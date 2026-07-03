Eyvah, bizim şehrin takımı Süper Lig’e çıktı

2016-2017 sezonunda Yeni Malatyaspor’un Süper Lig’e yükseldiği haberi ulaştığında İstanbul’daki önde gelen Malatyalı iş insanlarından biriyle sohbetteydik.

İş insanı, haberi duyunca ilk tepkisi şu oldu:

- Eyvah…

Çok iyi bir Malatyalı olan iş insanının sevinmek yerine “Eyvah” demesi bana garip geldi, sordum:

- Yeni Malatyaspor’un Süper Lig’e yükselmesine sevinmediniz mi? Neden “Eyvah” dediniz?

Şöyle yanıtladı:

- Bir Malatyalı olarak elbette sevindim ama Süper Lig’de kulübe daha büyük bütçe gerekecek. O bütçe için gelip bizim kapımızı çalacaklar. O nedenle “Eyvah” dedim.

Şaşkınlığım daha da arttı:

- Yeni Malatyaspor’a sponsor olmayı, parasal destek vermeyi düşünmez misiniz?

Bu sorum üzerine içini döktü:

- Yıllardır Malatyaspor’a da Yeni Malatyaspor’a da elimizden gelen desteği veriyoruz. Ancak, bizim, hemşerimiz diğer iş insanlarının verdiği destek, paralar doğru yönetilmiyor, bir anlamda boşa gidiyor. Bugün artık, “Eyvah, bizim takım Süper Lig’e çıktı” demem ondan.

Sonra Malatya’ya başka alanlarda desteklerini eksik etmediklerini kaydetti:

- Malatya Eğitim Vakfı’nın (MEV) kurucuları arasındayım. Her yıl burs fonuna ciddi katkı yapıyoruz. Eğitime verdiğimiz destek bizim için daha anlamlı.

Ardından bir örnek daha verdi:

- Fabrikamızın bulunduğu ilin valisinden de zaman zaman şehrin takımına sponsor olmamız yönünde talepler gelir. Sayın Vali’ye de, “Futbola para verme dönemini kapattık. Eğitim başta olmak üzere ilimize başka destek istenirse hazırız” cevabı veriyoruz.

Merkezi ABD’de bulunan Chobani’nin Kurucusu ve CEO’su Hamdi Ulukaya, doğup büyüdüğü toprakların takımına, Erzincanspor’a 5 milyon dolarlık sponsorluk imzası atınca 9-10 yıl önceki “Eyvah, bizim takım Süper Lig’e çıktı” sohbeti geldi.

Ali Koç’un başkanlığı döneminde Fenerbahçe’nin Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nun isim sponsoru olan Chobani’nin Kurucusu ve CEO’su Hamdi Ulukaya, bu yılın başından itibaren futbola destek ibresini memleketi Erzincan’a çevirdi.

Ulukaya, bu yılın başında Erzincanspor’un acil borç sarmalından kurulması amacıyla 3 milyon 150 bin dolar verdi. Ulukaya, bu hafta Erzincan’a giderek sponsorluk kapsamını ve miktarını yükselten sözleşmeyi imzaladı. Böylece Chobani’nin Erzincanspor’un forma göğüs sponsorluğunu da kapsayan programın taahhüt miktarı 5 milyon dolara ulaştı.

Chobani’nin dışarıdan danışmanı Ercüment Şener, Hamdi Ulukaya’nın Erzincan günlerini bir fotoroman titizliği ile çektirip sık sık biz gazetecilere gönderdi. Şener, ayrıca Ulukaya’nın Erzincan’daki konuşmalarından satır başlarını da iletti.

Ulukaya, İliç çocuğu olduğunu sık sık vurguladı:

- Hayata, topluma ve iş dünyasına dair hayallerim Fırat’ın kenarında, bu topraklarda şekillendi. Yıllar içinde şunu öğrendim: İnsan bedeniyle ne kadar uzağa giderse gitsin, kalbi nereye aitse orada atıyor. Benim kalbim hiç buradan gitmedi.

Erzincanspor’la attığı imzanın kendisi için çok kıymetli olduğunu kaydetti:

- Bu bir yatırım değil, doğduğum topraklara, bu şehrin insanına ömürlük bir vefa borcudur. Futbol sahada oynanan bir oyundan çok daha fazlasıdır; insanları ortak bir heyecanda buluşturur, bir kentin kimliğini güçlendirir.

Verdiği desteği şöyle tanımladı:

- Bu destek yalnızca bir spor kulübüne verilmiş bir destek değil, Erzincan’ın çocuklarının hayallerine verilmiş bir omuzdur.

Erzincanspor’da yeni dönemde önceliğin altyapı olması gerektiğini belirtti:

- Çünkü yetenek her toprakta var; eksik olan eşit fırsat. Biz o fırsatı buraya, evimize getirmek istiyoruz. Erzincanspor’un bu yönüyle bir futbol kulübünden çok daha fazlası olacağına inanıyorum.

