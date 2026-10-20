Evyap’la Rusya’ya uzandı, Esta’yı kurup 20 yılda 9 ülkede 100 proje üstlendi

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EKONOMİ Gazetesi’nin PwC işbirliği ile Elite World Grand Sapanca’da bu yıl 5’incisini düzenlediği “Dönüşen Liderlik Zirvesi”nde sahnede sohbet ettiğim iş insanları arasında Benesta Genel Müdürü Roksana Diker de vardı.

Hem Roksana Diker’in hem de şirketin kurucusu Bahattin Demirbilek’in Esta’dan Benesta’ya uzanan öyküsünü dinledik.

Önce Roksana Diker’i tanıyalım istedik:

Babam Azerbaycanlı, Karabağ kökenli. Annem Kazan Tatarı. Ben Ukrayna’da doğdum, ana dilim Rusça.

1992 yılında, 15 yaşındayken ailemle Türkiye’ye geldik. Babama Çukurova Üniversitesi’nde öğretim üyeliği teklif edilmişti. Plan netti: Adana’da bir yıl kalacaktık.

Geldiğimde tek kelime Türkçe bilmiyordum. Yaklaşık 6 ayda konuşmaya, yazmaya başladım. Türkçeyi çok sevdim.

Öyküsünü anlatırken arada şu saptamayı paylaştı:

- Bir ülkeye kendini ait hissetmek biraz da onun dilinde düşünmeye, anlatmaya başladığınızda oluyor.

Sonra öyküsüne döndü:

3 yıl geçti, üniversite sınavına girdim. İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme’yi kazandım.

1995’te ailem geri döndü, ben İstanbul’da tek başıma üniversiteye devam ettim.

Burada okudum, dostluklar kurdum, çalışmaya başladım. Evlendim, hayatımın ve kariyerimin en önemli kararlarını burada verdim.

Bu noktada Bahattin Demirbilek’le ilgili kısa film ekrana yansıdı, izledik. Roksana Diker, Esta ve Benesta’nın öyküsüne geçti:

- Bahattin Bey’le 2000 yılında Evyap’ta çalışırken tanıştık. O Rusya’daki ofisteydi, ben de İstanbul’da ihracat tarafındaydım. Çok iyi bir ekip olmuştuk.

Demirbilek’in 2006 yılında Esta’yı kurduğunu belirtti:

- Bahattin Bey Esta’yı kurduğunda beni davet etmeyince bozuldum. Gittim, sordum: Beni neden davet etmiyorsunuz?”

Bahattin Demirbilek, şu yanıtı verdi:

- Senin Evyap’ta oturmuş bir kariyerine var, düzenin var. Sıfırdan başlayan bir şirkete davet edip mevcut kariyerini riske atmanı istemedim.

Roksana Diker, ısrar etti:

- Bunu bana soran oldu mu?

Diker, ısrarının nedenini şöyle açıkladı:

- Bahattin Bey’e, kurduğu hayale ve o hayalin büyük bir başarıya dönüşebileceğine inanıyordum. Birlikte çalıştığımızda neler yapabileceğimizi tahmin ediyordum.

Demirbilek, Diker’in ısrarı üzerine davet etti:

- O zaman gel, birlikte çalışalım.

2007 yılı Ocak ayında Esta’ya katıldığını aktardı:

- Bugün geriye baktığımda Bahattin Bey’le yollarımızın kesişmesinin üzerinden 26 yıl geçmiş.

Esta’dan Benesta’ya uzanan 20 yıllık yolculuğu şöyle özetledi:

- 9 ülkede 100’ü aşkın projeyi üstlenip hayata geçirmeye uzanan bir başarı hikayesi… Bahattin Bey, gayrimenkul geliştirmeyi ticari faaliyetin ötesine taşıdı: “İnsan hayatına değer katmak ve şehirlere kalıcı bir miras bırakmak.”

Bu yaklaşıma şu örneği verdi:

- Bahattin Bey’in bu yaklaşımını Krasnodar’da inşa ettiği ve Roma Kolezyumu’nda kullanılan doğal taşlarla örülen stadyumda gizli. Bugün Krasnodar FC Stadyumu, zamanın izlerini taşıdıkça değerlenen anıtsal bir yapı olarak hizmet veriyor.

Roksana Diker, Esta’nın ulaştığı noktayı “Engineering News Record” (ENR) listesiyle de ortaya koydu:

- ENR’ın dünyadaki 250 müteahhit firma listesinde Esta 72’nci sırada yer alıyor. Esta Construction, Türkiye’de de 5’inci sırada bulunuyor.

Esta ve Benesta’nın bugünkü konumu, Roksana Diker’in 20 yıl önceki “Bahattin Demirbilek’in kurduğu hayalde başarıya ulaşır” düşüncesini oldukça haklı çıkarmış görünüyor…

20 yılda 9 ülkede 100’ü aşkın proje üstlenmesi, dünyada 250 müteahhit arasında 73’üncü olması, Demirbilek’in başarısını gösteriyor…

Önce parkı tasarlayıp 3 bin yıllık zeytin ağacı getirdi, sonra projeyi hayata geçirdi

BENESTA Genel Müdürü Roksana Diker, Esta Construction’ın Türkiye’de “Benesta”ya dönüştüğünü belirtip, Acıbadem’deki “Benesta Benleo” projesine değindi:

- Projeyi tasarlarken önce parkı hayal edip tasarladık. Projenin içinde “BenLeo Park”ı yarattık. Park için Anadolu’dan 3 bin yıllık zeytin ağacı taşıyıp diktik.

