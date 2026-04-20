Faiz yüzde 40’ta kalacak ama nasıl?

Merkez Bankası'nın yüzde 40 olarak uyguladığı faizde değişiklik beklenmiyor.

✓ Ama yüzde 40 nasıl devam edecek?

✓ Yüzde 37 politika faizi rafta bekletilerek yüzde 40'lık gecelik faize devam edilmek suretiyle mi 40?

✓ Yüzde 37 politika faizi raftan indirilip yüzde 40 yapılarak ve haftalık fonlamaya dönülerek mi 40?

Trump için dünyanın bir numaralı manipülatörü demek herhalde yanlış olmaz; spekülatörü değil, manipülatörü. Bir gün İran’ı yok etmekten söz edip ertesi sabah anlaşma yakın gibi bir tutum takınan ya da tam tersini yaparak bir gün anlaşma sağlandığını söyleyip İran’a teşekkür eden, sonrasında bunun tersini yapan ve tüm dünyada her türlü piyasada fiyatları oynatan ve bundan birilerinin çok büyük kazançlar elde etmesine bir anlamda katkıda bulunan birine en büyük manipülatör denilmez de ne denilir ki!

Dünyada neredeyse tüm karar alıcılar Trump yüzünden bir gün sonra ne yapacaklarını bilemez hale geldi.

İşte bizim Merkez Bankamızın durumu… İki gün sonra kritik bir toplantı var ve faizle ilgili bir karar verilecek. 22 Nisan’a yaklaştıkça toplantıdan nasıl bir karar çıkabileceğini kestirmek tabii ki daha kolaylaştı ama bir hafta kadar önce çok büyük belirsizlik vardı. Üç beş gün öncesine kadar farklı farklı senaryolardan söz ediliyordu, artık o senaryolar bir anlamda bire indi.

Merkez Bankası 22 Nisan Çarşamba günü yapacağı PPK toplantısında faizi son gelişmelerin ışığında çok muhtemeldir ki değiştirmeyecektir. Son gelişmeler derken kastettiğim, savaşın başlangıç şiddetini kaybetmesi ve zaman içinde sönümlenecek bir görüntü vermeye başlamasıdır. Burada süreyi belirleyecek olan, “Trump’ın kimi zaman ergen genç tavrıyla sergilemeye devam edeceği atarlanmalarının, kimi zaman da sağlıklı düşünme yetisini yitirmiş kişilerin ortaya koyduğu gelgitlere benzeyen tuhaflıklarının” ne zaman azalacağıdır.

Bu arada Trump’ın, dünya barışını bozan ve ekonomileri altüst eden, yetmezmiş gibi bunu yaparken diplomatik teamülleri de tümüyle hiçe sayan yaklaşımının altında derin anlamlar aramanın ve bu durumu kıl tefsiri gibi yorumlamaya çalışmanın pek gereği yok. Bazen basit düşünmek en iyisidir.

Yüzde 40 ile devam ama...

Merkez Bankası çarşamba günü çok büyük olasılıkla yüzde 40 olan fonlama faizini değiştirmeyecek.

Ama bu nasıl olacak, önemli olan bu.

Yüzde 40 iki türlü sabit tutulabilir.

Birincisi; mevcut oranlar korunarak. Yüzde 37 olan haftalık repo ihale faiz oranı ve yüzde 40 olan gecelik borç verme faiz oranı değiştirilmez ve fonlama yüzde 40’tan yapılmaya devam edilir.

İkincisi; faizler 3'er puan artırılır ve haftalık repo ihale faiz oranı yüzde 40’a, gecelik borç verme faiz oranı yüzde 43’e çıkarılır ama fonlama yeniden haftalığa kaydırılmak suretiyle fiili faiz yüzde 40’ta tutulmuş olur.

Artıları, eksileri…

Karar alıcılar açısından belirsizlik, kimi zaman, gerçekleşmiş en kötü senaryodan daha kötüdür.

Merkez Bankası faizleri 37 ve 40’ta bırakır ve fonlamayı gecelik faizle yapmayı sürdürürse ve savaş önümüzdeki dönemde daha şiddetli bir şekilde yeniden başlarsa olağanüstü toplantı yapıp faizi artırmak gerekebilir.

Ama faiz yüzde 40 ve 43’e çıkarılır ve fonlama yüzde 40 faizle haftalık repo kanalından sürdürülürse hem fiili faiz değişmemiş olur, hem de ileride faizi yükseltmek gibi bir gereklilik doğarsa gecelik faize dönülmek suretiyle ayrıca karar almaya gerek kalmaz.

Peki tersi olur ve savaş şiddetini çok büyük ölçüde yitirir, hatta tümüyle biterse…

Bu sefer de faizi yüzde 37 ve 40’ta tutmuş olmanın avantajı ortaya çıkar ve Merkez Bankası fonlamayı yeniden haftalık repo ihalelerine kaydırmak suretiyle hiçbir karar almadan faizi 3 puan indirmiş olur.

Ya faiz 40 ve 43 olmuşsa, o zaman ne yapılacak. Faizi indirmek için ya bir sonraki toplantı beklenecek, yani 11 Haziran ya da bir ara toplantıyla faiz indirimine gidilecek.

Değişmeyecek olan 40, bu kesin

Ya 37 ve 40 ile 40…

Ya 40 ve 43 ile 40…

Bu kesin. Ama hangisi?

Sanki ilki gibi görünüyor.

Bir hafta önce bu soruya ikincisi diye yanıt vermek daha ağır basardı ama şimdi ilki.

Eğer gelecek dönemde savaş çok daha şiddetli bir şekilde yeniden başlar, tüm dengeler altüst olur ve yüzde 40 faizin yetersiz kalması gibi bir durum ortaya çıkarsa Merkez Bankası 11 Haziran’daki bir sonraki PPK toplantısını bekleyemeyecek ve bir ara toplantıyla faiz artışına gitmek zorunda kalacaktır.