Erzincanspor Kulüp Başkanı Alaattin Yavuz Güneş, Chobani ve Hamdi Ulukaya’dan destek isteme konusunun gündeme geliş öyküsünü şöyle aktardı:

- Yılın başında birikmiş borçlar, işleyen faizler ve futbolcularımıza karşı yükümlülükler nedeniyle kulübümüz kayyum sınırına dayanmıştı. Sayın Valimiz ve Belediye Başkanımızın destekleriyle Hamdi Bey’e ulaştık.

Ulukaya’nın yaklaşımını şöyle anlattı:

- Şart koşmadan, karşılık beklemeden kulübümüze 3 milyon 150 bin dolar katkı sağladı. Acil borçlar kapatıldı, faiz sarmalı durduruldu ve futbolcular yeniden sahaya çıktı. Önümüzdeki sezon için taahhüt ettiği 5 milyon dolar Erzincanspor’un geleceği için büyük önem taşıyor.

Yazının ilk bölümünde anlattığım “Eyvah, bizim takım Süper Lige çıktı” öyküsü, Hamdi Ulukaya’nın Erzincanspor’a verdiği desteğin önemini gösteriyor…

Öykü aynı zamanda Erzincanspor’u yönetenlere düşen harcama, kaynakları kullanma sorumluluğunu da ortaya koyuyor…

Hamdi Ulukaya’ya da günün birinde “Eyvah” dedirtecek duruma düşülmemesi gerekiyor…

Lise mezuniyet hediyesi estetik yaptıranlar var

AKSAN Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kutanoğlu ev sahipliğinde, Ozan Özkan, Selin Bozkurt ve Ozan Öcal önderliğinde gerçekleşen “Patronlar Kulübü” buluşmasında “meme protezi”yle sağlık sektöründe öne çıkan MimGrup Yönetim Kurulu Başkanı Murat Oğuz ve Başkan Yardımcısı Elif Ertuna, katılımcılara şirketi anlatırken dikkat çeken veriler paylaştı:

- Biz sektöre ameliyat sonrası ödemin vücuttan atılımını hızlandıran korse işiyle girdik. Kendi geliştirdiğimi kumaşlarla korse üretimi gerçekleşiyor.

Elif Ertuna, daha sonra “meme protezi”ne de yöneldiklerini kaydetti:

- Meme büyütmeye çok talep var. Üstelik bu operasyonlarda yaş ortalaması da düşüyor.

Murat Oğuz araya girdi, şu veriye işaret etti:

- Türkiye’de yılda 40-45 bin kadın meme estetiği yaptırıyor. Bunların içinde meme kanseri nedeniyle operasyon geçirenler de yer alıyor.

Oğuz, Elif Ertuna’nın estetikte yaş ortalamasının düşüşüyle ilgili sözlerini şöyle perçinledi:

- Üniversite mezuniyet hediyesi, hatta lise mezuniyet hediyesi olarak estetik operasyon geçirenleri de sıklıkla görüyoruz.

Söz botokstan açılınca Oğuz şu veriyi irdeledi:

- Türkiye’de yılda 1.2 milyon kez “dolgu operasyonu” yapılıyor. Bunun toplam yıllık cirosu 200 milyon dolar civarında seyrediyor.

Sohbet sırasında estetik operasyonlarla ilgili son dönemlerdeki trend üzerinde durdu:

- Son dönemlerde “balerin estetiği” öne çıkıyor. Yani, dışarıdan bakılınca fark edilmeyen estetik operasyonları daha çok tercih ediliyor.

Murat Oğuz, “balerin estetiği”nden söz edince Bisse Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kefeli, şu yorumu yaptı:

- Madem artık dışarıdan bakılınca fark edilmeyen estetik daha çok tercih ediliyor, neden dudaklarına dolgu yaptıran kadınlarda bu durumun tam tersini görüyoruz. Dudak dolgusu nedeniyle kimi kadınların konuşması bile değişiyor.

Oğuz, Mustafa Kefeli’nin yorumu üzerinde durmak yerine sağlık turizmiyle ilgili bir-iki veriyi irdeledi:

Ülkemizde sağlık turizmi geliri 3.2 milyar dolara çıktı.

Estetik operasyonların yüzde 60’ı sağlık turizmi için gelenlerden oluşuyor.

Murat Oğuz ve Elif Ertuna’ya 2015 yılı yaz aylarında İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) ile Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) organizasyonuyla gittiğim Panama’dan bir estetik izlenimi aktardım:

- Rehberimiz, Panama, Venezüela dahil bazı Güney Amerika ülkelerinde kadınların daha güzel görünme çabasıyla 16 yaşında burun estetiği, 20 yaşında da meme büyütme operasyonu geçirdiklerini, ince belli görünmek için alt kaburga kemiklerini aldırdıklarını söylemişti.

Elif Ertuna, anlattığım izlenime şu yanıtı verdi:

- Ülkemizde de ince bel için alt kaburga kemiklerini aldıranlar oluyor…