadece iyi üreten kentler olması yeterli değil! Aynı zamanda iyi bağlanan kentler olacak.

Limanlara, demiryollarına, karayollarına, lojistik merkezlere ve küresel tedarik zincirlerine ne kadar iyi bağlanıyorsanız, rekabet gücünüz de o kadar yüksek olacak.

Eskişehir limana bağlanıyor

Eskişehir sanayisi uzun yıllar boyunca liman bağlantısını gerçekleştiremedi! Eskişehir OSB ile TCDD Hasanbey Lojistik Merkezi’ni birbirine bağlayacak olan demiryolu hattı için 30 yıl bekledi. OSB Başkanı Nadir Küpeli’nin yoğun çabaları sonucu bağlantı yolunun yapımı sona ermek üzere!

Küpeli, bağlantı yolunun önemini şu cümlelerle açıklıyor:

-Eskişehir OSB’de üretim yapan sanayi kuruluşu, ürünlerini doğrudan demiryoluyla limanlara ulaştırabilecek. Ürünlerimiz, demiryolu aracılığıyla iç piyasaya ve ihracat noktalarına çok daha hızlı ve düşük maliyetle ulaşabilecek. Bölgeden yapılan ihracatın, bu hat sayesinde önümüzdeki 5 yıl içerisinde en az yüzde 35 oranında artmasını hedefliyoruz.

Eskişehir sanayisi, denizlere ve demiryoluna bağlanmayı geç kalsa da, hayata geçirmek üzere! Eskişehir’in demiryoluyla limanlara bağlanması yalnızca bir ulaşım yatırımı değil, doğrudan rekabet gücü yatırımıdır. Yeni dönemde kazanan, ürettiğini ucuza, hızlı ve güvenli ulaştırabilen olacak.

Bugün tamamlanmak üzere olan Hasanbey bağlantı hattı geleceğin önünü açarken, geçmişte kaçırılan fırsatın büyüklüğünü de gözler önüne seriyor. Sanayici üretim tesisine yatırım yaptı, teknolojiye yatırım yaptı, insan kaynağına yatırım yaptı! Ürettiği ürünü dünyaya taşıyacak son halkayı tamamlamak için ise onlarca yıl bekledi.

Eskişehir sanayisi 30 yıllık gecikmenin ardından yakaladığı bu avantajı hızlı bir büyümeye dönüştürmek zorunda. Fabrikalarımız için dünyaya yeni bir kapı açılıyor.

Eskişehir bu yeni döneme iyi bir başlangıç yapmak üzere…