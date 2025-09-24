Faktör verimliliği: İşin bereketi

Bir çalışan ABD’de milli gelire 40 $ katkı sağlarken AB’de bu rakam 29 $ ve Türkiye’de 5 $’dır. Türkiye; tüm süreçlerinde toplam faktör verimliliği yani iş bereketi tesis etmek zorundadır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın dilinde fazlaca seslendirilen bir kavram var; faktör verimliliği… Kendisi bunu; “mümkün olan en düşük kaynak harcamasıyla en fazla çıktıyı elde etmek” diye tanımlıyor. Nitekim hükümetin de toplam faktör verimliliğini arttırmayı hedeflediğini söylüyor.

Faktör verimliliği, ekonomik üretim sürecinde kullanılan üretim faktörlerinin (emek, sermaye, doğal kaynaklar) ne kadar etkin ve verimli bir şekilde kullanıldığını ölçen kavramdır. Belirli miktar girdiden (örneğin iş gücü, makine, hammadde) ne kadar çıktı (ürün veya hizmet) elde edildiğini gösterir.

VERİMLİLİK ÖLÇÜLÜR, BEREKET HİSSEDİLİR

Dilimizde bunu ifade eden kelime; “işin bereketi” olabilir. Türkçede “bereket” genellikle bir işin veya kaynağın beklenenden daha fazla çıktı, kazanç veya fayda sağlamasını ifade eder. Bu, halk dilinde daha çok bolluk, verim, uğur gibi kavramlarla ilişkilendirilir. Alın size faktör verimliliğinin Türkçesi…

Her ne kadar bereketi ölçemesek de bunu, işimizin çıktı verimiyle müşahede edebiliriz. Her ne kadar “bereket”, daha çok kültürel, duygusal ve manevi anlam içerse de işte faktör verimliliği; “bereketin ölçülebilir türüdür” diyebiliriz. Ancak toplam faktörler ahenginin bereket getirdiği kesindir.

2 SORU 2 CEVAP / Berekete dair…

Faktör verimsizliğimizin nedeni?

Üretim sürecindeki girdilerin optimal verimlilikte kullanılmaması… İnsan kaynağının nepotizme kurban edilmesi, projelerin yandaşa peşkeş çekilmesi, zombi şirketlere kamu kaynağının gömülmesi…

Bereketli işin sırrı nedir?

İşi ehline vermek, kamu yararı gözetmek, hukuk devleti olmak, yetki ve sorumluluğu eşit paylaşmak, sadakat yerine liyakati esas almak. Yandaşı, candaşı kollamak yerine vatandaşı, yoksulu öncelemek.

BEREKETLİ TOPRAKLAR ÜZERİNDE…

Orhan Kemal’in 1954’te yazdığı roman, bu adı taşıyordu. Ekmeğini Çukurova’da aramak zorunda kalan üç köylü arkadaşın öyküsüdür ve bu kitabı oluşturan malzeme; “bir lokma ekmek için çok kötü şartlarda çalışmak zorunda olan insanlardan” derlendi. Tıpkı bizim bereketsiz işletmelerimiz gibi…

VERİMLİLİK LÛGATI:

Bereket: Az tohumla çok hasat. Az emekle çok iş. Sürecin değer üretme kabiliyeti

Faktör verimliliği: Girdilerin başarılı kavuşumundan yüksek çıktı elde etme süreci

Kâr: Bir işin neticesindeki hasılattan maliyet düşülünce geriye kalan kazanç

Verimlilik: Gün boyu otlayan kara inekten 2 kilo süt sağarken verimli inek 10 sağılır