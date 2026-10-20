Eylül satışı 173 milyon dolara çıktı Yabancı fonlar payını hızla artırdı

Satış baskısının genele yayıldığı geçtiğimiz haft a 532 hisse değer yitirdi. Yabancılar BIST 30’daki 15 şirkette payını artırarak büyük hisselerde tersi bir hamle yaptı; Astor ve Sasa gibi tahtalarda yaşanan sert fiyat düşüşüne rağmen alımları, satıcılı piyasada mal toplama olabilir mi?

Geçtiğimiz hafta BIST 30 kapsamındaki şirketlerin takas verileri zorlu haftanın özeti niteliğindeydi. Piyasada çoğu hisse gerilerken, yabancılar Sasa, Astor ve Türk Altın gibi tahtalarda düşen fiyatı fırsata çevirdi. Yüzde 18,4 değer kaybı yaşayan Astor’da yabancı fonların beş gün boyunca alım yapması dikkat çekti. Fiyatı yükselen Sabancı Holding’de ise kâr satışları öne çıktı. Fiyatlardaki kısa süreli düşüşlere aldanarak bir hisseyi panikle elden çıkarmak yerine, şirketin finansal tablolarını ve üretim gücünü göz önünde bulundurarak hareket etmek daha sağlıklı bir yaklaşım olacağı unutulmamalı.

Düşüşte toplanan hisseler

Yabancılar geçtiğimiz hafta Sasa’da piyasanın tersine hareket ederek paylarını 3,45 puan artışla %14,62’ye çıkardı. Şirket, eylül ayında satışlarını önceki yılın aynı dönemine göre %45 artırarak 173 milyon dolara çıkardı. Satıştaki ihracatın payı ise 51 milyon dolar seviyesinde. Altı aylık dönemde geliri %31 büyüyen Sasa’nın satış ivmesi güçleniyor. Geçtiğimiz hafta fiyatı %5,92 gerileyen Türk Altın’da yabancı payını 2,02 puan artırarak %30,74’e taşıdı. Aynı zamanda şirketin kendisi de geri alımlarda bulunuyor. Ancak gerçekleşen alımlara rağmen fiyatı son iki aydır dalgalı bir seyirle gerilemeye devam ediyor. Hisse için 7 kurum tavsiyede bulunurken ortalama fiyat önerisi 59 TL seviyesinde.

Yükselişte gelen satışlar

Düşüşlerin ağırlıklı olduğu piyasada Sabancı Holding geçtiğimiz hafta %2,16 prim yaptı. Yabancılar 0,14 puanlık satışla payını %26,04’e indirdi. Holding, 16 Ekim günü aldığı kararla 7 milyar TL bütçe ile 42 milyon lota kadar geri alım yapacağını duyurdu. İlk alımını 85,82 TL ortalama fiyattan gerçekleştirirken, yabancılar satış tarafında yer aldı.

ZEYNEP'E SOR

İKİNCİL PİYASA MI, BİRİNCİL PİYASA MI?

İkincil piyasa; yüksek likidite, şeffaf fiyatlama, geçmiş veri avantajı, kolay erişim. Primli maliyet, dalgalanma, işlem masrafları, yanlış beklenti. Birincil piyasa; iskontolu giriş, doğrudan finansman, tavan potansiyeli, sıfır başlangıç. Bilinmezlik, kısıtlı alım, likidite engeli, beklenti çöküşü.

Dışarda kurduğu iki iştirak ve yarı ortaklı savunma firmasıyla amaç geliri artı

Empa’nın yurt dışı şirketleri ve yeni ortaklığının amacı nedir? ● Halil Tosun

Halil, şubatta borsada işlem görmeye başlayan Empa Elektronik’in yurt dışında farklı ülkelerde şirket kurduğu gözleniyor. Dubai’de, Empa Electronics MENA firması ve New York’ta Empa Electronics USA’yı kurdu. Ayrıca Deico firmasıyla %50 ortaklı savunma sanayisine yönelik Versom Elektronik’i hayata geçirdi. MENA şirketi Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki satışlarını büyütmeyi, ABD iştirakinin ise tedarik süreçlerini iyileştirmesi amaçlanıyor. Savunma odaklı ortaklık şirketi ise katma değerli teknoloji pazarında konumlanmasını sağlayacak.

Gerçekleştirdiği ortaklıklarla Adana ve İstanbul’daki projelerine ağırlık veriyor

Halk GMYO’nun projelerle ilgili bilgi alabilir miyim? ● Cemil Ergin

Cemil, geçtiğimiz ağustos ayında Halk GMYO; Adana’da 21,9 bin metrekarelik kentsel dönüşüm projesi için %55 payla STS Grup ile ortaklık kurdu. Kartal’da geliştirilecek yaklaşık 40,8 bin metrekarelik karma proje için ise Vakıf ve Ziraat GYO ile eşit paylı yeni bir iş birliğine imza attı. Öte yandan Kemerburgaz’daki proje kapsamında ana yüklenici sözleşmesi imzalanarak yapım aşamasına geçildiği bilgisi paylaşıldı. Şirketin büyük ölçekli yatırımlarda riskleri konsorsiyumlarla bölüşerek ilerlemesi portföy verimliliğini artırmasına olanak verecek.

