Ev tekstilcisi 52 Afrika ülkesinde kaçan fırsatı ‘Genç TETSİAD’ yakalayacak

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TÜRKİYE Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) Başkanı Murat Şahinler, geçen yıl göreve başladığı günlerde Eminönü Mercan Yokuşu’na ilk gittiği günleri anımsadı:

- Ben 7 yaşından itibaren Mercan’daki dükkanımızda çalışmaya başladım. Okullar tatil olunca bizim için Mercan Yokuşu günleri başlardı.

O dönemdeki dükkan komşulukları aklına geldi:

- Mercan Yokuşu’ndaki dükkan sahiplerinin çocukları olarak birbirimizi tanırdık.

Mercan Yokuşu’nda ev tekstili sektörüne girip, zamanla fabrika sahibi olanları (kendisi dahil) ve onların çocuklarını düşündü:

- Benim Mercan Yokuşu’nda ilk çalışmaya başladığım dönemdeki arkadaşlarımın çoğu kendi fabrikalarına çekildi. Bizden sonraki kuşak birbirini tanımıyor.

Aklından geçenleri TETSİAD yönetim kurulundaki arkadaşlarıyla paylaştı:

- Biz Mercan Yokuşu geleneğinden geliyoruz. Çoğumuz o günlerden birbirimizi tanıyoruz. Ancak, bizden sonraki kuşak, bizim çocuklarımız tanışmıyor. Onların tanışıp kaynaşması, ortak akıl üretmesi için “Genç TETSİAD”ı kursak iyi olmaz mı?

41 ilden 1600 üyesi olan TETSİAD’ın çatısı altında kurulan “Genç TETSİAD”, kısa sürede 300 kişiyi geçti, şu karar da kayıtlara geçti:

Genç TETSİAD’da yaş sınırı 35…

Murat Şahinler, aynı zamanda Yönetim Kurulu Üyesi de olan Genel Sekreter Ayhan Özsoy’dan TETSİAD’da çalışan profesyonel ekibin Türkiye’nin ev tekstili ihracat pazarlarındaki durumunu çıkarmasını rica etti. Çıkan sonuç şöyleydi:

Türkiye, ev tekstilinde Avrupa’da yüzde 20 pazar payına ulaşıyor. ABD’de yüzde 2.1 ama Afrika’nın birçok ülkesinde ise pazar payımız yüzde 1’in altında görünüyor.

Geçenlerde Hakan Güldağ, Sadi Özdemir ve İmam Güneş’le TETSİAD’ın merkezinde Başkan Murat Şahinler ve Ayhan Özsoy’la buluştuk.

Murat Şahinler, Afrika ülkelerine dönük ev tekstili ihracatıyla ilgili şu saptamayı yaptı:

- Ev tekstilinde dünyadaki ortalama payımız yüzde 4. Afrika’da incelediğimiz birçok ülkede Çin açık ara lider durumda. Biz ise Afrika’da çoğu pazarda yüzde 0.2-0.6 arasında pay alıyoruz. Bu tablo aslında o pazarlara hiç gitmediğimizi gösteriyor.

Murat Şahinler’in bu saptamayı aktarması üzerine 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Sahra Altı dahil çok sayıda Afrika ülkesine seyahatlere katıldığımı anımsattım:

- TOBB’un, DEİK’in organizasyonuyla söz konusu seyahatlerde iş dünyası buluşmaları, iş forumları gerçekleşiyordu. Birçok sektörden iş insanları o toplantılara katılıyordu. Demek ki ev tekstili sektörü söz konusu seyahatlere yeterince katılmamış.

Murat Şahinler, şu cümlesini tekrarladı:

- Veriler Afrika ülkelerine hiç gitmediğimizi gösteriyor…

Genç TETSİAD’a Afrika ülkeleriyle ilgili görev verdiklerini belirtti:

- Genç TETSİAD’a görev verdik. 52 Afrika ülkesini aralarında paylaşacaklar. Pazar araştırması yapacaklar. Afrika ülkelerini bu şekilde odağımıza alacağız.

Toplam 20 milyar dolarlık toplam hacme sahip olan ev tekstili sektörü, 3.2 milyar dolarlık ihracat yapıyor, 1.7 milyar dolarlık ihracat fazlasına ulaşıyor, kilo başına ihracat geliri 10 dolar dolayında bulunuyor…

TETSİAD’ın 52 Afrika ülkesini odağına almasının, ihracatlarını artıracak etki yapması bekleniyor…

Kartalkaya’dan ders alalım bütün oteller yanması zor perde, yatak çarşafına geçsin

TÜRKİYE Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) Başkanı Murat Şahinler, Kartalkaya’daki otel yangınını anımsattı:

- O feci yangında perdeler, yatak çarşafları, havlular yangını hızlandıran ve daha fazla yayılmasına yol açan etki yaptı.

Dünyaca ünlü ve ülkemizdeki otel zincirlerinin tutuşması, yanması zor perde, yatak çarşafı, koltuk kılıfı kullanımın zorunlu tuttuğunu belirtti:

- Marka otellerin bu titizliği önemli ama bunu tüm tesisler için zorunlu hale getirmekte fayda var.

Şu bilgiyi verdi:

- Yanmazlık teknolojisiyle üretilen kumaşlar gerçekten tutuşmuyor. Bu tür kumaşlar 24 saniye ateşe tutulup test ediliyor. Kumaşların bu özellikte olması yangının daha fazla tetiklenmesini ve yayılmasını önlüyor.

