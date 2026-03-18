Faiz kıskacı, maliyet savaşı

ABD ve İsrail, İran ordusunu tasfiye ettiklerini iddia ediyorlar. Öte yandan, İran’dan füzelerle ve insansız hava araçlarıyla yeni saldırılar geliyor. İsrail basını, savaşın en az üç hafta daha süreceğine ilişkin stratejik öngörüleri paylaşıyor. Tabii merkez bankalarının, bu çatışmanın ne zaman biteceğiyle ilgili spekülasyon yapacak konfor alanları bulunmuyor.

Petrol ve doğal gaz fiyatları manşetleri süslüyor. Gıda fiyatları pek konuşulmuyor. Enerji fiyatlarındaki şokun gölgesinde kalan tarımsal emtia fiyatlarındaki artışların enflasyona yansıması zaman alacaktır. Para politikası otoriteleri, fiyat yükselişlerini geçici olarak kabul edemezler. Zaten görünen o ki merkez bankaları 2022-2023 dönemindeki hatalı bekleyiş dönemini tekrarlamayacaklar. Avustralya Merkez Bankası dün faizi artırdı. Avrupa ve İngiltere merkez bankalarına ilişkin tahminler, faizlerin gerileyeceği varsayımından koptu. Bu iki kurumun para politikası eğrileri, kararlı bir yükseliş takvimini gösteriyor. Fed’den faiz indirimi olasılığı da hızla düşüyor.

Kısacası dünya genelinde borçlanma maliyetlerinin yüksek kalacağı görülüyor. Artan riskler, küresel ölçekte kısıtlayıcı bir konjonktürü beraberinde getiriyor. Bu iklim, TCMB’nin politika alanını sınırlayabilir. İçerideki rahatlama senaryoları askıya alınabilir. Reel sektörün iyimser beklentileri sekteye uğrayabilir. İşletmeler adına asıl gündem, operasyonel sürdürülebilirliği koruma amaçlı sert bir maliyet yönetimidir.