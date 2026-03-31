Et girmeyen yere dert girer

Hayvancılığımızı geliştirmek yerine ithalat ile etiketleri terbiye etme yolunu seçiyoruz. Bakanlık, ata tohumu sattırmıyor ki İsrail’in hibrit tohumu satılsın. Gıda enflasyonunun başat sebebi; bakanlık…

Hayvancılık Genel Müdürlüğü’nün 2026 Besilik Sığır İthalatı Başvuru Değerlendirme Talimatı’na göre bu yılın tamamında 500 bin baş besilik sığır ithal edilecek. Büyük işletmelere 392 bin, küçük işletmelere 108 bin başlık kota ayrıldı. Amaç; tırmanan et fiyatlarını ithalat kamçısı ile terbiye etmek, ucuzlatmak.

Bizde “adı var kendisi yok” kurumlardan biri de Tarım Bakanlığı’dır. Bakanına, bakmayanına sorsan, dünyada başarı modeli olmuşuz, havza ekonomisini başarmış, gıda enflasyonunu çözmüş, tarım reformunu halletmişiz. Ancak neden hâlâ açlık çektiğimizi, et yiyemediğimizi bir türlü anlayamıyoruz.

İTHALAT KAMÇISI KİME ŞAKLIYOR?

Her Ramazan öncesi “gıdada fırsatçılara göz açtırmayacağız” denir ama ortalama %15 sadece Ramazan’ın kutsallığı ile gelir. Bakan kükrer ama buraya çöreklenmiş ithalat lobisi ile üreticiye zarar verir, besicileri zora sokar, aracıları yardımıyla; tarladan çatala uzanan yolda halkı açlığa duçar eder.

Bakanlığın son marifeti; İsrail’in hibrit tohumu satılsın diye ata tohumu kullananları cezalandırmak oldu. “İsrail dostumuz, feda olsun postumuz” kabilinden Tonya pazarında kendi ürettiği tohumları satmaya kalkan Sevim teyzeye Tarım İlçe’den engel; “İsrail tohumu satacaksın, ata tohumu yasak.”

İKİ SORU İKİ CEVAP / ithalat kamçısına dair…

Aracılar mı yönetiyor?

Etiketleri ithal ürünle terbiye etme inadı, bakanlığın yöneticilerinden geliyor. İthalat lobisi para kazanırken üreticiler, sağım hayvanlarını besleyemiyor, kesime gönderiyor, üretim daha da düşüyor.

Üretici desteklense?

Anayasa’da tarıma destek; gelirin en az %1’i olacak denmesine rağmen, tarıma destek binde 5’i dahi zor buluyor. Yem pahalı, meralar ıslahsız, reform adımları gelmiyor ve siyaset cuntası kazanıyor.

NOT/MEHDİ EKER’DEN ÖZÜR DİLERİM

Eski tarım bakanlarımızdan Mehdi Eker’i ne çok eleştirmiştim eskiden; “Mehdi ekersen açlık biçersin” diyecek kadar da ileri giderek… Meğer ne büyük haksızlık etmişim, bakanlığı sırasında yaptığı reformları anlamamışım. Kendisinden sonra gelen kifayetsiz bakanlar hep kendi çıkarlarını kolladılar.

İTHALAT KAMÇISI LÛGATI

İthalat izni: İçerideki yetersiz üretim yüzünden artan fiyatları dengelemek için verilen izin

İhracat yasağı: Yerli üretime dış satım yasağı koyarak içerideki talebi karşılama döngüsü

Etiket dövme: Üretimi artırmak yerine ithalatçılara pazarımızı açarak ucuzluk sağlama iddiası

Tarım politikası: Bu cennet vatanı cinnet vatan haline getiren siyasetin ülkeye ihanet söylemi