Farnborough Airshow’dan 1 milyar dolara yakın ek sipariş sinyaliyle döndü

TÜRK Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Murat Şeker ile Genel Müdürü Ahmet Olmuştur’un davetiyle gittiğimiz, Londra’ya 55 kilometre mesafedeki eski havaalanında gerçekleşen “Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı”nda dikkat çeken Türk üreticilerinden bir de Alp Havacılık oldu.

Alp Havacılık Ankara Koordinatörü ve Alpteknik Havacılık Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yılmaz Güldoğan’a “Farnborough Airshow”nasıl geçtiğini sordum, önce fuarın önemine işaret etti:

- İngiltere’de 20-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenlenen ve dünyanın en prestijli fuarlarından biri olarak bilinen “Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı”, çok sayıda ülkeden havacılık ve savunma endüstrisinin önde gelen şirketlerini bir araya getirdi.

Fuar kapsamında sergilenen sivil ve askeri hava araçlarının gerçekleştirdikleri uçuş gösterileriyle kabiliyetlerini sergilediğini vurguladı, Alp Havacılık’ın tarihçesine uzandı:

- Alp Havacılık, 1998 yılında Eskişehir’de kuruldu. Havacılık ve uzay sanayisine özgü, bu sanayinin yüksek teknoloji, kalite, tasarım, mühendislik ve üretim standartları altında, dünyanın değişik bölgelerindeki müşterileri için uçuş kritik/döner komponent alt sistem ve sistem imalatı yapıyor.

Alp Havacılık’ın “Farnborough Airshow”da 4’üncü salonda ziyaretçilerini ağırladığını ve ilgi odağı olduğunu kaydetti:

- Alp Havacılık ayrıca birçok milli proje içinde kendi mühendisleri ile tasarım yapıyor, üretiyor ve gökyüzünde yerli milli platformlarda önemli bir oyuncu olarak yer alıyor.

Türkiye’nin “savunma ve havacılık alanında teknoloji geliştiren, üreten ve ihraç eden bir ülke” yönündeki politikalarıyla uyumlu olarak faaliyetlerini geliştirdiklerinin altını çizdi:

- Özellikle hava araçları motorlarının kritik bileşenleri, transmisyon, dişli ve dişli kutuları ile iniş takım ve bileşenlerinin üretimi konusunda uzmanlaşmış durumdayız. Standımızda bu ürünlerin örnekleri ile kabiliyetlerine yönelik görselleri sergilendi.

Sergiledikleri ürünlerden örnekler verdi:

- Milli gururumuz TAI’nin KAAN uçağı için tasarlayıp ürettiğimiz “pedal assemblesi” ile “yakıt dozajlama sistemi”, TEI’nin milli motoru “TS1400” için geliştirilen “dişli kutusu” sergilenen ürünler arasındaydı.

Ürün örneklerini sürdürdü:

- Çeşitli kara ve deniz platform ile radar sistemlerinde kullanılan, patenti Alp Havacılık’a ait olan “gelişmiş halka dişli” (advanced slewing bearing”, kullanıcılara artırılmış performans ve hassasiyet sağlamasıyla ilgi çekti.

Türkiye’nin lider ve öncü şirketleri TAI, TEI, Aselsan, Baykar ve Roketsan için milli programlar kapsamında bir kısmı kendi tasarımları olan alt sistemler ve uçuş-kritik bileşenleri ürettiklerini bir kez daha irdeledi:

- Yıllardan beri Kuzey Amerika ve Avrupa’daki lider havacılık şirketleri için de benzer komponentler üreterek ihraç ediyoruz. 2025 yılı verilerine göre havacılık sektörü ihracatında ilk 3 şirket arasına girdik.

Rekabette üstünlük sağlamak ve ihracat payını artırabilmek amacıyla üretim teknolojileri alanında çalışan ekiplerinin “Alp Cutting Tools” adı altında patenti Alp Havacılık’a ait “kombine seramik kesici takımlar” geliştirdiğini kaydetti:

- Bu takımların özellikle nikel ve titanyum alaşımlı malzemelerden yapılan “kritik motor bileşenleri”nin üretiminde kullanılmasıyla üretim sistemlerinde çok önemli iyileştirmeler sağlanabiliyor.

Üretimde otomasyon üzerinde de durdu:

- Diğer taraftan yazılım ve sistem entegrasyonu tamamen Alp Havacılık tarafından geliştirilen “lights-out” tesisimizin (karanlık fabrika) de hizmete alınmasıyla büyük ölçüde otomasyona geçtik.

Müşterileriyle yaptıkları görüşmeleri konusunda şu detayı paylaştı:

- Müşterilerin düşünceleri, memnuniyetleri ve geleceğe dönük ihtiyaç ve planlamaları bizim için çok önemlidir. Rutin toplantılar dışında her yıl en az iki defa tüm müşterilerimizi ziyaret ederiz. İngiltere’deki “Farnborough Airshow” ve Fransa’daki “Paris Havacılık Fuarı”na iştirak ederiz.

Fuarlarda tüm müşterilerinin üst düzey yöneticileri ile görüşü yeni proje ve işbirlikleri için değerlendirme yaptıklarına işaret edip sağlanan olumlu etkiyi ortaya koydu:

- Alp Havacılık’ın 4.5 milyar dolar mertebesindeki bekleyen sipariş hacmi don dönemde “Farnborough Airshow”un da olumlu etkisiyle 5.5 milyar dolara yaklaştı.

