‘EVLI’ geldiğinde piyasa değerimiz 10 milyon dolardı, şimdi 200 milyon dolar

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ORGE Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nevhan Gündüz, TIME Dergisi ve Statista tarafından hazırlanan ve bu yıl ilk kez yayınlanan “World’s Growth Leaders 2026” (Dünya Büyüme Liderleri) araştırmasında 55’inci sırada yer aldıklarını öğrenince 14 yıl önceye uzandı:

- Orge Enerji’nin hisselerini 2012 yılının Mayıs ayında halka arz etmiştik. O sırada şirketimizin piyasa değeri 20 milyon dolardı. Şimdi 200 milyon dolar. Yani, şirketimizin değeri dolar bazında 14 yılda 10 kat artmış durumda.

Şirket değeri ve kârını tüm ortakların faydasını maksimize edecek seviyeye çıkarma hedeflerini düşündü:

- Yabancı yatırımcılar son 10 yıldır şirketimizin hisselerine düzenli olarak ilgi gösteriyor. Nitekim şu anda halka açık hisselerimizin yüzde 30’u yabancı kurumsal yatırımcılarda bulunuyor. Oran artarak devam ediyor.

EVLI adlı Finlandiya fonunun Orge Enerji’deki payının yüzde 8-9 düzeyinde olduğunu irdeledi:

- EVLI, Orge’nin hisselerine ilk yatırım yaptığında piyasa değerimiz o tarihlerde 10 milyon dolara inmişti. Şimdiki seviye EVLI’yi de memnun ediyor. EVLI temsilcileri her çeyrekte gelip raporları alıp gözden geçiriyor.

ORGE Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nevhan Gündüz, TIME Dergisi ile Statista’nın hazırladığı “Dünyanın En Hızlı Büyüyen Şirketleri” listesine 55’inci sıradan girmeleri vesilesiyle sohbet toplantısı düzenledi.

“Kamu Hizmetleri” kategorisinde dünya üçüncüsü olduklarını bildirdi:

- Bu, şirketimizin uluslararası ölçekte rekabet gücünü ortaya koyan çok değerli bir sonuç. Bu başarı personelin özverili çalışması, iş ortakları ve yatırımcılarımızın da güvenlerinin ortak eseridir.

Nevhan Gündüz, araştırmada şirketlerin son 5 yıllık büyüme performansları, finansal istikrarları ve hisse senedi performanslarının dikkate alındığını kaydetti:

- Liste hazırlanırken büyüme hızının yanı sıra sürdürülebilir finansal yapı, piyasa güveni ve uzun vadeli kurumsal performans kriterleri de değerlendiriliyor.

Yeri gelmişken Orge Enerji’nin bu ay açıklanan ilk 6 aylık sonuçlarına işaret etti:

Şirketimizin 2026 yılı ilk 6 aylık hasılatı 2.6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Geçen yıla göre yüzde 25’lik artış söz konusu.

Esas faaliyet kârımız 2025 yılının ilk 6 aylık döneminde 1.1 milyar lira idi. Bu yıl yüzde 39 artışla 1.5 milyar lirayı buldu.

Şirketin net finansal borcunun olmadığına vurgu yaptı:

- Mevcut yüksek faiz ortamında hiç kredi kullanmıyor olmamız çok daha rekabetçi iş yapabilme özelliği kazandırıyor.

2026 yılını çok güçlü bakiye iş stoku ile karşıladıklarını aktardı:

- Buna ek olarak bu yıl toplamları 2 milyar liraya yaklaşan yeni sözleşmeler imzaladık. Halen tamamlanma aşamasındakiler dahil 15’i aşkın projede çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

İstanbul’da bugüne kadar yapımı gerçekleşen metro hatlarının yarısına yakınında görev aldıklarını belirtti:

- İstanbul, Bursa ve Kocaeli’nde devam eden metro projelerine ek olarak havalimanları, lojistik/depolama projeleri, hangar binaları, hastane ve oteller gibi farklı segmentlerde üst yapı işlerine devam ediyoruz.

Nevhan Gündüz, İstanbul Havalimanı ve Türk Hava Yolları’nın bazı projelerinde aldıkları görevlerle ilgili şu bilgiyi verdi:

- İstanbul Havalimanı ve çevresini içine alan bölgede THY ve bağlı ortaklıkları tarafından yapımı devam eden/planlanan pek çok proje var. Tümünün bedeli 100 milyar lirayı aşıyor. Bu yatırımlardan bugüne kadar iki projede görev üstlendik.

THY’den üstlendikleri projelerle ilgili detay aktardı:

- THY Teknik İstanbul Havalimanı Bakım Onarım Hangarı ve THY İstanbul Havalimanı e-ticaret Hub Tesisi’nde çalışmalarımız hızla devam ediyor.

