Fabrikada deprem zararı 50 milyon lirayı buldu, ‘Can kaybı yok’ diye şükretti

O.M.S Paslanmaz Mutfak Araçları Sanayi ve Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Özger, 6 Şubat 2023 Pazarcık ve Elbistan depremlerinden kısa süre sonra soluğu Adıyaman Gölbaşı’ndaki fabrikada aldı. Kardeşi ve O.M.S Başkanvekili Hüseyin Özger de kendisine eşlik etti.

Özger Ailesinin amacı bölgedeki arama-kurtarma faaliyetlerinin bitiminde fabrikayı yeniden üretime geçirmekti. Bunun için fabrikada riskli bir durum olup olmadığını anlamaları gerekiyordu. Derken ilk uzman ekip fabrikada inceleme turu yaptı, hızlıca karar verdi:

- Fabrikanın çatısının bir bölümünün zarar gördüğü taraftaki kolonların alt kısmındaki demirleri kontrol ettik. Sıkıntılı bir durum söz konusu değil. Fabrikada üretimi başlatabilirsiniz.

Birkaç gün sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’na bağlı ekip Gölbaşı Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OBS) O.M.S’ye uğradı. Hızla ön incelemesini tamamladı. Çatının belirli ölçüde hasar gördüğü bölümdeki kolonlar bu ekibin gözünü tutmadı:

- Bu haliyle fabrikada üretime geçemezsiniz. Onarımı, güçlendirmeyi yapın, sonra üretime geçin.

Fatih ve Hüseyin Özger, toptancı yaklaşıma karşı çıktı:

- Bu fabrika 90-100 bin metrekarelik bir alanda kurulu. Hasarın olduğu bölümde üretim yapmayı, işçilerin çalışmasını biz de doğru bulmayız. Ancak, hasarı nispeten daha küçük taraf için fabrikanın tamamını kapalı tutmanın ne gereği var?

O.M.S’ye hasar tespit ekiplerinin biri geldi, diğer gitti. Uzmanların farklı yaklaşımları Özger Ailesini bunaltmıştı. Fatih Özger, bir gün fabrikanın bahçesindeki güvenlik kulübesinin yanı başında düşünceli otururken bir araba yanaştı. Arabadan inen kişi selam verip kendini tanıttı:

- Ben, profesör… Beni … sigorta şirketi gönderdi…

Fatih Özger sinirlendi:

- Hocam, çok bunaldım. Ağzımdan kötü bir söz çıkarsa lütfen üstünüze alınmayın…

Profesör anlayışla karşılayacağını bildirdi. Fatih Özger başladı saydırmaya:

- Sizi okuduğunuz okullardan mezun edenlerin… Size diploma verenlerin…

Ardından ekledi:

- Hocam, deprem sonrası incelemeye gelen 8’inci uzmansınız. Her gelen farklı yaklaşımda bulunup karar verdi. Sizler benzeri dersleri görmediniz mi? Nasıl bu kadar farklı, çelişkili kararlar çıkar, anlamış değilim.

Fatih Özger, karar verip harekete geçti:

- Çatıda hasar görülen bölümdeki kolonları çelik konstrüksiyon yapacağız. Diğer bölümlere de sıkı şekilde baktıracağız. Çelik konstrüksiyon ile güçlendirmelerle yola devam edeceğiz.

Söz konusu güçlendirmeler, çalışanların deprem sonrası toparlanabilmesi, güneş enerjisi sisteminin indirilip yeniden montajı derken O.M.S Gölbaşı OSB tesisleri 60 gün kadar kapalı kaldı. Sonrasında adım adım üretime dönüldü.

Fatih Özger, Hüseyin Özger ve O.M.S Yönetim Kurulu Üyesi Talha Özger’in davetiyle meslektaşlarım Ali Çağatay ve Recep Erçin, O.M.S’nin danışmanı Kenan Kaffar’la Gölbaşı OSB’deki tesislere gittiğimizde sordum:

- Burada deprem nedeniyle oluşan zarar ne kadar?

Fatih Özger, hesap yapmaya GES’ten girdi:

- Sadece GES’in indirilip yeniden montajı 150 bin dolarlık fatura çıkardı. 9 ay kadar GES’ten mahrum kaldık. Fabrikanın 60 gün üretim yapmaması, onarım için harcama derken 50 milyon liralık deprem zararımız oluştu.

İç geçirip şükretti:

- Çok şükür fabrikada can kaybımız olmadı. Gerisi önemli değil. Çalışır o zararı kapatırız.

Talha Özger, fabrikanın normal üretim temposunu paylaştı:

Ayda 110-130 bin çelik tencere üretiyoruz.

Ayda 100 bin granit tencere üretimimiz var.