“Farnborough Airshow”daki stantlarında görüştükleri önemli şirketleri sıraladı:

- Aralarında Lockheed Martin, Sikorsky, Airbus, Rayheon, Pratt & Whitney, Collins Aerospace, Rolls-Royce, GE Aeropace, Honeywell, L3 Harris, Piaggio, Moog, ITP, HDI’nin bulunduğu 50’den fazla şirket ile toplantı ve görüşmeler yaptık.

Alp Havacılık’ın “bekleyen sipariş” hacmini 5.5 milyar dolara yükseltmesi, havacılık sektörüne dönük üretim gücünü, ulaştığı yüksek teknoloji düzeyini ortaya koyuyor…

Fazıl Say, caz turnesinde Skoda ile kol kola girdi

MESSAGE İletişim’in kurucusu Taçnur Atasir Aydın ile ekibinden Eray Kınay, Yüce Auto-Skoda Türkiye Genel Müdürü Zafer Başar’ın davetini iletti:

Skoda sponsorluğunda gerçekleşen “Fazıl Say Jazz Quintet” turnesinin Efes Antik Tiyatro’da gerçekleşecek bölümüne bekliyoruz.

Bir grup meslektaşımla konseri izledik. Öncesinde Zafer Başar’la proje üzerine sohbet ettik. Sohbete Yüce Auto-Skoda Pazarlama Müdürü Burcu Bozkurt da yer aldı. Başar, Skoda’nın sanatın dönüştürücü gücüne olan inancı doğrultusunda kültür ve sanat alanındaki desteklerini sürdürdüğünü belirtti:

- Fazıl Say’ın yeni caz projesi “Say Plays Jazz on Tour with Skoda”nın ana destekçisi olarak turneye eşlik ediyoruz. Projede yalnızca sponsor değil yol arkadaşı yaklaşımıyla hareket ediyoruz.

Turnenin Pozitif Müzik organizasyonuyla 7 farklı şehirde 10 konserden oluştuğunu bildirdi:

- “Say Plays Jazz on Tour with Skoda”, Fazıl Say’ın bugüne kadarki en kapsamlı caz projesi oldu. Fazıl Say, klasik müzikteki yaratıcı anlatımını cazın özgür ve doğaçlamaya dayalı yapısıyla buluşturuyor.

Eray Kınay, sohbet sırasında turne ile ilgili bilgi notu da gönderdi. Bilgi notunda Say’ın bu projede cazla kurduğu bağı besteci kimliği ile derinleştirdiğine işaret edildi:

- Turne repertuvarında caz beşlisi için özel olarak bestelenen yeni eserlerin yanı sıra, geçmiş dönem çalışmalarının da caz düzenlemeleri de yer alıyor. Konserler 75-80 dakika sürüyor. Parçalar arasında ara verilmeden tek bir müzikal anlatı gerçekleşiyor.

Fazıl Say’ın projeyi, “Beş çok özel müzisyenin buluştuğu ve tek yürek olduğu, dinleyenler için gerçek bir müzik deneyimi” olarak tanımladığı vurgulandı:

- Projenin ilerleyen dönemde albüm olarak kaydedilmesi ve uluslararası sahnelere taşınması hedefleniyor.

“Fazıl Say Jazz Quinted”de güçlü ve çok yönlü vokaliyle Ezgi Alaş, flütün büyüleyici tınısıyla Aslıhan And Say, saksafonda Serdar Barçın ve cazın en önemli davulcularından Ferit Odman, Fazıl Say’a eşlik ediyor.

27 Eylül 2026’ya kadar sürecek turne takvimi de şöyle:

24 Temmuz: Çeşme Açıkhava Tiyatrosu (İzmir)

25 Temmuz: Efes Antik Tiyatrosu (İzmir)

26 Temmuz: Bodrum Antik Tiyatro (Muğla)

2 Eylül: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu (İstanbul)

3 Eylül: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu (İstanbul)

13 Eylül: İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu (İzmir)

16 Eylül: Herapolis Antik Tiyatrosu (Denizli)

17 Eylül: Antalya Açıkhava Tiyatrosu

27 Eylül: Bilkent Odeon (Ankara)

Türkiye’de yollarda 185 bin Skoda var, yaş ortalaması 41’e düştü

YÜCE Auto-Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, 1989 yılından bu yana Skoda’nın Türkiye distribütörlüğünün Yüce Auto A.Ş. tarafından yürütüldüğünü anımsattı:

- Orhan Yüce tarafından kurulan şirket 1999 yılında Doğuş Otomotiv ile ortak oldu.

Skoda Türkiye’nin pazara sunduğu markaları sıraladı:

- Fabia, Scala, Octavia, Suberb, Kamiq, Karog, tamamen elektrikli Enyaq Coupe, Enyaq SUV, Elroq…

Türkiye genelinde 55 yetkili satıcı ve 62 yetkili servisle hizmet verdiklerini bildirdi:

- İç pazarda satışlar geçen yılın biraz altında kalacak gibi görünüyor. Buna rağmen biz geçen yıl 43 bini bulan satışlarımızda bu yıl için 45 bin hedef koyduk. Satışlarımızın yüzde 65’i İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya’da gerçekleşiyor.

Türkiye’de yollarda 185 bin Skoda otomobilin bulunduğunu kaydedip şu veriyi paylaştı:

- 10 yıl önce Skoda kullanıcılarının yaş ortalaması 52’ydi. Bugün 41’e inmiş durumda.