Orge Elektrik, “kullandığım kabloları üreteyim”, “kullandığım elektrik panolarının üretimine gireyim” gibi adımlar atmak yerine, asıl işine odaklandı, dünyada listelerine giren büyüme temposunu yakaladı…

Borsa İstanbul’da yabancı payı tarihi düşük seviyelerde seyrederken Finlandiyalı EVLI’nin yüzde 8-9 pay sahibi olması, Orge Elektrik’in başarısını ortaya koyuyor…

Şarj ünitesi üretimine öz sermaye ile girdi, rüzgar gülünü de gündeme aldı

ORGE Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nevhan Gündüz, elektrikli araç şarj ünitesi üretimine öz sermaye yatırımıyla girdiklerini belirtti:

- Şarj ünitesi üretimi tarafında agresif büyüme gibi bir planımız yok. Sadece “AC” ünite üretiyoruz.

Orge’nin ürettiği elektrikli araç şarj ünitesi sayısının 1000’i bulduğunu bildirdi:

- Piyasada daha çok ithal ağırlıklı şarj üniteleri var. Biz tümüyle kendimiz üretiyoruz. Yazılımını da biz yapıyoruz. Bu konuda yüzde 80 dolayında yerlilik oranımız var.

Gündüz, önümüzdeki dönemde rüzgar gülü üretimine dönük adımlar da atacaklarını aktardı:

- Ancak, amiral gemimiz taahhüt işi olmaya devam edecek. Gelecek 5 yılda rüzgar gülü işi ciromuzda yüzde 5 dolayında bir paya ulaşabilir. Rüzgar gülünde geliştirme işini de kendimiz yapacağız.

Borçla taahhüt işi yapılmaz

ORGE Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nevhan Gündüz, ihracatçıların sıkça yakındıkları “fiyat tutturma” sancısının iç pazarda da yaşandığını kendi taahhüt işlerinden örnek vererek anlattı:

- Eskiden bir proje için masaya oturduğumuzda fiyat konusunu 15 dakikada çözer, karara bağlardık. Şimdi en az birkaç saat sürüyor.

Proje üstlenir üstlenmez kullanılacak malzemelerin alımını yaptıklarını belirtti:

- Bu şekilde proje sürerken fiyat hareketleri olursa onlardan etkilenmekten kendimizi koruruz.

Taahhüt işlerinin yanı sıra yakın döneme kadar malzeme ticareti de yaptıklarını aktardı:

- Ancak, fiyat tutturma sıkıntısı nedeniyle malzeme ticaretini önemli ölçüde yavaşlattık.

Borçlanma konusunda oldukça muhafazakar davrandıklarını kaydetti:

- Çünkü, borçla taahhüt işi yapılamaz.

Gündüz, Orge Elektrik’in ilk yola çıktığından bu yana tamamladığı işlerin 8 milyon metrekareyi geçtiğini bildirdi:

- Söz konusu projelerin toplam bedeli de 10 milyar doları bulmuştur.

Veri merkezi yatırımları hızlanıyor, en büyük doğal adaylar arasındayız

ORGE Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nevhan Gündüz, şirket içinde veri merkezi projeleri için bir grup kurduklarını belirtti:

- Turkcell’in ilk data center (veri merkezi) kurulumunda biz görev almıştık. Veri merkezi kurulumunda çok fazla elektrik işi var.

Veri merkezi alanında Türkiye’de yatırım atağının yaşandığını vurguladı:

- Mevcut veri merkezleri yenileniyor, kapasiteleri büyütülüyor ve yeni yatırımlar da gündeme gelmiş bulunuyor. Bu yatırımların artarak devam edeceği anlaşılıyor. Bu alanda yüksek tecrübeye ve iş bitirme belgelerine sahibiz.

Veri merkezlerinin elektrik işleri konusunda en büyük doğal adaylar arasında olduklarını kaydetti:

- Veri merkezi yatırımları bizim gibi uzmanlar için önemli pazar oluşturacak.

Yapay zeka ile ciddi verimlilik artışı sağlıyoruz

ORGE Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nevhan Gündüz, inşaat sektöründe yapay zeka kullanımının henüz sınırlı olduğunu belirtip, kendi adımlarına değindi:

- Bir süredir bazı iş süreçlerimizde yapay zekadan destek alıyoruz. Şirket içi yazılımlarımızı ek yatırımlarla iyileştiriyorduk. Şimdi bunlara ek olarak yapay zekayı da entegre ediyoruz. Belki de kendi sektörümüzde yapay zeka desteğini devreye alan ilklerden olduk.

Yapay zekanın iş süreçlerine olumlu etkisini şöyle anlattı:

- Yapay zeka ile mevcut kontrol ve planlama süreçlerinde ciddi oranlarda verimlilik artışları elde ettik. Adeta bir mühendis gibi çalışan yapay zeka destekli yazılım ve uygulamalar sayesinde hatırı sayılır seviyede maddi ve zaman tasarrufu imkanı bulduk.