“Benleo Park” için İtalya’nın Toskana kentinden 50 yaşın üzerinde 200’den fazla ağaç ithal ettiklerini bildirdi:

- Toskana’dan getirdiğimiz ağaçları Floransa Üniversitesi danışmanlığında seçtik. Böylece şehrin kalbinde yaşayan bir ekosistem kurduk.

Roksana Diker, ardından Bahçelievler’deki “Benesta Center” projesi üzerinde durdu:

- Bahçelievler, Merter ve Güngören, İstanbul’un en yoğun nüfusuna ve Türkiye’nin tekstil üretiminin merkezine ev sahipliği yapıyor. Bölgenin ihtiyacından yola çıkarak 40 bin metrekarelik proje alanının yaklaşık yarısını kamusal yaşama ayırdık.

Projenin konumlandığı noktanın 1930’lardan itibaren “Londra Asfaltı” adıyla anılan tarihi bir hattı taşıdığını vurguladı:

- Meydanın üzerinde konumlanan dört blok, dünyanın yaşam kültürüne yön veren dört şehrin ruhunu taşıyor: Londra, Paris, Milano, Tokyo.

Krasnodar’daki Galitsky Parkı, Rusya’nın turistik destinasyonuna dönüştü

BENESTA Genel Müdürü Roksana Diker, Esta Construction’un yurt dışında yaptığı projelerden örnekler sıraladı:

Krasnodar Stadyumu

Gagarin Havalimanı

Irkutsk Smart School

Mercedes-Benz Sirius Otomobil Fabrikası

Amur Gas Chemical Complex

Ust-Ilimsk Pulp and Paper Mill

SL3 Crude Oil Export Facility Reconstruction (Irak)

Roksana Diker, Esta’nın Krasnodar’da 22 hektarlık alanda yaptığı “Galitsky Parkı”na dikkat çekti:

- 5 binden fazla ağaçla oluşturulan ekosistem Rusya’nın turistik destinasyonları arasına girdi. Bağımsız Devletler Topluluğu’ndan ve Rusya’nın farklı kentlerinden “Galitsky Parkı” görmek, orada vakit geçirmek için Krasnodar’a gidenler var.

Diker, parkı Krasnodar’da büyümüş bir iş insanının yaptırdığını belirtti:

- 22 hektarlık alanı kapsayan park yatırımını tümüyle o iş insanı karşıladı. Krasnodar’a bir anlamda bağışlamış oldu.

‘Mükemmeliyet Merkezi’nde gece 02.00’de bile eğitim var

GEÇEN hafta Kocaeli Temsilcimiz Sabiha Toprak’ın girişimiyle Kocaeli-Gebze İMES Makine İhtisas OSB’de, “6. Ekonomi Zirvesi” toplantımızı gerçekleştirdik.

İMES OSB Başkanı Ahmet Tokkan, Başkan Vekili Kerim Çolakoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Şahin, Enver Kaya, Süleyman Akar, OSB Bölge Müdürü Onur Kesici’nin ev sahipliğindeki toplantıya Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Zeytinoğlu, İMES Sanayi Sitesi Başkanı Kemal Akar da katıldı.

Ahmet Tokkan, toplantının açılışında İMES OSB ile ilgili bilgi verdi:

- İMES OSB’de 371 fabrika faaliyet gösteriyor. 40’a yakın yabancı sermayeli şirkete ait fabrika var. Ayrıca fabrikaların 37’si de savunma sanayine dönük üretim yapıyor.

İMES OSB’nin 377 hektarlık alana kurulu olduğunu vurguladı:

- İMES OSB’deki şirketlerin yıllık ihracatının toplamı 1.7 milyar dolara ulaşıyor. İstihdam da 23 bin 500 dolayında bulunuyor.

İMES OSB’de yatırımları olan 35-40 sanayicinin 2 milyon Euro hibe ettiği “Mükemmeliyet Merkezi”ne değindi:

- “İMES OSB Mükemmeliyet Merkezi”, Türkiye’nin örnek merkezlerinden biri haline geldi. “Model Fabrika”nın ötesinde katkıları var.

Ardından Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Tarık Sönmez ve Hakan Güldağ’la birlikte paneli gerçekleştirdik, İMES OSB’deki sanayicilerden yönelen soruları yanıtlayıp, yorumlarını dinledik.

Toplantı sonrasında Kerim Çolakoğlu ile sohbet ederken Sabiha Toprak, “İMES OSB Mükemmeliyet Merkezi İleri Mühendislik A.Ş.” Genel Müdürü Deniz Aygan’ı yanımıza getirdi. Aygan’a sordum:

- “Mükemmeliyet Merkezi” nasıl gidiyor? Hedeflerinize ulaştınız mı?

Aygan, yanıtladı:

- Oldukça yoğun çalışıyoruz. Eğitimlerimiz aralıksız sürüyor. Örneğin bu gece saat 02.00’de Arçelik’ten bir ekip eğitime geliyor.

Şaşırdım:

- Gece saat 02.00’de neden eğitime geliyorlar?

Aygan şu yanıtı verdi:

- Gece vardiyasında çalışan personel için böyle bir program yapıldı. Talep Arçelik’ten geldi.

2022 yılı Ekim ayında İMES OSB’ye “Ekonomi Zirvesi” için gittiğimizde o dönemde yeni devreye girmiş olan “Mükemmeliyet Merkezi”ni gezmiş, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tokkan’dan şu mesajları almıştık: