FETÖ şirketlerinin satışından 1.5 milyar $ geldi, kalan 608 şirketin aktifleri 222 milyar ₺'yi aştı

15 TEMMUZ 2016’daki hain darbe girişimi sonrası ilan edilen “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü”nün 10’uncu yılında da daha önceki yıllarda olduğu gibi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Fatin Rüştü Karakaş’tan kayyımlık görevi aldıkları şirketlerin son durumuyla ilgili bilgi istedim. Fatin Rüştü Karakaş’a bilgi notu için şu soruları yönelttim:

Geçen 10 yıl içinde FETÖ bağlantılı kaç şirkete kayyım olarak atandınız?

Aralarından kaçı tasfiye yoluna girdi?

Kaçı ve hangileri mahkeme kararıyla eski sahiplerine iade edildi?

Kaçı ve hangileri TMSF ihalesiyle yeni sahiplerini buldu? Ne kadar satış geliri elde edildi?

TMSF’de kaç şirket kaldı? Önde gelenlerin isimleri nedir?

Halen TMSF kayyımlığında olan şirketlerin toplam aktif büyüklükler, ciroları, yarattıkları istihdam ne düzeydedir.

Karakaş, hemen şu yanıtı verdi:

- TMSF Başkan Yardımcımız Enis Güçlü Şirin size bilgileri gönderecek.

TMSF Başkan Yardımcısı Enis Güçlü Şirin, yanıtlara ve bilgi notuna şöyle girdi:

- 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında FETÖ/PDY’ye yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında 1497 şirketin/mal varlığı değerinin kayyımlık görevi Fon’a verilmişti.

Bu kapsamda halihazırda Fon’un, 42 ildeki toplam 608 şirkette kayyım olarak görev yaptığını belirtti:

- Ayrıca Fon, 65 şirkete pay kayyımı, 92 gerçek kişinin de mal varlıklarına kayyım olarak atanmıştı.

Söz konusu şirketlerin son durumlarıyla ilgili bilgilere geçti:

- TMSF’nin kayyım olarak görevlendirildiği şirketlerden 667 şirketin/mal varlığı değerinin kayyımlık kararı ilgili yargı mercilerince kaldırılmıştır.

Tasfiye edilenlerle ilgili verileri paylaştı:

- Fonun kayyım olarak görevlendirildiği 125 şirketin tasfiye ve sicilden terkine ilişkin hazırlık işlemleri ile ilan ve bilançonun hazırlanması işlemlerinin başlatılmasına karar verilmiş, 40 şirketin tasfiye işlemleri tamamlanarak ticaret sicilinden terkin edilmiştir.

TMSF’nin kayyımlığının sürdüğü şirketlerle ilgili verileri şöyle sıraladı:

Kurumumuzun kayyım olarak görevlendirildiği 608 şirketin devir tarihi itibariyle aktif büyüklükleri 50.7 milyar lira iken 31 Aralık 2025 itibariyle yüzde 338 büyüyerek 222.5 milyar liraya ulaştı.

Söz konusu şirketlerin öz kaynak toplamı yüzde 395 büyüyerek 22 milyar liradan 110 milyar liraya çıktı.

608 şirketin toplam cirosu da 2025 yılı sonu itibariyle 143 milyar lirayı buldu.

TMSF yönetimi altındaki bu şirketlerde 19 bin 194 kişi istihdam ediliyor.

Hisse satışı yapılan şirketlere değindi:

- TMSF kayyımlık sürecinde 15 şirkette hisse satışları gerçekleşti. Bunlardan toplam 787 milyon 063 bin lira ve 15 milyon dolar satış hasılatı elde edildi.

TMSF’nin kayyım olarak atandığı şirketlerden ticari ve iktisadi bütünlük (TİB) ihalelerine işaret etti:

- İhalelerde 45 adet TİB, 16 milyar 587 milyon 180 bin lira ve 3.5 milyon dolar muhammen bedelle satışa sunuldu. İhale neticesinde 18 milyar 397 milyon 747 bin 423 lira (KDV dahil 21 milyar 582 milyon 052 bin 670 lira) ve 7 milyon dolar satış hasılatına ulaşıldı.

