Et fiyatları (revisited)

Geçen yıl bu zamanlarda et fiyatları ile ilgili bir analiz paylaşmıştım. Küresel gelişmeleri incelediğimde, et fiyatlarının yükselmesinin sadece Türkiye’ye özgü olmadığını görmekteyim. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nin son iki yıldır net olarak et ithalatçısı olduğunu da önceki raporlarda paylaştıktan sonra, daha detaylı bir incelemenin gerektiğini anlayarak son gelişmeleri paylaşmak istiyorum.

Son iki yılda sığır eti fiyatlarındaki artış, birçok tüketicinin alışveriş alışkanlıklarını köklü bir şekilde değiştirmesine sebep oldu. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu’nun verilerine göre, bir kilo sığır eti fiyatı kasım ayında ortalama 6,781 dolara yükseldi ve bu, sadece eylül ayına göre değil, bir önceki yıla göre de dikkate değer bir artış anlamına geliyor.

Sığır eti fiyatlarının yükselmesi, birçok hanehalkının daha uygun fiyatlı alternatif et ürünlerine yönelmesine yol açıyor. Tavuk, domuz eti veya bitkisel protein kaynakları, tüketicilerin gözdesi haline geliyor. İnsanlar, bütçelerini korumak adına artık sığır eti yerine, alternatif gıda ürünlerine yöneliyor.

Gıda fiyatları hakkında bilgi akışının hızla arttığı dijital çağda, tüketiciler sosyal medya aracılığıyla daha bilinçli alışveriş yapma stratejileri geliştirmeye başladı. İnsanlar, alışverişlerini sosyal medya üzerinden aktardıkları bilgilerle zenginleştiriyor ve uygun fiyatlı ürünler arayışında daha dikkatli davranıyorlar.

Tüketici tercihi, marketlerde satış dinamiklerini değiştiriyor

Yüksek sığır eti fiyatları sonucunda birçok hane, gıda harcamalarında kesintilere gitmek durumunda kalıyor. Tüketiciler, mevcut bütçelerini dengelemek amacıyla, pahalı et ürünleri yerine daha ucuz alternatifler ya da bitkisel bazlı gıdalar tercih etmeye başlıyor. Bu durum, marketlerdeki satış dinamiklerini de değiştiriyor.

Fiyat artışlarının etkisiyle, tüketiciler alışveriş stratejilerini gözden geçiriyor. İndirim ve kampanyaları takip eden tüketiciler, toplu alım fırsatları arayarak maliyetleri düşürmeye çalışıyor. Kapitalizmin bu dinamiği, marketlerdeki satış stratejilerini de yeniden şekillendiriyor.

Sığır eti fiyatlarının yükselmesinin tüketiciler üzerindeki bir diğer etkisi ise, kalite ve fiyat dengesini sorgulama eğilimidir. Birçok tüketici, ödedikleri yüksek fiyatın karşılığında aldıkları ürünlerin kalitesini değerlendirmeye alıp, kaliteli bir ürün için bu kadar yüksek bir bedel ödemenin gerekliliğini sorgulamaktadır.

Olan hep tüketiciye oluyor

Artan fiyatlar, işlenmiş et ürünlerine olan talebi de artırıyor. Uzun raf ömrüne sahip olan paketlenmiş ürünler, hem alışveriş kolaylığı sağlıyor hem de zamanla artan fiyatlardan etkilenmemeye yardımcı oluyor. Ancak Türkiye’de, işlenmiş et ürünlerinin daha rafa gelmeden son kullanma tarihini geçmiş olduğu durumlar var. Dolayısıyla marketler bu fire etkisini doğrudan fiyatlara yansıtıyorlar. Dolayısıyla olan hep tüketiciye oluyor.

Yine de şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: Yüksek sığır eti fiyatları, tüketici davranışlarını önemli ölçüde değiştirerek gıda pazarının dinamiklerini yeniden şekillendiriyor. Bu gelişmeler, hem yerli üreticilere hem de perakendecilere yönelik stratejilerin gözden geçirilmesini zorunlu kılıyor. Tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarının bu yeni yönelimi, gelecekteki enflasyon ve gıda fiyatları üzerinde de belirleyici bir etkiye sahip olabilir.