Maliyetle ilgili bilgi aktardı:

- Perde, yatak çarşafı, koltuk kumaşlarının yanmaz özellikte olanları metrekarede 1.5-2 dolar maliyet farkı yaratıyor.

Şu noktanın altını çizdi:

- Kartalkaya’daki o otelde perdeler, yatak çarşafları, koltuk kumaşları yanmaz özellikli olsaydı, o kadar can yitip gitmezdi.

Mısır’a gidenler bizi üzüyor

TÜRKİYE Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) Başkanı Murat Şahinler, tekstil-hazır giyim sektöründeki sıkıntılar konusu açılınca şu mesajı verdi:

- Hazır giyimde büyük sıkıntı var. Onu görüyoruz, biliyoruz. Çok şükür ev tekstilinde o kadar büyük sıkıntı yok. Bazı arkadaşlarımız mal yetiştiremeyecek seviyede sipariş alıyor.

Mısır’a yatırıma giden sektör oyuncularını sorduk, şu yanıtı verdi:

- Mısır’a gidişler bizi üzüyor. “Gitmeyin, elbet bu sıkıntıları aşacağız” diyoruz.

Ardından ekledi:

- Ev tekstilinde ABD’ye yatırıma gidenler olduğunu duyuyoruz.

Kamuda lüks araç harcamaları beni çok üzüyordu

GÜNGÖR Uras’ın Devlet Planlama Teşkilatı’ndaki (DPT) ilk yıllarıydı… Ziya Müezzinoğlu DPT Müsteşarlığı görevinden ayrılmış, yerine Memduh Aytür atanmıştı…

Güngör Ursa, DPT’de o günlerde daha çok deneyimli olduğu para, banka, kredi, küçük sanayi ve kooperatifçilik konularında çalışacağını düşünürken bir gün Memduh Aytür odasına çağırdı:

- Bundan sonra askeriyeye de sen bakacaksın, Milli Emniyet’e de…

DPT, o dönemlerde her kamu kuruluşunun yatırım ve cari harcamalarını inceliyordu. Her yıl bütçe hazırlıkları öncesi kuruluşların cari harcamalarının sınırını ve yatırım harcaması yapılacak projeleri belirliyordu.

Güngör Uras, birkaç kez Milli Emniyet’in Atatürk Orman Çiftliği’ndeki Marmara Köşkü’nde brifinge davet edildi. Brifinglerde Uras’a Milli Emniyet’in önemi ve yapılan işler gereği gündeme gelen harcamaların kısılmaması gereği anlatılıyordu.

Uras, o günleri anlatırken şu noktanın altını özellikle çiziyordu:

- Milli Emniyet bütçesinde lojman ve lüks araç harcamaları beni çok üzerdi…

Güngör Uras, Milli Emniyet’teki çalışmaları sırasında bütçedeki 3 Mustang otomobil alımı teklifi dikkatini çekti. Kendisinin de hayalinde Mustang otomobil sahibi olmak vardı. Hayalinden sıyrılıp Milli Emniyet’teki muhataplarına sordu:

- 3 Mustang otomobil almak da nereden çıktı? Bunun gerekçesi nedir?

Yanıt gerekçesiyle birlikte hazırdı:

- Casus takibi için almaya mecburuz…

Güngör Uras’ın bugün de güncel olan kamudaki araç alımları konusundaki anısını “Güngör Uras Kitabı: Saf ve Bakir Anadolu Çocuğu”nda okumuştum.

Haşim Akman, Güngör Abi’yi ustalıkla konuşturmuş, her satırı, kelimesi ders niteliğindeki anıları kapsamlı kitaba dönüştürmüştü.

Güngör Abi, Milli Savunma ve Milli Emniyet bütçeleriyle ilgili şu izlenimini aktarmıştı:

- Bütçe hazırlıkları başlayınca ordunun Ege manevraları gündeme gelirdi. Milli Emniyet de mutlaka bir casus yakalardı.

“Güngör Uras Kitabı: Saf ve Bakir Anadolu Çocuğu”, Güngör Abi’nin DPT’den TÜSİAD’a, Sabah, Dünya, Milliyet, Ekonomide Diyalog, Finans Dünyası’ndaki köşe yazarlıklarına, TV programlarına kadar çok önemli anılarından oluşuyor.

Güngör Abi’yi ölüm yıldönümünde kitabından alıntılarla anmak istedim…

LC Waikiki kapıyı açtı Valilik ve Bakanlık Sörf merkezini yaptı

2017 yılında Sri Lanka’nın Ahangama kasabasında, 2021 yılında Ordu’nun Perşembe ilçesinde, 6 Şubat 2023 depremleri sonrası da Samandağ’da “dalga sörfü” merkezi kuran Deniz Toprak’tan yeni bir mesaj aldım:

- Bu sene Hatay Valiliği ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteğiyle dünyaya örnek olacak bir sörf merkezi Samandağ’da bizim için yapıldı. Bu ay oraya taşındık.

Samandağ’a ilk gittikleri günleri anımsattı:

- LC Waikiki’nin desteğiyle bir prefabrik yapıda başlayan girişimimiz şimdi 12 odalı, spor salonlu, kafeteryalı bir spor kompleksine dönüştü.

Yüreğine sağlık Deniz Toprak…

LC Waikiki’yi Samandağ’da sörf merkezinin ilk adımını attığı için, Hatay Valiliği ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nı da kalıcı merkezi yaptıklarından dolayı kutluyorum…