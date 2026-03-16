Etiya, Kanadalı Freedom’la Amerika’da hedef büyüttü

Türkiye yazılım ve bilişim ihracatında ikinci sırada olan yerli yazılım devi Etiya, Kanadalı Freedom Mobile ile stratejik bir işbirliğine imza attı. Firma, böylece Kuzey Amerika’da büyüme stratejisi kapsamında önemli bir adım atmış oldu.

Dünya çapında 750'den fazla mobil operatörü ve 400'den fazla teknoloji şirketini bir araya getiren, GSM Birliği’nin (GSMA) mart ayının ilk haftası düzenlediği Mobil Dünya Kongresi 2026’ya (MWC) Türkiye’den 30’a yakın firma katıldı. Çok sayıda uluslararası işbirliğine imza atılırken bir anlaşma haberi de Etiya’dan geldi.

Kanada merkezli telekom operatörü Freedom Mobile attığı imza kapsamında Etiya’nın geliştirdiği yapay zekâ destekli müşteri yönetim platformunu kullanarak müşteri deneyimini daha hızlı, kişiselleştirilmiş ve verimli hale getirmeyi hedefl iyor. Etiya Kurucu Ortağı ve CEO’su Aslan Doğan, Freedom Mobile iş birliğinin şirketin Kuzey Amerika’daki büyüme planlarında önemli bir kilometre taşı olduğunu söylüyor.

Doğan, Mobil Dünya Kongresi gibi uluslararası platformların yalnızca ürünlerin sergilendiği etkinlikler olmadığını, aynı zamanda yeni iş birliklerinin kurulduğu ve şirket vizyonunun paylaşıldığı alanlar olduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yapıyor: “MWC Barcelona’da yapay zekâ destekli yenilikçi ürünlerimizi global telekom operatörleri ile paylaştık. Etkinlikte Freedom Mobile’ın Etiya’yı tercih ettiğini duyurmak bizim için büyük mutluluk"

Müşteri deneyimi yapay zekâ ile yeniden şekilleniyor

Proje kapsamında Freedom Mobile’ın müşteri yönetim süreçlerinin uçtan uca dijital platform üzerinden yürütüleceğini söyleyen Doğan, şunları söylüyor: “Etiya’nın geliştirdiği sistem; müşteriyle ilk temasın kurulmasından ürün satışı, sipariş yönetimi ve faturalandırmaya kadar tüm süreçleri kapsayan entegre bir yapı sunuyor. Bu altyapı sayesinde operatörler müşterilerine daha kişiselleştirilmiş teklifl er sunabilirken yeni ürün ve servislerin pazara sunulma süresi de önemli ölçüde kısalıyor. Aynı zamanda operasyonel verimlilik artarken müşteri memnuniyetinin de yükselmesi hedefl eniyor. Telekom sektöründe veri hacminin hızla büyümesi ve müşteri beklentilerinin artması, operatörlerin daha hızlı ve veri temelli kararlar alabilen bir iş modeline yönelmesini zorunlu hale getiriyor. Biz de geliştirdiğimiz yapay zekâ tabanlı platformlarla bu dönüşümü desteklemeyi amaçlıyoruz.”

Dijital ikiz ve Agentic AI’ı birleştiren ‘otonom ekosistem’

Şirketin yeni stratejisinin merkezinde “dijital ikiz” teknolojisi ile agentic AI platformunun birleşiminden oluşan bir ekosistem bulunduğunu söyleyen Aslan Doğan, “Bu yaklaşımda operatörlerin müşteri davranışları ve operasyonel süreçleri dijital ortamda modellenerek analiz ediliyor. Böylece şirketler yeni kampanyaları veya ürün teklifl erini gerçek dünyaya sunmadan önce dijital ortamda test edebiliyor. Bu model sayesinde potansiyel risklerin daha erken görülmesi, karar süreçlerinin hızlanması ve yeni hizmetlerin pazara daha çevik şekilde sunulması mümkün oluyor” diyor.

Doğan, geliştirdikleri ekosistemin operatörlerin sürdürülebilir büyüme stratejilerine doğrudan katkı sunduğunu belirterek, “Operatörlerin tüm müşteri davranışlarını modelleyerek öngörülebilir iç görüler elde etmelerini sağlıyoruz. Bu yaklaşım, hem operasyonların daha akıllı çalışmasını hem de büyümeyi destekleyen yeni fırsatların daha hızlı değerlendirilmesini mümkün kılıyor” şeklinde konuşuyor.

Hedef; dünyada ilk üç

MWC Barcelona’da peratörler ve iş ortaklarıyla 100’den fazla planlı toplantı gerçekleştirdiklerini anlatan Doğan, telekom başta olmak üzere finans ve perakende gibi sektörlere de yazılım çözümleri sunduklarını kaydederek, şunları söylüyor: “Bu yılki hedefl erimiz arasında küresel büyümeyi hızlandırmak var. Özellikle Amerika, Avrupa ve Asya pazarlarında yeni projelerle büyümek istiyoruz. Kuzey Amerika’da genişlerken, ABD başta olmak üzere geniş bir müşteri ağı oluşturmayı hedefl iyoruz. Yapay zekâ destekli platformlarımız sayesinde operatörlerin tercih ettiği güvenilir bir teknoloji iş ortağı konumundayız. Alanımızda dünyada ilk üç oyuncu arasında yer almak stratejik hedefl erimizden biri.”

MANUEL İŞ YÜKÜNÜ YÜZDE 60 AZALTIYOR

Etiya, Barcelona’da “Growth in Motion” teması ile canlı demo deneyimi de sağladı. Şirketin telekom iş destek sistemlerini yeniden şekillendirmeyi hedefl eyen yaklaşımı üç temel başlık üzerine kurulu:

1- Otonom ve kendini optimize eden operasyonlar: Yapay zekâ destekli otomasyon sayesinde müşteri temsilcilerinin manuel iş yükünde yüzde 60’a varan azalma, sistem devreye alma süreçlerinde ise yüzde 80’e kadar hızlanma sağlanabiliyor.

2- Proaktif gelir artışı: Yapay zekâ destekli teklif motorları sayesinde kampanyaların yatırım getirisinde yüzde 20’ye kadar artış sağlanırken müşteri kaybının yüzde 15–25 oranında azaltılması hedefl eniyor.

3- Öngörülü müşteri deneyimi: Yapay zekâ tabanlı sistemler müşteri davranışlarını analiz ederek memnuniyet skorlarında yüzde 30’a varan artış ve selfservis işlemlerin yüzde 85’inin otonom şekilde çözülmesini mümkün kılıyor.