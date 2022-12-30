EYT’de müjde geldi

Milyonlarca kişinin merakla beklediği EYT düzenlemesinin son halini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi ile ilgili beklenen müjdeyi "Bugün sizlerle paylaşacağımız düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız daha emekli olma hakkına kavuşuyor. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır." Şeklinde verdi.

Emeklilik için yaş hariç diğer tüm şartları sağlayan SSK’lılar ilk sigortalılık başlangıcı 8 Eylül 1999 ve öncesi olup kadın sigortalılarda 20 yıl, erkek sigortalılarda 25 yıl sigortalılık süresi ile 5000 prim günü şartını sağlayanlar EYT kapsamında yapılacak düzenlemeden faydalanabilecek.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ‘ın açıklamaları sonrası emeklilik için 8 Eylül 1999 öncesindeki emeklilik şartlarının aranacağı, bu çerçevede 5000 prim gün sayısı ile kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini yerine getirmiş olanların yaş şartı aranmadan emekli olabilecekler.

Askerlik borçlanmaları askerlik hizmeti ilk sigorta başlangıcından önce ise sigorta başlangıcını askerlik süresi kadar geri çekmektedir. Önce askere gidilip, sonra sigortalı olunması durumunda sigorta başlangıcı askerlik süresi kadar geriye gitmektedir.

Aday çırak, çırak veya stajyer sigortalılıklarında sadece kısa vadeli sigorta kolları primi ödenmekte, uzun vadeli sigorta kolları primi ise ödenmemektir.

Dolayısıyla, staj sigortasında geçen sürelerde uzun vadeli sigorta kolları primi ödenmediğinden, staj sigorta başlangıçları emeklilik şartlarının belirlenmesinde kabul edilmemektedir. Yani staj sigortası emeklilikte EYT imkanı sağlamıyor.

Çalışanlar ilk defa uzun vadeli sigorta kollarına prim ödenen çalışmanın başlangıcı sigorta başlangıcı kabul edilmektedir.

Sonuç olarak, 8 Eylül 1999 ve öncesi staj sigortası başlangıcı bulunan, ancak adına uzun vadeli sigorta kollarına ilk defa 8 Eylül 1999 tarihinden sonra prim ödenen sigortalılar çıkacak düzenlemeden yararlanamayacaktır.

Söz konusu EYT düzenlemesinden ilk etapta yaklaşık 2 milyon 250 bin kişi faydalanacak ve bu sayının birkaç yıl içinde 5 milyona ulaşması bekleniyor.

İş dünyasında özellikle kıdem tazminatı yükünün karşılanabilmesi için KGF kredileri ile ödenebilmesi imkanı da sağlanacak.

Ayrıca emekli olup sosyal güvenlik destek primi ile çalışanlar için de 5510 sayılı Kanun kapsamında SGK teşviki sağlanması için düzenleme yapılacak.