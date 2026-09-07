Farkında mısınız? Dünyada eşi olmayan bir kadın voleybol seyircisi de yarattık!

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Dün akşam İtalya maçı bittiğinde, maç seyretmenin, daha doğrusu her üç dakikada bir salondan dışarı kaçıp, kulaklarımı bile tıkadığım ağır bir stresin üzerimden çekilmesinin verdiği boşlukta ekrana bakıyordum.

Sahada Avrupa şampiyonu bir kadın voleybol takımımız vardı.

Ama bana göre o sahada bir şampiyon daha vardı.

Bütün maçlar boyunca salonu hınca hınç dolduran, futbol seyircisi kadar ateşli bir seyirci.

Kadın ve genç oranı çok yüksek bir seyirci bu…

Bu şampiyonanın başından beri birçok yabancı spor medyasında Türkiye’deki bu kadın voleybol seyircisi konusunda şaşkınlığı anlatan paylaşımlar ve yazılar okudum…

Tabii sadece saha değil.

Televizyon ekranı başında da çok ama çok geniş bir seyirci var.

Bu çok önemli bir şey…

Dün akşam sahada ve ekran başında, artık voleybolu çok iyi bilen bir millet vardı.

Maç bittiğinde 4 Ağustos 2024 gününe döndüm

O an 4 Ağustos 2024 gününe döndüm.

Paris Olimpiyatları’nda, South Paris Arena’da maç bittiğinde skor tablosunda 3-0 yazıyordu.

Yarı finalde İtalya’ya 3-0 yenilmiştik.

Maçın yarısından fazlasını salonun dışında geçirmiştim

O maçın yarısından fazlasını salonun dışında geçirmiştim.

Heyecandan duramamıştım içeride.

Dün akşam işte o maçın rövanşıydı benim gözümde.

Maçın yarıdan fazlasında yine ekranın karşısında değildim.

Yine heyecandan durmadan ekrandan kaçıyordum.

Yine aynı heyecan…

Ve kazandık.

Olimpiyat karşılaşmasının rövanşını aldık.

Bu şampiyonlukta gözüm Sırbistan maçındaydı

Ama bu Avrupa şampiyonluğunda gözüm Sırbistan maçındaydı.

Çünkü Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić’le bitmeyen bir meselem vardı.

2023 yılına giden bir mesele.

Bundan önceki Avrupa şampiyonluğuydu.

Sırbistan’ı yenip şampiyon olmuştuk.

Sırbistan Cumhurbaşkanı bu yenilgiyi içine sindirememişti.

Bakın ne yapmıştı 2023 yılında koskoca Sırbistan Cumhurbaşkanı.

İkinci olan takımını saraya davet edip kutlarken bakın ne yapmıştı?

Avrupa Şampiyonası’nda ikinci olan Sırbistan kadın voleybol takımının oyuncularını kabul edip kutlamıştı.

Dikkat edin, ne için kutlamıştı, bir kere daha söyleyeyim…

Sırbistan takımı ikinci olduğu için…

Yani anlayın, Avrupa’da ikinci olmak bile nasıl bir şeymiş…

Anlayın ve dün akşam kazandığımız şeyin ne olduğunu daha da iyi hissedelim.

Düşünün, Sırbistan bizim kızları yenip şampiyon olsaydı, başkan neler yapacaktı o sarayda.

“Sen kesinlikle Vargas’tan daha iyi oyuncusun” demişti

Törenin ayrıntıları ilginçti…

Sohbet sırasında, ikinci olan millî takımının oyuncusu Tijana Bošković’e “Sen kesinlikle Vargas’tan daha iyi oyuncusun” demişti…

Tabii karşısındaki cumhurbaşkanı…

Öyle olunca kimse de çıkıp şunu diyememişti:

“İyi de sayın başkan, Melissa Vargas turnuvanın MVP’si seçildi. Yani turnuvanın en değerli oyuncusu… Kadın bize 41 sayı çaktı…”

Bu defa coach Santarelli’ye sarmıştı: ‘Niye öyle ortaya çıkıp oynuyorsun?’

Sayın başkan onunla da kalmamıştı.

Bu defa bizim millî takımın coach’una sarmıştı.

Şöyle demişti:

“Şampiyon olduktan sonra ortaya fırlayıp niye böyle oynayıp durdun…”

Hayatımda ilk defa yenilen bir millî takımın cumhurbaşkanını, yenen takımın coach’una “niye mutlu olup oynadın” diye hesap sorarken görüyordum.

Meğer daha önce Sırp takımı için böyle mutlu oynamamış

Sebebi de şuymuş:

Millî takım çalıştırıcımız Santarelli daha önce Sırbistan takımını çalıştırıyormuş, onların başarısında böyle oynamamış.

Ne yapalım sayın başkan…

Demek ki adam burada daha mutlu.

Kendini daha fazla takımı ve bulunduğu ülke ile özdeşleştirmiş.

Yani şimdi bunun için sizden bir de özür müleyeceğiz?

Ayrıca sizin “Erik Dalı”nız yok…

Hırsla diyor ki: ‘O Ebrar ve Melissa’yı bir daha böyle eğlendirtmeyeceğim’

Orada da kalmamıştı…

Bir de şunu demişti:

“O Ebrar ve Vargas bir daha böyle eğlenemeyecek…”

Yani alenen “Sizi bir daha şampiyon yapmayacağım” diyordu.

Sırp kadın voleybolcularına: “Türkleri yenin benden her birinize 200 bin Euro.”

Belçika’daki yenilginin rövanşını Paris’te Olimpiyatlar’da almak için adeta yemin etmişti.

Bunun için neler verebileceğini de daha Olimpiyatlar’a 1 yıl kala ilan etmişti:

“Kadın voleybol takımımız Paris Olimpiyatları’nda şampiyon olursa, oyuncularımızın her birine 200 bin Euro prim vereceğim…”

Dün Ebrar sahada değildi ama söylediği söz oradaydı

Hiç unutmadım Sırbistan Cumhurbaşkanının sarayındaki o töreni…

Dün akşam maç bitip şampiyon olduğumuzda işte o günü hatırladım.

O gün Ebrar’ın şahane sözüyle “Boş yapma İskender” demiştim.

Dün akşam kızlarımız hep bir ağızdan aynen böyle diyordu adeta…

İskender intikamını Olimpiyatlar’da alamadı.

Aradan 3 yıl geçti, bu yıl da Avrupa Şampiyonası’nda karşımıza çıktılar.

Yine yendik.

Sonunda İtalya’yı da yendik.

Ve kızlarımız bir kere daha, bir kere daha şampiyon.

İkinci olmak bile işte böyle bir şeydi ve biz şampiyon olduk

Sırbistan Cumhurbaşkanını 3 yıl sonra tekrar yazmaktaki amacım şu:

Düşünün, bir cumhurbaşkanının gözünde ülkesinin kadın millî takımının ikinci olması bile büyük bir gurur vesilesiydi.

Biz ikinci defa şampiyon olduk.

Yani diyeceğim.

Ey Türkiye…

Sevin…

Sevin ki zafer senindir.

Sevin…

Sevin ki bu cumhuriyet işte böyle kızlar yetiştirdi.

Kızlar, size teşekkürler… Minnetler.

Her şeyin berbat gittiği bir dünyada bizi bu Pazar gecesi bir kere daha mutlu ettiniz.

Yine bir millet olmanın keyfini yaşadık.