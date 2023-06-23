Etkin işleyen bir piyasa zorunlu; enerji ticaretinde fark yaratmalıyız

Enerji ticareti odağımızda… Dışa bağımlılığın bitirilmesi gereken çetrefil bir konu… Ortak akılla sert adımların atılması gerekiyor. Enerji bağımlılığımızı ekonomik sağlığımız için minimize etmek zorundayız. Sektöre baktığımızda ithalat görüyoruz; rasyonel bir vadede, bunu ihracata çevirmemiz zorunlu. Yeşil ekonomi, karbon ekonomisi ve yeni teknolojiler anahtar konular. Yeşil hidrojenin enerji ticaretinin bir parçası haline getirilmesi beklentiler ve büyük değişimler arasında. Bu çerçevede, güçlü politikaların tasarlanıp uygulanması ve multidisipliner yaklaşımların inşaası şart.

Türkiye’nin doğalgaz ve petroldeki üstün başarıları motive edici, güven verici…

Ülkece, sağduyulu ve objektif olmayı öğrenmemiz gerekiyor. Muhalefetiyle iktidarıyla memleketin çözüm bekleyen denklemlerinin çözümüne ancak uzlaşarak, çözüm üreterek, tartışarak ve ortak değerlerimize sahip çıkarak ulaşabiliriz. Cari açık; aslında akıl açığımızdır. Artık para harcayan değil, para kazanan tarafa geçmemiz gerekiyor.

Yeni jeopolitik dengeleri gözeterek kendi ekonomik gerçeklerimizi gözden kaçırmadan öz güvenle yola devam kararı aldı ulusumuz. Var gücümüzle sürdürülebilir yeni dengeleri hep birlikte inşa edebiliriz. Dünya piyasalarındaki oynaklıkları iyi izlemeli dersler çıkarmalıyız. Uzlaşmacı ve uzun dönemli bir politik bakışla… Kırmızı çizgilerimizi gözeterek, ortak değerlerimize sahip çıkarak. Yeni dönem çok önemli; yeni ve büyük başarıları ve dönüşümleri yüksek bir motivasyonla içtenlikle bekliyoruz.

Son yıllarda yaşanan Covid-19 salgını ve ekonomik duraklama gibi nedenlerle elektrik tüketimi ve üretim sektörüne yapılan yatırımlarda bir duraksama gözleniyor.

Ancak iklim değişikliği alanında küresel olarak gözlemlenen gelişmeler, Türkiye’nin 2053 net sıfır karbon hedefi ve 2026 yılında Avrupa Birliği tarafında uygulanmaya başlanacak sınırda karbon vergisi gibi düzenlemeleler ülkemiz açısından yüksek önemde. 2022 yılında Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini takip eden süreçte derinleşen emtia krizi ve karbonsuzlaşmanın aynı zamanda enerji bağımsızlığı açısından da değerini gösterdi.

Etkin işleyen bir piyasaya ihtiyaç var; fark yaratmamız gerek

Piyasaya odaklandığımızda, enerji ticaretinin etkinleştirilebilmesi için organize piyasaların yapısında yapılabilecek pek çok ilerleme dikkat çekiyor. Enerji ticaretinin önündeki zorluklardan biri olarak, Nisan 2022’de hayatımıza giren ve altı aylık dönem için planlanmasına rağmen uygulama süresi 3. kez uzatılan Kaynak Bazlı Azami Uzlaştırma (AUF) Fiyatı uygulaması olarak gösteriliyor. YEKDEM kapsamı dışındaki santrallerin satış fiyatlarını limitleyen ve bu nedenle sektörde serbest ticaretin yapılmasına imkân vermeyen bu uygulamanın, elektrik fiyatlarındaki düşüş de göz önünde bulundurularak, uygun bir vadede sonlandırılmasının piyasada ticareti tekrar canlandırması bekleniyor.