YATIRIM FONLARI

TLE fonu yabancı borçlanma araçlarına yatırım yaparak yüzde 23 kazandırdı

Aura Portföy’ün yönettiği Yabancı Borçlanma Araçları Fonu (TLE), yılın ilk yarısında yükselen eğilimi ile öne çıksa da ikinci yarıda yataya döndüğü gözleniyor. Eylülde 28,49 TL seviyelerinde işlem görürken şimdilerde bu fiyatın altında duruyor. Fonun toplam değeri 462,05 milyon TL düzeyinde ve son dört ayda daraldığı gözleniyor. Hazirandan itibaren para çıkışı yaşanan fonda ekimde çıkan tutar 21,45 milyon TL düzeyinde. Bir yıldır yatırımcı sayısı gerilerken halihazırda sayı 641 kişiye inmiş durumda. Temel stratejisi, yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapmak üzerine kurulu. Portföyünün %50,14’ü yabancı özel sektör ve %34,52’si yabancı kamu borçlanma araçlarından oluşuyor. Son bir yılda %23,41 yükseliş kaydeden TLE, aynı sürede %12 oranında performans sergileyen endeksi geçti.

TAHVİL

Finans Katılım Bankası, %33,91 bileşik getiriyle 200 milyon TL borçlandı

TF Varlık Kiralama, 16.10.2026 günü kira sertifikası ihraç etti. Toplam tutarı 200.000.000 TL olan kira sertifikasının, yıllık basit getirisi %34, bileşik getirisi ise %33,91 düzeyinde. Tek kupon ödemeli kira sertifikası 371 gün vadeli ve ödeme tarihi 22.10.2027 olarak belirlendi. Kupona isabet eden getiri oranı %34,56 olacak. 16 Ekim tarihli Türk Lirası Gecelik Katılım Referans Getiri Oranı (TLREFK) %36,67 seviyesinde bulunuyor. Türkiye Finans Katılım Bankası’nın fon kullanıcısı olduğu kira sertifikası yıllık %34 basit getirisi, TLREFK’nın 2,67 puan altında yer alıyor. Önerilen getiri, piyasa koşullarında kendisi için uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Kira sertifikası piyasada TRDTFVKE2729 kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Çelebi Hava Servisi’nin fiyatı nisandan bu yana düşerken fonlar satış tarafında

Çelebi’de fonlar satış ağırlıklı işlemlerde bulunuyor. Portföylerindeki miktar %9,67 ile toplamda 303 lot azalarak 2,83 bine indi. Hisseyi bulunduran fon sayısı 4’ten 3’e geriledi. TGR fonu 670 lot ile en fazla alımı yaparken, FLY fonu 856 lot ile en çok satışı gerçekleştirdi. Çelebi hakkında 2026 yılında öneride bulunan herhangi bir kurum bulunmuyor. Hissede konumlanan fonların düşük miktarlarla işlem yaptığı görülüyor. FLY fonu yaptığı satış ile payını sıfırlarken BIY fonu 117 adet satışla payını azalttı.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

YONGA MOBİLYA

Hammadde kısıtlamalarının kalkmasıyla meşe kerestesi ithalatını yapabilecek

Yonga Mobilya, ağustosta devreye giren yönetmelik nedeniyle durma noktasına gelen meşe kerestesi ithalatının, yeni düzenlemeyle yeniden serbest bırakıldığını duyurdu. Tarım Bakanlığının yaptığı değerlendirmeyle, AB standartlarına uygun sertifikasyon şartlarının sağlanması kaydıyla Amerikan meşesi başta olmak üzere kereste tedariki tekrar mümkün hale geldi. Şirketin üretim süreci ve ihracat bağlantıları için önemli olduğu belirtilen temel hammaddenin ithalatına yönelik belirsizliğin ortadan kalkması, Yonga’nın üretim planlamasındaki riskini bertaraf edecek.

ETİLER GIDA

Polonya merkezli gıda şirketiyle 10 milyon euroluk ihracat anlaşması imzaladı

Etiler Gıda, yurt dışına yönelik önemli bir satış bağlantısı gerçekleştirdi. Polonya merkezli Sweet Nuts firması ile 10 milyon euro referans ticari bedelli ihracat sözleşmesi imzaladığını duyurdu. Bir yıl süreli anlaşma kapsamında, belirlenen teslimat programı dahilinde 125 ton Antep fıstığı içi, 160 ton kavrulmuş Antep fıstığı, 100 ton çekirdek ve 7,7 bin teneke baklavalık yağ satışı öngörülüyor. Sözleşme şartlarına göre nihai fiyatlar piyasa koşulları ve hammadde fiyatlarındaki değişikliklere göre revize edilebilecek. İş bağlantısı yıllık gelirinin %22,5’i düzeyinde.

MASFEN ENERJİ

Yurt içindeki firmayla 10,2 milyon dolarlık güneş enerjisi kurulumu için anlaştı

Masfen Enerji, Türkiye’de faaliyet gösteren kurumsal bir firmayla anahtar teslim güneş enerjisi santrali kurulumu için mühendislik, tedarik, inşaat ve devreye alma (EPC) süreçlerini kapsayan bir sözleşme imzaladı. KDV hariç 10,2 milyon dolar tutarındaki sözleşmenin 120 günlük süre içerisinde tamamlanması öngörülüyor. Tutar firmanın yıllık gelirinin %13’ü düzeyinde bulunuyor. Yenilenebilir enerji pazarındaki konumunu güçlendirmeye çalışan şirket, aldığı bu yeni taahhüt projesiyle birlikte görünürlüğünü artırmakta. Masfen, yılın ilk yarısında kârını %107 artırdı.