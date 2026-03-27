Faaliyet dışı gider satış hızını geçti, 36 şirketin kârlılığı baskı altında

Borsada net satış büyümesi %30’un altındaki 36 şirketin esas faaliyet dışı giderleri hızla artarken gider tuzağına düşme riski taşıyorlar. Satışın%30 ilerlediği bir ortamda, giderdeki artışın %12.500’lere çıkması, şirketlerin kâr marjı üzerinde baskı olasılığını gündeme getiriyor.

Borsadaki 36 şirketin gelir tablosunun üst sırasında duran satış rakamının gerisinde, kârlılığı kemiren faaliyet dışı giderler duruyor. Listeye giren A1 Yenilenebilir Enerji’nin gelir artışı sınırlı kalırken, esas faaliyet dışı giderindeki artış 13 kat yükseldi. Güçlü yapılara sahip İş Yatırım ve Borusan Boru için aynı oranda olmasa da yine artan bir faaliyet dışı gider söz konusu. Veriler, listeye giren kimi firmalar açısından operasyonel verimliliğin baskı altına olduğunu söylüyor. Faaliyet dışı gider artışının satış hızını geçtiği ortamda, kâr marjları ister istemez daralır.

Diğer faaliyet gideri yüksekler

A1 Yenilenebilir Enerji, 2025’te gelirini %23 büyüterek 477,3 milyon TL’ye çıkardı. Bu sürede esas faaliyet karı ise %23 azalarak 114,5 milyon TL’ye geriledi. Düşüşte %12.588 büyüyen faaliyet dışı gider etkili olurken, 54,9 milyon TL’yi bulan kambiyo zararı öne çıktı. Hisse, Ekim 2024’ten bu yana yatayda dalgalı bir seyir izliyor. Geçtiğimiz yıl sınırlı bir artışla 807 milyon TL gelir elde eden Adra GMYO, esas faaliyet karını %13 düşürdü. Düşüşte 58,6 milyon TL yönetim gideri kalemiyle diğer faaliyet giderleri arasındaki 15,4 milyon TL stok değer düşüklüğü belirleyici oldu. Şirket dönem sonundaysa 606,4 milyon TL zarar yazdı. Hisse, ocakta 72,50 TL’ye kadar çıksa da şimdilerde gerisinde duruyor.

Net satışı yüksekler

Net satış büyümesinde %30 ile öne çıkan Borusan Boru, diğer faaliyet giderini %553 artırdı. Geçtiğimiz yıl 71,5 milyar TL gelir elde eden firma, esas faaliyet karını %79 büyütmeyi başardı. Dönem sonunda da zarardan kara geçti. Borusan, 2025 faaliyet döneminde esas faaliyet dışı giderini 363 milyon TL’ye çıkarırken, 245,9 milyon TL’ye yükselen kur farkı gideri bunda etkili oldu.

ZEYNEP'E SOR

ZAMANLAMA MI, SÜREKLİLİK Mİ?

Zamanlama; dip avı, zirve satışı, hızlı sonuç, heyecan, esnek manevra. Fırsat kaçırma, yüksek stres, artan maliyet, hata riski, raslantısallık.

Süreklilik; bileşik güç, maliyet dengesi, sakinlik, disiplin, kesin sonuç, güvenlik. Yavaş süreç, sıkıcılık, nakit kısıtı, düşüş riski, fırsat maliyeti.

Muhasebesel ve operasyonel süreçlerin yoğunluğu nedeniyle 24 firma için ek süre verildi

Bilançolar tek tek geldiği halde Reysaş Lojistik neden açıklamadı? ● Özge Kazgan

Özge, borsada kimi zaman firmalar farklı nedenlerle bilançolarını süresinde açıklayamayacakları durumlar olabilmekte. Böylesi durumlarda SPK firmalara ek süre verebiliyor. 2025 faaliyet dönemine ilişkin olarak talepleri üzerine Reysaş GMYO ve Reysaş Lojistik için SPK finansal raporlarını bildirmeleri için 31 Mart gününe kadar ek süre verdi. Bu durum sadece Reysaş’a özgü bir gecikme olmayıp, muhasebesel ve operasyonel süreçlerin yoğunluğu nedeniyle toplam 24 firma için benzer durum söz konusu. Her bilanço döneminde ek süreler gündeme gelebilmekte.

Dijital dönüşüm fi rmanın arka plandaki çarklarının hızlı dönmesine olanak tanıyacak

Sarkuysan’ın açıkladığı dijital dönüşüm programı ne anlam ifade ediyor? ● İlker Aksu

İlker, Sarkuysan’ın mevcut sistemini yükseltmesi, esas itibariyle kurumsal planlama altyapısını gelişmelere uyumlu hale getirme çalışması olarak değerlendirmeli. Proje, grup şirketleriyle birlikte büyüme hedefini destekleyen bir planlama olarak değerlendirmeli. Böylesi yazılım ve altyapı dönüşümleri doğrudan şirketlere sağlanan sıcak bir nakit akışı olmasa da, arka plandaki çarkların çok daha hızlı dönmesini imkan vermesi açısından önemli. Dönüşüm operasyonel verimliliğin artırılması ve süreçlerin entegre yönetilmesi anlamını taşıyor.

