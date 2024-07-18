Etkili işbirliklerinin arka planı

Nesli sürdürmenin temel dayanağı sağlıklı üreme ve üretmedir. Neslin refahını artırmanın yolu da, işbirlikleri yaparak kaynakları etkin ve verimli kullanma.

İlke ve kurallar, iş yerlerinin kendini yeniden üreterek uzun dönemli geleceğin güven altına alınmasının arka planındaki en büyük güç kaynağıdır. Başka açıdan bakılınca, “fizik ve akıl gücü” etkin kullanılırsa, maddi ve kültürel zenginlik artırılarak refah yükseltilir.

Gücü kullanmanın ilkesi de nettir: Gücümüzün sınırlarını iyi belirleme, gücü kullanacağımız zamanlamayı iyi hesaplama ve gücü kullandıktan sonra bize nasıl geri döneceğini öngörme.

Etkili işbirlikleri, üreme ve üretmenin koşullarını, değişim ve dönüşüme uyumu, ehlileşmiş ayıklama yetkinliğini, yalıtım ustalığını ve işbirlikleri örgütlenmesiyle somutlanır.

İşbirliği ölçüleri

Bu yazıda, başka yazılarda daha kapsamlı tanımlarını yapacağımız, işbirliğinin asgari bileşenlerinin çok genel anlamını açıklayan listeyi paylaşalım:

1- Teknik beceriler

Teknik beceriler dendiği zaman kavram içeriğine dünyanın her yerinde benzer değerler yüklenir. Bilimsel bilginiz yeterli, teknolojik birikiminiz uygun, mühendislik bilginiz kapsayıcı ve matematik bilginiz ise yol gösterici olacak.

2- Sosyal beceriler

Sosyal beceri terimi, teknik becerilerden daha farklıdır. Sosyal beceriler ortak kültürel değerler, ortak algı, gönüllü birlikteliklerle geliştirilir. Teknik beceriler kadar bizim anladığımız kadarıyla sosyal beceri, sosyal mesafelerin ayarlanması, mekân kullanımı bilincinin düzeyi, zaman değerlendirme, organize olma yetkinliği, karşılaşılan sorunları geribildirimlerle sorgulama özgüveni; insanları kim olduklarına göre değil, ne yaptıklarına göre değerlendirme bilinci, etkin değerlendirme gibi geniş alanı kapsar.

3- İç ve dış dengeler

Büyük güç içte yaratılır; o nedenle birey, topluluk ve toplum ölçeğinde işbölümü ve hiyerarşinin meşrulaştırılmasını, toplum sözleşmeleriyle ortak yaşama dengeleri kurmayı ve sürdürmeyi kapsar. Dış dengeler de, jeo-ekonomik, politik ve stratejik gelişmeler, hükümet kararları, işgücü hareketleri, nüfus oluşumları, kültür değerleri ve teknolojik gelişmeler bağlamını dikkate almak durumundadır.

4- Ayrıntı bilgisi

“Şeytan ayrıntıda saklıdır” anlatımını şöyle okumalıyız: Her biyolojik oluşumda ya da madde ilişkisinde temel bileşenler ayrıntılı ve çok karmaşık bir yapıya sahiptir. Bileşenlerin kendi iç bütünlükleri ve davranış özellikleri, birbirleriyle olan bağlantı, iletişim ve etkileşimleri, birbirleriyle rekabetleri ya da işbirlikleri önemlidir. Ayrıntı bilgisine sahipsek bileşenlerin en küçük parçalarının, canlıda olduğu gibi proteinlerin hücreleri, hücrelerin dokuların organları, organlıların canlıları oluşturmasında doğru tanım, yararlı oluşum ve etkili organizasyonların nasıl yapılması gerektiğini tanımlayabiliriz.

Ayrıntı bilgisi önemlidir; ama ayrıntı bilgisinin geneldeki, makro ölçekli oluşumlardaki bağlantılarla denge kurulması koşuluyla.

5- Odaklanma

Ayrıntı bilme ve genel bağlamla dengelerini kurma, ihtiyaçlarınızı doğru tanımlama, yapıları doğru oluşturma ve doğru örgütlenmelerle öngörülen sonuçlara ulaşsın istiyorsak; ihtiyaç önceliklerine göre güçlerimizi odaklamamız, sınırlı kaynaklarımızı sınırlı olanlarda kullanarak etki derecesini artırmamız gerekir.

6- Kuram, model-benzetim ve metot bilgisi

Önce belirtildiği gibi kuram çok etkili bir yönetim aracıdır. Model ve benzetim anlamak, anlatmak ve anlamlandırmak için gerekli araçlardır. Model ve benzetim olmadan deney yapamaz ve deneyimlerimizi çoğaltamayız. Metot ise iş yaparken bizi hedefe götürecek en etkin yoldur. Etkin işbirlikleri yapabilmemiz için tutarlı kuramlara, etkili model ve benzetimlere ve metotlara sahip olmalıyız.

7- Geribildirim özgüveni

Yaşamın ikili yapısını hepimiz biliyoruz: İyi varsa, kötüde vardır. Güzeli bize anlatan çirkinin kendisidir. Yararlının değerini, yararsızla yüzleştiğimiz zaman anlarız. Başarısızlığı tattığımız zaman, başarının keyfini çıkarmayı biliriz. Doğanın bu ikili yapısı nedeniyle, herhangi bir iş yaptığımızda, önceden belirlenen ölçülere göre düşündüğümüz, düşlediğimiz ve öngördüklerimiz ile uyguladıklarımızın sonuçlarını karşılaştırmaya geri bildirimle yapabiliriz. Deneysel mesafe ayarları yapmadan kararlı bir gelişme yaratamaz ve sürdüremeyiz.

8- Düzeltme

Düşlediklerimiz, düşündüklerimiz, planladığımız, somut ölçülebilir proje haline getirdiğimiz hedefler ile ulaşabildiğimiz sonuçlar arasındaki makasın açılma ya da kapanma yönü başarı ve başarısızlığın ölçüsüdür. Geribildirimin bize gösterdiği sapmaları düzelterek, iş süreçlerinde ve işgücü profillerinde ince ayarlar yaparak ilerleme bilinen en etkili yönetme yoludur. Deneysel mesafe ayarı terimiyle açıkladığımız sapmaları ince ayarla düzelterek yeniden üretmeyi güven altına alma işlemidir. Hata yaşamın parçasıdır; önemli olan hataları tekrarlamadan onu deneyimlerimiz aracı haline getirmektir. Düzeltme aynı zamanda evrim süreci bileşenlerinin en üst düzeyini ifade eden işbirlikleri yapabilmedir.

Sorgulama işin sırrı

Yazıyı buraya kadar okuyanlar, anlatılanlardan ne anladıklarını, günlük iş yönetiminde belirtilen ölçülerin terazisinde yerlerinin ne olduğunu kendilerine sormalıdır. Gelişmenin en önemli dinamiği sürekli sorgulayan bir zihinsel olgunluğa sahip olmaktır. Çok genel çizgileriyle paylaşılan, işin özelliğine göre yenilerini de ekleyebileceğimiz s ölçütleri bilerek iş yapmalıyız… Ölçüsüz güç, ilkesiz güç yönetimi, güçsüz üretim ve güç yönetimini bilmeden refahımızı yükseltmeyiz.