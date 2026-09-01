Fert başıma düşen 18 bin dolarım nerede?

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Bütün mutluluklar birbirine benzer… Oysa her mutsuzluğun kendine has öyküsü vardır. Şu anda mutsuzluğumuz, büyümenin hayrını görememek, gelir dağılımının daha da kötüleşmesi…

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK, bu yılın ikinci çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı. Çeyrek bazda %1,1 ve yıllık bazda %2,3 büyümüşüz. Fert başına milli gelir ise 18 bin 103 $ olmuş. Ülke milli gelirimiz ise 1 trilyon 700 milyar $ düzeyinde gerçekleşmiş. Yıllık büyüme, piyasa beklentisinin altında kalıvermiş.

Benim merak ettiğim; fert başına gelirin 18 bin doları aştığı söylemindeki rakam. Daha kesin rakam verirsek; 18 bin 103 $. Tabii ki bu rakamlar, kibar söylemiyle “bastırılmış” kur ile hesaplandı. Şayet enflasyon kıyısında yüzdürülmüş $ üzerinden hesaplandığında yıllık milli gelir 1 trilyon 150 milyar $.

KENDİMİ NEDEN ZENGİN HİSSEDEMİYORUM?

Gelelim fert başıMa düşen 18 bin 103 dolara… Hormonlu kur yerine daha gerçekçi kurdan hesaplar isek 13 bin 611 $ oluyor. Ben şimdi meraktayım; üst gelir grubu ülkeler arasına girdiğimizi haykıran ekonomi yönetimi; fert başıma düşen 18,103 dolarım nerede ve neden ben bunu hissedemiyorum?

Türkiye, son 24 çeyrektir art arda büyüyor ama kime büyüyor? Gelir dağılımını bozarak büyüyor. İçimizde yaşayan 17 milyon civarında olduğunu tahmin ettiğim bir Belçika nüfusu kadar kesim büyüyor. Üst gelir grubuna mensup kesim büyüyor, fakir fukara ise giderek daha da fakirleşerek…

İKİ SORU İKİ CEVAP / Gelir dağılımına dair…

Enflasyonun etkisi mi?

Elbette ama tamamını enflasyon olgusu ile açıklayamayız. Emeğin milli gelirden aldığı payı sürekli küçülten politikalar, zengini daha zengin yapan tercihler ve dar gelirliyi ihmal eden yaklaşımlar…

Gelir dağılım düzelir mi?

Şu anda değil fakat seçim sandığı ufukta görüldüğünde, dezavantajlı kesimlere kaynak aktarılacağı kesin. Asgari ücret, emekli aylıkları, katsayı, taban fiyat, KOBİ kredileri üzerinden bir düzelme gelir.

NOT

GELİR DAĞILIMI BOZULDUĞUNDA BAŞIMIZA GELENLERE BAKIN

1-Toplumsal barış tehlikeye girer. 2-Tok, açın halinden anlamaz olur. 3-İhtişam da sefalet de abartılır. 4- Sistem, fakirden alır zengine verir. 5-“Aç bırak itaat etsin, cahil bırak biat etsin” siyaseti güdülür. Nitekim kapitalizm; fakirleri doyuramadığımız için değil, zenginleri doyuramadığımız için çatırdıyor.

AÇLIK LÛGATI

Yoksulluk: Günde 3 bin kalori, 3 litre su ve 3 GB bilgiye erişemeyenlerin aktüel tanımı bu.

Yoksunluk: Temel ihtiyaçlarını karşılayacak imkânlara erişimde zorlanma halinin ifadesi

Açlık: Beslenme imkânı bulamayan. Karnını doyuramayan, hayatta kalmakta zorlanan

Açlık siyaseti: Kitleleri, seçmenini sürekli kendi yardımına muhtaç bırakma ahlaksızlığı