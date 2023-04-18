EYT’liler alışveriş yapacak, nisanda büyüme hedefi yüzde 15 aşılacak!

Perakende sektörü, pandemi sonrasında yaralarını sardı. Hemen her kategoride kiminle konuşsam işlerin iyi olduğunu anlatıyor. Son dönemde yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen bu gelişme şaşırtıcı olsa da perakende sektörünün önde gelen isimleri pandemiden sonra tüketici için anı yaşamanın önemli bir etken olduğunu söylüyor. Asıl önemli etken ise artık ev, otomobil gibi yatırımlara gücü yetmeyen tüketicinin küçük mutluluklara harcama yapması… Saat de tüketicinin bu eğiliminden payını alan kategorilerden…

Saat&Saat’in Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya, ülkemizi yasa boğan deprem yüzünden şubat ayında satışların yüzde 50 düştüğünü, ancak mart ayında toparlandığını ve bütçe hedeflerinin yüzde 12 üzerinde satış yaptıklarını söyledi. İftar yemeğinde buluştuğumuz Kaya, depremden dolayı üzüntüsünü dile getirdi ve şöyle devam etti:

Depremle satışlar düştü ama marttan itibaren hedefler aşıldı

“Saat&Saat olarak baktığımızda 2022 yılı bizim için çok verimli geçti. Adette yüzde 20, ciroda yüzde 17 büyüdük. Deprem felaketi hepimizi derinden etkiledi. Ülkemiz açısından zorlu bir başlangıç oldu ama milletçe büyük ve güçlü bir dayanışma örneği gösterdik. Bizim deprem bölgesinde 12 mağazamız kapalıydı, şu anda 5’i kapalı. Bu mağazaların ciromuzda payı yüzde 8 civarında. Yaşadığımız doğal afet sebebiyle şubat ayının ilk iki haftasında satışlar genel olarak yüzde 50 düştü, sonraki haftalarda toparlamaya başladık ve mart ayında adetsel olarak hedefimizin yüzde 12 üzerine çıktık. Nisan ayında ise yine hedefimizin yüzde 15 üzerinde bir büyüme gerçekleştireceğimizi öngörüyoruz.”

Kaya, bu noktada Nisan ayındaki artış beklentilerini anlatırken ilginç bir yorum yapıyor: “Nisan’daki artışta EYT’lilerin etkisiyle bütçenin üzerinde büyüme gerçekleşeceğini düşünüyorum. Maaşlarını almaya başladıklarında katkılarını göreceğiz. Yani onların etkisini çok güçlü hissedeceğiz.”

2022 yılında 317 milyon dolarlık ithalat yapıldı

Ramazan Kaya, saat pazarıyla ilgili şu bilgileri verdi: “Genel saat ithalatına baktığımızda; adetsel olarak 2021 yılında 4,2 milyon iken, 2022 yılında 5 milyon oldu. İthalatın 2021 yılında 241,5 milyon dolar iken, 2022 yılında 317,4 milyon dolar olduğunu görüyoruz. İthalatın 13-14 milyonu bulduğu zamanları da gördük ama artık Dış Ticarette Risk Easaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) sayesinde ülkemize ucuz ürünlerin ithalatı zorlaştı. Daha kaliteli ürünler geliyor ve insanlar hem kaliteli hem de sağlığa zararlı olmayan ürünler kullanıyor. Pazarda hala gidecek çok yol var. Avrupa’da insanlar yılda bir saat alırken Türkiye’de dört yılda bir alınıyor. Alım gücü açısından Avrupa ile karşılaştırdığımızda Türkiye’nin 4 hatta 5 katı satış yapılan bir pazar söz konusu.”

“Yerli oranını yüzde 50’ye çıkarmayı hedefliyoruz, yeni satın alma fırsatları çıkarsa değerlendiririz”

30 saat markasını tükeciyle buluşturduklarını belirten Ramazan Kaya, markaları içinde yerlilik oranını yüzde 50’ye çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı. Kaya, marka karmalarına yeni katılan Philipp Plein’in şu anda tasarım saatleriyle dünyada en çok satan markalardan biri olduğunu kaydederek, “Türkiye’de de büyük ilgi gördü. Ortalama 5-6 bin TL fiyatı olan marka beklediğimizden iyi satıyor” dedi.

Kaya, 2017’de İtalyanlar’dan aldıkları markasıyla yedi yılda 500 bin adet saat sattıklarını da ifade etti. Mayıs ayında 18 aydır üzerinde çalıştıkları saatin yeni modelini tüketicinin beğenisine sunacaklarını anlatan Kaya, US Polo’nun 36 ülkede lisansını aldıklarını da hatırlattı. Bugüne kadar 7 satın alma yaptıklarını da dile getiren Kaya, “Yurtdışında mağazalaşmaya da önem veriyoruz. İlk adımı attığımız Makedonya’da başarılı bir süreç yaşıyoruz. Bölgede büyüme planımız var. Eğer fırsat çıkarsa bir zincir mağazayı bünyemize katabiliriz” diye konuştu.

40 konteynerde çocuklara hobi ve spor alanları yaratılacak

Ramazan Kaya, çocuk ve gençlerde zamanın verimli kullanılması hedefiyle hayata geçirdikleri “Akıllı Saatler Öğrenci Gelişim Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi”ni deprem bölgesini yönlendirdiklerini söyledi. Kaya, “40 konteyner organize ediyoruz. İlki Hatay’da olacak. Çocukların eğitim, spor, aile ve arkadaşlarıyla hayatlarını dengeleyebilmelerine yardımcı olmayı amaçlıyoruz” dedi.