Mahkemelerce “müsadere” (devlet hazinesine geçiş) kararı verilen şirketlere dikkat çekti:

- Ayrıca, 218 şirket ve 6 ortaklık payı hakkında ilgili mahkemelerce müsadere kararı verilmiş ve kesinleşmiştir. Bunların müsadere kararı öncesi terkin edilen ve birleşerek ticaret sicilinden silinenler dışında 200 şirketin yüzde 100 payları Hazine adına tescil edilmiştir.

Koza-İpek Grubu’na ayrıca vurgu yaptı:

- 200 şirket ve 6 ortaklık payından;

- Koza-İpek Grubu’na dahil 12 şirket Türkiye Varlık Fonu’na devredilmiş- 13’ü ihale yoluyla satılarak alıcılarına devredilmiş, 1 şirketin satış süreci devam etmektedir.

Bunların dışında 174 şirketin ve 5 ortaklık payının satış ve tasfiye sürecinin devam ettiğinin altını çizdi:

- Müsadere işlemleri devam eden şirketlerin 31 Mart 2026 itibariyle toplam aktif büyüklüğü 147.7 milyar lira, öz kaynak toplamı 62 milyar lira, ciro toplamı da 19.8 milyar liradır. Bu şirketlerde 6 bin 204 kişi istihdam edilmektedir.

6758 sayılı kanunu irdeledi:

- Müsaderesine karar verilen şirketlerin, ortaklık paylarının ve varlıkların satış veya tasfiyesi, 6758 sayılı Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın onayı ile TMSF tarafından yerine getirilmektedir.

Bu şirketlerin satış veya tasfiyesinden elde edilen gelirlerin Hazine’ye irat kaydedildiğine vurgu yaptı:

- 15 Temmuz 2026 tarihi itibariyle toplam 49 milyar 068 milyon 055 bin 702 lira Hazine ve Maliye Bakanlığı’na aktarılmıştır.

Haklarında müsadere kararı kesinleşen şirketlerin satış/tasfiye süreçlerine büyük bir titizlikle devam edildiğini aktardı:

- Kurumumuzun internet sitesi, ulusal çapta yayın yapan gazeteler ve Resmi Gazete’de ilan edilerek satışa çıkarılan şirketlere gerek yurt içinden gerekse yurt dışından ilgi gösteren çok sayıda yatırımcı bulunmaktadır.

TMSF Başkan Yardımcısı Güçlü Şirin’in verdiği bilgilerden, satışı gerçekleşen şirketlerden elde edilen gelirleri güncel kurlardan hesapladım.

1 milyar 66 milyon doları müsadere edilen şirketlerin satışından doğrudan Hazine’ye aktarılan olmak üzere 1 milyar 575 milyon doları bulduğu ortaya çıktı…

“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü”nün 10’un yılında, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında TMSF’nin kayyım olarak atandığı şirketlerle ilgili son durum böyle…

“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” kutlu olsun…

Ataşehir’de 3 yılda neler yaptık

BAFRA (Samsun) Kaymakamlığı döneminden tanıdığım Ataşehir Kaymakamı Bekir Dınkırcı, ilçeye veda mesajını bana da gönderdi. İstanbul Vali Yardımcılığı’na atanan Bekir Dınkırcı, Ataşehir’e veda mesajına şöyle girdi:

- 19 Eylül 2023 tarihinde başladığım Ataşehir Kaymakamlığı görevimi, İstanbul Vali Yardımcılığı görevine atanmış olmam nedeniyle tamamlayarak ilçemizden ayrılıyorum.

Bekir Dınkırcı, Ataşehir Kaymakamlığı dönemindeki çalışmalarını şöyle özetledi: