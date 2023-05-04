Evde eşyaları sabitleme ve deprem riski düşük illere taşınma talebi arttı

Mr Usta, 2014 yılında Dubai’de tamirat, tadilat, taşınma, temizlik ve kuru temizleme gibi geniş bir yelpazede hizmet vermek üzere kuruldu. Mart 2022 itibariyle ProAsist’in kurucusu ve Endeavor girişimcisi Öner Çelebi’nin yaklaşık 4 milyon dolarlık yatırım ortaklığıyla Türkiye pazarına girdi. İlk hizmeti Nisan 2022’de veren Mr. Usta, bugün İstanbul’un tamamında kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Ankara’da da hizmet vermeye başlandı, mayıs sonunda İzmir devreye girecek. Haziranda ise Bodrum’da faal olacak.

Mr Usta’nın CEO’su Yunus Emre Kalkan, elektrikçiden mobilyacıya 30 kategoride müşterilerin taleplerine cevap verdiklerini anlatıyor ve ekliyor:

“Mr Usta; taşınma, elektronik tamir, temizlik, usta elektrikçi, usta tamirci, boya-badana, ofis temizliği, boş ev temizliği, cep telefonu tamiri, kuru temizleme, çamaşır yıkama ve ütüleme, TV montajı, sıhhi tesisat, klima ve kombi bakımı gibi farklı kategorilerde tüketicilere profesyonel hizmet sunuyor. İstanbul’da aynı yaka içinde sabit fiyatla evden eve taşıma yapıyoruz. Yerinde cep telefonu tamiri ile fark yaratıyoruz. Kuru temizleme en çok tercih edilen hizmetti ama şu anda koltuk yıkama geçti onu… Şu ana kadar 5 binin üzerinde işi bitirdik. Faturalı hizmet özellikle KOBİ’ler için faydalı oluyor. Biz hizmet verenle sabit fiyatla anlaşıyoruz. Üzerine çok fark koymuyoruz.”

Can korkusu estetik kaygısının önüne geçti

Yunus Emre Kalkan, depremden sonra eşya sabitleme ve şehirlerarası taşınmaya talepte çok ciddi artış olduğuna dikkat çekiyor ve devam ediyor: “Depremde evler yıkılmasa da gardırop, dolap gibi ağır eşyaların devrilmesiyle insanların zarar gördüğü çok konuşuldu. Her zaman mobilyacılar eşya sabitlemeyi önerir ama insanlar genelde duvarlar delinecek gibi estetik kaygılarla yaptırmıyordu. Depremden sonra can korkusu estetiğin önüne geçti. Çok ciddi talep alıyoruz bu konuda. Tablo sabitlemeden bütün evdeki eşyaları sabitlemeye geniş bir hizmet sunuyoruz. Fiyatlar 300 TL’den başlıyor 1500 TL’ya kadar çıkıyor talabe göre… Evlerde güvenli alanlar oluşturuyoruz. En fazla talep İstanbul’dan geliyor. Taleplerin çoğunun yeni evler olması da ilginç. Bilinç arttı.”

Yüksek kiralar ve deprem korkusuyla İstanbul’dan Ankara ve Konya gibi illere taşınıyorlar

Geçen yıl İstanbul çıkışlı taşınmaların çok fazla olmadığına değinen Yunus Emre Kalkan, kiralardaki yüksek artışlar, ekonomik şartların ağırlığı ve deprem korkusu nedeniyle bu yıl talebin çok arttığını anlatıyor. Kalkan, “Taşınma lokasyonları eskiden Bodrum başta olmak üzere Ege Bölgesi’neydi. Ancak hem ekonomik zorluklar hem de deprem riski daha güvenli bölgeleri öne çıkardı. Evden çalışma da birçok yerde kalıcı hale gelince insanlar Ankara, Konya, Eskişehir gibi illere taşınmaya başladı. Dolayısıyla geçen yıla göre şehirlerarası taşımaya talep çok arttı” diye konuşuyor.

Kalkan, İstanbul içi taşınmalarda da Bakırköy gibi riskle bölgelerden şehrin kuzey bölgelerine özellikle Sarıyer gibi bölgelere taşınmaların arttığını vurguluyor.

Trendyol ile iş birliği yaptı, Decoverse ve Kale gibi markaların hizmet sağlayıcısı oldu

Yunus Emre Kalkan’ın verdiği bilgilere göre Mr Usta’nın hedefi, ilerleyen dönemde tüketicilerin tüm ihtiyaçlarını karşılar duruma gelmek. Renovasyon, banyo ve mutfak yenileme ve peyzaj gibi birçok farklı alanda da hizmetlere de başlayan Mr Usta’nın nihai hedefi ise tüm Türkiye’yi kapsar hale geldikten sonra Avrupa’ya açılmak. Dubai’nin prototip gibi olduğunu, asıl ustalığı ise Türkiye’de kazanacaklarını anlatan Yunus Emre Kalkan, sözlerini şöyle sürdürüyor:

“Türkiye inanılmaz bir pazar. Dubai küçük bir yerdi, Türkiye oraya göre okyanus gibi… Önümüzde uzun bir yol var. Türkiye pazarında büyük bir know how kazanmış olacağız. Türkiye’de 81 ili kapsayacak bir yapıya kavuşmak öncelikli hedefimiz. Beş yıllık planımız Türkiye üzerinden Avrupa’ya açılmak. Dünyada bizim sektörde hep tarafları buluşturma faaliyeti yapılıyor. Ödemeyi bizim gibi kendi üstünden gerçekleştiren bir yapı yok. Biz Trendyol ile iş birliği yaptık. Artık siparişlerde müşteri sepete montajı da ekleyebiliyor. Mesela avize aldığınızda elektrikçi de gelecek. Eczacıbaşı’nın Decoverse oluşumda da hizmet sağlayıcı biziz. Bu havuzu benzer büyük markalarla genişletmek istiyoruz. Kale, Teknofix gibi markaları koyduk, yenileri de gelecek.”