İstanbul Esenyurt’taki fabrikanın temposunu da aktardı:

Ayda 150 bin adet granit üretimi söz konusu…

Özger Ailesi, memleketleri Adıyaman’a yatırımı 2016’da başlattı… Depremin yaşattığı acı ve fatura büyük olsa da Gölbaşı OSB’deki yatırımdan memnun görünüyor, tesisi büyütüyor…

10.5 milyon liralık Ek yatırım deprem Sonrası 35 milyona çıktı

O.M.S Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Özger, Adıyaman Gölbaşı OSB’deki fabrikanın yanı başında başlattıkları ek yatırımı gösterdi:

- 11 bin 500 metrekarelik kapalı alan için prefabrik yapı planıyla yola çıkmıştık. Toplam 10.5 milyon liralık maliyet hesaplanmıştı. 2 Şubat 2023’te 3 milyon lira peşinat vererek işi başlatmak üzere adım atmıştık.

6 Şubat 2023 depremlerinin birinin merkez üssünün Gölbaşı’na komşu Pazarcık olduğunu anımsattı:

- Gölbaşı’nın merkezi depremden Pazarcık’a oranla daha büyük hasar gördü. Fay hattının çok yakımızdan geçtiğini yaşayarak görmüş olduk. Ek tesis için çelik konstrüksiyonda karar kıldık. Yatırım bu durumda 35 milyon liraya tamamlanacak.

Kazandığını yatırıma Ayırıyor, 81 ilde fabrika Satış mağazası planlıyor

O.M.S Tencere Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Özger, sürekli yeni ürün geliştirme ve yatırıma odaklandıklarını belirtti:

- Biz kazandığımızı yatırıma ayırırız. Bize heyecan veren de budur…

İlk zamanlar fason üretim ağırlıklı çalıştıklarını bildirdi:

- 9.5 liraya mal ettiğimiz ürünü marka sahibine 10 liraya veriyorduk. Marka sahibi o ürünü 20 liraya vitrine koyuyordu. Zamanla kendi markamızı da geliştirmeye başladık.

O.M.S Yönetim Kurulu Üyesi Talha Özger araya girdi:

- Üretimimizin yüzde 70’i ihracata gidiyor. 90 ülkeye ihracat yapıyoruz. Kilo başına ihracat gelirimiz 10-12 dolar dolayında seyrediyor.

Fatih Özger, fason üretimin payının yüzde 10’a kadar düştüğünü kaydetti:

- Yüzde 20 de iç pazarda kendi markamızla vitrine çıkardığımız ürünlerden oluşuyor.

Önümüzdeki dönemde marka konusunu daha öne çıkaracaklarını vurguladı:

- 81 ilimizde birer tane en az 1000 metrekarelik fabrika satış mağazası açmayı planlıyoruz.

Talha Özger, İstanbul Esenyurt’taki fabrikanın yanında bir mağazalarının olduğuna işaret etti:

- Gölbaşı ilçe merkezinde de bir mağazamız vardı. Depremde yıkıldı. Yenisini yapacağız.

Fatih Özger, tüketiciye saygı konusundaki tutumlarının altını çizdi:

- İade taleplerini asla ikiletmeyiz. Hemen geri alırız.

Kuru fasulye, nohut ve mercimeği düdüklüye yarıdan fazla koymayın

O.M.S Yönetim Kurulu Üyesi Talha Özger, Gölbaşı OSB’deki fabrika turu sırasında Ener Mutfak’ın patronu Cihan Herek’i tanıştırdı:

- Cihan Abi burada bizim düdüklü tencere kapaklarını üretiyor.

Cihan Herek, uzun yıllar Emsan’da çalıştığını belirtti:

- 7 yıl önce buraya geldim. O.M.S fabrikanın içinde bana ayrı bir üretim alanı açtı. Birlikte çalışıyoruz.

Düdüklü tencerelerin patlama riski konusunda şu uyarıyı yaptı:

- Kuru fasulye, nohut ve mercimek gibi pişerken köpüren yiyeceklerin düdüklü tenceredeki miktarı yarıyı geçmemeli. Oluşan buhar için alan bırakmak gerekiyor.

Çatıdaki GES 4 megavatı Bulacak

O.M.S Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Özger, Gölbaşı OSB’deki fabrikanın çatısında 2.5 megavatlık güneş enerjisi sisteminin kurulu olduğunu belirtti:

- 1.5 megavatlık GES daha kuracağız. Böylece toplam kurulu gücümüz 4 megavata çıkacak. Üreteceğimiz elektrik ihtiyacımızı aşacak. Artanını sisteme vereceğiz.

GES kurulum maliyetinin önemli ölçüde gerilediğini vurguladı:

- 1 megavat elektrik üretecek GES 700 bin dolara kuruluyordu. Şimdi 450 bin dolara inmiş bulunuyor.