Bütün bunların yanında belki de en önemli konunun piyasada fiyat oluşumuna müdahalelerden mümkün olduğunca kaçınılması ve piyasa yapısının kendi dinamikleri içinde çalışmasına izin verilmesi olarak özetleyebiliriz. Bu kapsamda daha önceki dönemlerde gördüğümüz çeşitli çapraz sübvansiyon uygulamalarının ortadan kaldırılması ve yalnızca belli ihtiyaç gruplarına özel sübvansiyonların devam ettirilmesinin önemi de büyük.

Dr. Bayraktar’ı bekleyen enerji denklemi...

Yeni kabinenin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olan Dr. Bayraktar’ı global ve ulusal ölçekte bekleyen yoğun ve karmaşık bir enerji denklemi bekliyor; kendisine üstün başarılar diliyoruz. 2016-2018 yılları arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü ve Müsteşar Yardımcısı oldu. 2010-2016 yılları arasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nda Kurul Üyesi olarak görev yaptı. 23 Temmuz 2018 tarihinden günümüze Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda Bakan Yardımcısı olarak çalıştı. Geçmişte, uluslararası kuruluşlar bünyesinde enerji yönetimi ve düzenlemeleri alanında çalışmaları bulunan Dr. Alparslan Bayraktar, Enerji Düzenleyicileri Konfederasyonu (ICER) ve Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Birliği (ERRA) Başkanlığı da yaptı. Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden ekonomi hukuku alanında ve Fletcher School of Law and Diplomacy’den ‘Uluslararası İlişkiler’ alanında yüksek lisans dereceleri aldı. Doktorasını Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yer Sistem Bilimleri Bölümünde, ‘Enerji Ekonomisi ve Politikası’ alanında gerçekleştirdi.

Enerji Piyasalarında Ticaret, Risk Yönetimi ve Yapılandırma Anlaşmaları

Değişken enerji fiyatları ve hızla değişen enerji endüstrisi, bilinçli yatırımcılar için yatırım fırsatları, bilgisizler için tehlikeler sunuyor. Shale gaz, dünyanın ucuz petrol ve doğal gazla dolu olabileceği endişesini artırdı. On yıllık rekor yüksek sıcaklıklar, azalan fosil yakıt kaynaklarıyla ilgili endişelerin yerini aldı. Piller, güneş ve rüzgâr gibi alternatif enerji teknolojileri kamu hizmetlerini sarsıyor. Sürekli yenilik ve değişen pazarlar, enerji sektörünün ayırt edici niteliği olmaya devam ediyor. Enerji sektörünün önde gelen uzmanlarından biri tarafından yazılan Enerji Ticareti ve Yatırımı, ikinci baskısında, geleneksel ve gelişmekte olan piyasalarda bilinmesi gereken finansal ilkeler ve kanıtlanmış yatırım stratejilerine kadar uzanan konuları heyecan verici piyasa üslubuyla ele alıyor. Wall Street ticaretinde ve enerji sektöründe uzun süredir tecrübeli olan Davis Edwards, enerji yatırımcıları için önemli olan her konu hakkında ayrıntılı bilgi veriyor: • Doğal gaz, elektrik, petrol, kömür, hava durumu ve emisyon piyasaları, • Vadeli işlemler, vadeli işlemler, takaslar ve opsiyonlar gibi finansal ürünlerle ilgili ayrıntılar Yayılma seçeneklerini, mekânsal yük tahmini ve ücretlendirme anlaşmalarını açıklıyor ve anlaşma yapılandırma örnekleri paylaşıyor. Özel elektrik kapsamı piyasalar kapasite, finansal iletim hakları FTR'ler), enerji satın alma anlaşmaları (PPA'lar) ve yan hizmetler Doğal gaz taşıma, depolama ve değişken opsiyon sözleşmelerine ilişkin açıklamalar • Piyasa riski, kredi riski ve model risk yönetimine pratik bir giriş. Enerji ticareti yapmak için ihtiyacınız olan bir kitap.