Et fiyatları nasıl artar, nasıl azalır?

Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) verileri, yemli besi hayvancılığıyla et fiyatlarının düşmeyeceğini gösteriyor. Mera ıslahı yapısına dönüş gerekiyor.

Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) Başkanlığı’na oybirliğiyle yeniden seçilen Ahmet Hacıince’yi tebrik ederken, sektör değerlendirmesini istedim, “Son birkaç haftadır sığır karkas eti fiyatlarında artış gözlemlendi, kesim fiyatları kilosu 118-121 lira oldu. Kuzu eti fiyatları da bu seviyede. Piyasada fiyat artışı sürecek algısı korkuya yol açıyor” cevabını verdi.

Et fiyatlarının artacağını gösteren bu açıklaması üzerine, böyle düşünmesinin nedenini sorduğumda değerlendirmesi şöyle oldu:

“Dört yıldır besiciler olarak zarar ediyoruz. Besici zor durumda. Et fiyatlarının bugün geldiği nokta, maliyete ancak denk geliyor. Besici nefes almıyor…”

“Bunun nedeni hayvan sayısının azalmasından mı?’’ sorusuna aldığım yanıt şöyle oldu:

“Ülkemizde yeterli sayıda hayvan mevcut. Toplam büyükbaş hayvanımız 17.8 milyon. Küçükbaş hayvanımız 58.4 milyon. Türkiye'nin hayvan varlığına baktığımızda kırmızı et ihtiyacımızın kendi dinamiklerimizle karşılanabileceği görülüyor. Sektör üzerinde oluşturulmaya çalışılan olumsuz algıyı destekleyecek bir durum yok.

Taleplerinin ne olduğunu sorduğumda ise şunları söyledi:

“UKON olarak et fiyatlarının kontrolden çıkacağı algısını yaymaya çalışanlardan uzak durulmasını istiyoruz. Her piyasa, arz-talep dengesini kendisi kurar. Piyasa talebi gerilediğinde, fiyatı artırmak veya kontrolden çıkarmak zaten mümkün değildir.”

Hacıince’nin söylediklerini irdelerken, çözümün ne olabileceğini düşündüm. 1980’lerin terörü yaygınlaşmadan önce doğu ve güneydoğu meralarında yapılan hayvancılığın maliyeti, daha sonraki yıllarda çiftliklerdeki yemli maliyetten çok daha ucuza et maliyetine neden oluyordu. Bunun için çözüm bana göre mera ıslahı ve küçükbaş hayvan sürülerinin oluşturularak bu meralarda yetiştirilmesine bağlı. Hayvansal protein ancak bu şekilde ucuzlatılabilir. 1980 öncesi ucuz et maliyetinin nedeninin bu olduğunu unutmayalım…

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