YATIRIM FONLARI

YKT fonu, altına dayalı enstrümanlarla son bir yılda %66 yükseliş kaydetti

Yapı Kredi Portföy’ün yönettiği Altın Fonu (YKT), kendi kategorisinde en büyük üçüncü fon konumunda bulunuyor. Ancak son iki ayda daralan bir hacim söz konusu. Şimdilerde 34,97 milyar TL büyüklük ile şubat ayına göre küçülme sürüyor. Ocaktan bu yana zirvede dalgalı bir seyir izliyor. Portföyün %31,94’ü kamu maden aracı, %27,72’si kira sertifikası ve %13,89’u kıymetli madenden oluşuyor. Son iki ayda fona giren nakit miktarında düşüş gözleniyor. Şubatta 1 milyara yaklaşan nakit girişi martta 141,3 milyon TL düzeyinde kaldı. Yatırımcı sayısı ise önceki aya göre azalarak 75.802’ye geriledi. YKT, altın fiyatlarındaki gelişmeleri portföye yansıtma stratejisi ile hareket ediyor. Stratejisi son bir yılda %65,92 getiri sağlamayı başardı. Aynı sürede altın fonların ortalaması ise %69,70 seviyesinde gerçekleşti.

TAHVİL

Akademi Atık, piyasadan %56,84 bileşik faizle 241,2 milyon TL borçlandı

Akademi Atık, 24.03.2026 tarihinde nitelikli yatırımcılara yönelik finansman bonosu ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 241.230.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %49,5, bileşik faizi ise %56,84 olarak belirlendi. 152 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faizi %49,5 düzeyinde. Bononun vade başlangıç tarihi 25.03.2026, itfa tarihi 24.08.2026 olarak açıklandı. 25 Mart itibarıyla TLREF %39,99 seviyesinde bulunuyor. Akademik Atık’ın verdiği %49,5 basit faiz oranı, TLREF’in 9,51 puan üzerinde yer alıyor. Belirlenen oran, piyasa koşullarında cazip bir getiri seviyesi olarak değerlendirilebilir. Bunun yanı sıra ihraç, şirketin kısa vadeli likidite ihtiyacını karşılayacak. Bono, piyasada TRFAKAD82619 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Mavi’de fonlar ağırlıklı olarak satıyor. Fiyat 17 Şubat’taki seviyenin gerisinde

Mavi Giyim’de fonlar satış ağırlıklı işlemler yapıyor. Portföylerindeki hisse %10,38 ile toplamda 5,85 milyon lot azalarak 50,49 milyona indi. Portföyünde bulunduran fon sayısı 122’den 114’e düştü. KPC fonu 2,5 milyon lot ile en fazla satışı yaparken, NNF 780 bin lot ile en fazla alımı gerçekleştirdi. Mavi hakkında bugüne kadar 21 aracı kurum öneride bulunurken bunlardan 7’si model portföyünde bulunduruyor. En yüksek öneriyi Ziraat Yatırım 76 TL ile verdi. En düşük öneri 53,50 TL ile Garanti Yatırım’dan geldi.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

KONFRUT TARIM

Lojistik kapasitesini %50 artırıyor. Fiber konteyner yatırımı haziranda devrede

Konfrut Tarım, tarımsal lojistik operasyonlarını büyütmek amacıyla özel tasarımlı fiber konteynerlerin kullanıldığı Fiber-K modeline 1,16 milyon euroluk yatırım kararı aldı. Şirketin 4 ana iş biriminden olan zirai ham madde taşımacılığında kullanılacak yeni konteyner ve operasyonel verimliliği artıracak. Forklift alımlarıyla beraber, mevcut nakliye kapasitesinde %50 oranında artış öngörüyor. Önümüzdeki haziranda teslimatların bütünüyle tamamlanmasıyla, yatırımın 2026 hasat sezonuna yetiştirilmesi planlanıyor. Tedarik zincirindeki altyapısını genişletiyor.

BERA HOLDİNG

Bağlı iştiraki Dominik’e açılıyor. İspanyol firmasıyla ihracat anlaşması yaptı

Bera Holding, %86,65 bağlı ortaklığı Kompen PVC aracılığıyla Dominik Cumhuriyetinin Punta Cana bölgesinde inşa edilecek Garden City projesinin doğrama işleri için İspanya merkezli uluslararası bir inşaat şirketiyle anlaştı. Toplamda üç aşamadan oluşan kapsamlı iş birliğinin ilk adımı kapsamında, 230 bin euroya 749 adet mat siyah özel üretim doğrama işi teslim edilecek. Toplam hacmi yaklaşık 1,25 milyon euroyu bulan projenin nisan ayının ilk haftasında numune gönderimleri ve ön ödeme süreciyle fiilen üretime geçmesi planlanıyor. İhracat pazarını Karayipler’e kadar uzatıyor.

SUR TATİL EVLERİ GMYO

Sağlık turizmi teması öne çıkarılacak. Projeye jeotermal su entegre ediliyor

Sur Tatil Evleri GMYO, Antalya’da inşası devam eden büyük ölçekli projesine değer katacak yeni bir su kullanım sözleşmesi imzaladı. Sur Yapım İnşaat tarafından bölgede tespit edilen ve resmi işletme ruhsatı alınan jeotermal su kaynağı, şirketin 45.170 metrekarelik arsası üzerinde yükselen 1.580 ünitelik tesise dahil edilmiş olacak. Toplam 75.504 devre mülkten oluşan kapsamlı kompleks, termal suyun şifalı özelliklerinden faydalanarak sağlık ve iyi yaşam konseptiyle donatılacak. Projenin doğal kaynakla zenginleştirilerek satış performansının desteklenmesi hedefl eniyor.