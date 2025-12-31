Fed gidici, altın kalıcı

  1. Ekonomim
Altın piyasasında son iki ayda günlük ortalama işlem hacmi 500 milyar dolar oldu. Gümüş tarafındaki hacim aynı zaman diliminde 100 milyar dolara yükseldi. Altın piyasası merkez bankalarının stratejik rezerv yönetimiyle şekilleniyor. Gümüş piyasasının nispeten sığ yapısı, bireysel yatırımcıların orantısız bir etki yaratmasına imkân tanıyor.

Değerli metallerde son günlerde gözlenen sert fiyat hareketleri normaldir. Alım-satım için yılın zorlu bir dönemindeyiz. Likidite her piyasada düşüktür. Tabii genel trendi belirleyen dinamikler hâlâ çalışıyor. Fed’in bu yıl yaptığı üç indirim, altın ve gümüş gibi faiz kazandırmayan varlıkları elde tutmanın fırsat maliyetini azalttı. 2026’da faiz indirimleri sürecek. Fed başkanı Powell’ın görev süresi mayısta bitiyor. Trump hafta başında ‘‘İsim belli. Ocakta açıklayacağım. Powell’ı kovabilirim’’ dedi. Köklü kurumların bağımsızlıklarının aşınmasına piyasa tepki gösterir. ABD’de istihdam verisini yayımlayan Çalışma İstatistikleri Bürosunun başkanı ağustosta azledildikten sonra altın rallisinin başladığını hatırlatayım.

Piyasalar açısından yeni yılın başındaki en büyük risk, ABD Yüksek Mahkemesinin gümrük vergilerini iptal etmesi olabilir. Bahis piyasalarında bu olasılık dün yüzde 70 idi. Trump belki de bunu öngördüğünden, ‘‘Mevcut tarifeler iptal edilirse, yenilerini açıklarım’’ dedi. Jeopolitik belirsizlikler de sürecek. Grönland’ın alınmasını başkan tekrar dillendiriyor.  Kısacası değerli metaller için yapısal destek unsurları yerli yerinde duruyor.

