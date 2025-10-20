Faiz inmiş neyime, gam damlar yüreğime

Merkez’in fiyat istikrarını sağlama becerisi artık etkin değil. Faiz indirimi işe yarayacak mı bilinmez ancak sanayicinin, üreticinin, çiftinin ve KOBİ’nin birincil derdi; faiz oranı değil, hayatta kalmak

Sanayicinin bir türküsü olsa, şu günlerde en fazla mırıldanacakları bu olurdu. Ekonominin bu haftaki gündeminde Merkez Bankası’nın Perşembe Para Politikası Kurulu’nun faiz kararı olsa da birincil dert artık hayatta kalmak… Nakit akışının ölümcül veba haline geldiği piyasada faiz kimin umurunda…

Paradan para kazananın umurunda… Ama üretenin çiftçinin, çalışanın, KOBİ’nin ve sanayicinin ıstırabı, düşen cirolar, artan maliyet, ödenemeyen borçlar, tahsil edilemeyen alacaklar… Az kalsın unutuyordum, bir de Maliye’nin “daha inovatif ne vergi uygulayabilirim” gayreti de cabası…

MERKEZ’İN YÖNETTİĞİ HER ŞEY ELİNDE KALIYOR

Faiz kararında piyasa beklentisi 150 baz puan civarı. Şu anda %40,5. Büyük ihtimalle %39’a çekebilirler. Sanayiciye hayrı olur mu? Asıl soru budur. Zira Merkez’in borusu ancak politika faizinde öter de kredileri ucuzlatmaya ne gücü yeter ne de buna niyeti var. Edebilse krediyi de durduracak.

Peki, mevduata faydası var mı? Aksine, liradan çözülüp altına ve dövize doğru sinsi akım var ve bu akış daha da şiddetlenebilir. Ne krediye ne mevduata yaramıyorsa bu faiz silahıyla Merkez’in adımını neden hala merak ediyoruz? Enflasyonu indiremeyen Merkez’in elindeki tek oyuncak olduğu için…

İKİ SORU İKİ CEVAP / Güncel dertlere dair…

Sanayinin birincil sorunu?

Finansmana erişim, baş edilemez hale gelen maliyetler, Maliye’nin kâr etmeyenden dahi vergi tırtıklaması, insan kaynağı açığı, dışarıdaki yıkıcı rekabet, hükümetin zombi şirketleri öncelemesi.

Tekstil gözden çıkarıldı mı?

İstihdam dostu tekstilin içinde bulunduğu zor şartlar tahammül edilemez noktada. Ancak ekonomiyi de “çaput işinden çıkmalıyız” diyen bir tekstil düşmanı bakan yönetiyor. Çok firma çaresiz batacak.

NOT

ÇÜRÜME, BANKNOT İMZASINA DA BULAŞTI

En büyük kupür olan 200 liranın üzerinde imzası bulunan Merkez Bankası eski yardımcısı, 100 milyar liralık yolsuzluktan tutuklandı. Kamuyu zarara uğratmaklasuçlananlar arasında Merkez’i yönetenler de girdiyse, çürümenin boyutunu varın siz tahayyül edin. Cebimdeki paranın imzası dahi çürük imiş…

ÇÜRÜME LÛGATI

Yolsuzluk: İşi, yasal süreçler ve etik yordamlar dışında yapmama hali

Suistismar: İyi niyeti kötüye kullanma. Elindeki yetkiyi tanımı dışına çıkarma

İrtikâp: Kamudaki görevlinin para karşılığı yasal ve etik dışı, rüşvetle iş yapması

Ahlaksızlık: Şu anda içinde bulunduğumuz etik çürümenin kirli atmosferi