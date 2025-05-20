Film ve kitapları eğitime kaynak sağlasın diye Darüşşafaka ile yola çıktı

Türk sinemasının önde gelen isimlerinden Ali Özgentürk, 2019 yılında Darüşşafaka Cemiyeti ve Eğitim Kurumları’nın kapısını çaldı:

- Film, senaryo, kitap, tüm eserlerimin mali haklarını eğitime kaynak olması için Darüşşafaka’ya bağışlıyorum.

Darüşşafaka Cemiyeti’nin o günlerdeki Başkanı Tayfun Öktem ve yönetim kurulu üyeleri, Özgentürk’ün bu hareketini şöyle yorumladı:

- Ali Bey bir anlamda, “Buyurun, anahtar sizin” demiş oluyor…

Darüşşafaka Cemiyeti kaynak geliştirme ekibi, bağışın dökümünü çıkarmak üzere kolları sıvadı, kısa sürede belirledi:

- Ali Özgentürk’ün yayınlanmış ve yayınlanmamış 100’e yakın eseri var. Bu bağışla birlikte hepsinin mali hakları, eserlerin tüm kullanım, telif hakları Darüşşafaka’ya geçmiş olacak.

Darüşşafaka kaynak geliştirme ekibinin dikkatini çeken şu film oldu:

- 1977 yılında Atıf Yılmaz’ın çektiği, Cengiz Aytmatov’un romanından uyarlanan, senaryosunda Ali Özgentürk’ün imzası bulunan “Selvi Boylum Al Yazmalım” filmi de bağış kapsamına giriyor. Filmin senaryo hakları Darüşşafaka’ya geçiyor.

Darüşşafaka Cemiyeti kaynak geliştirme ekibi, çıkardığı dökümden şu listeyi yönetim kuruluna sundu:

SİNEMA ESERLERİ: Senaryo ve hikayeleri Ali Özgentürk’e ait, filme çekilmiş eserler, Hazal, At, Su da Yanar, Mektup, Beni Sev, Kalbin Zamanı, Görünmeyen, Yengeç Oyunu, Balalayka.

FİLME ÇEKİLMEMİŞ ESERLER: Özgentürk’ün filme çekilmemiş 70 adet senaryo ve hikayesi var.

YAYINLANMIŞ KİTAPLAR: Tanıklar (Adam Yayınevi), Oğul Oğul (Mitos Boyut Yayınevi), Gizli Defterlerim (Kırmızı Kedi Yayınevi), ayrıca filmlerinin senaryoları.

YAYINLANMAMIŞ KİTAPLARI: Henüz yayınlanmamış 6 kitabı var.

Tayfun Öktem, Darüşşafaka yönetimini oldukça etkileyen ve mutlu eden bu bağışı Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Necipoğlu ile birlikte Eylül 2019’da bana anlatırken şu mesajı vermişti:

- Ali Bey’in yaşarken bu kadar kapsamlı olarak eserlerini Darüşşafaka’ya bağışlaması bizim için çok değerli. Bu bağış yüzlerce çocuğumuzun hayatını değiştirecek.

Öktem, Darüşşafaka’nın misyonunu bir kez daha anımsatmıştı:

Annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli çocukları, ücretsiz olarak çağdaş eğitimin esaslarına göre okutmak, Atatürk ilkelerine bağlı, yaşam boyu öğrenen, araştıran, sorgulayan, çağdaş, evrensel değerleri benimsemiş, özgüvenli, ülkesine ve topluma karşı sorumluluklarının bilincinde lider bireyler yetiştirmek.

Ali Özgentürk’ün vefatını kardeşi, meslektaşım, arkadaşım Nebil Özgentürk’ün paylaşımından öğrendiğimde Eylül 2019’da Hürriyet’te yazdığım yazıyı buldum:

Film ve kitapları Darüşşafaka’da eğitime kaynak olacak…

Vesileyle Tayfun Öktem’e yeniden sordum:

- Ali Özgentürk, film ve kitaplarının mali haklarını Darüşşafaka’ya bağışlama girişiminde bulunmuştu.

Öktem’den şu yanıt geldi:

- Doğrudur… Yeni yönetim devamında neler yaptı bilemiyorum…

Vefatı üzerine o yazının bir bölümünü sizlerle paylaşarak Türk sinemasının büyük ustalarından Ali Özgentürk’ü anmak istedim.

Ali Özgentürk’e Allah’tan rahmet diliyorum…

Mekanı cennet olsun…

St. Paul Kuyusu’nu gören odalar 5 bin dolara turist çeker mi?

11 Kasım 2024… Hakan Güldağ’la birlikte Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ruhi Koçak’ın davetiyle “Ekonomi Zirvesi” toplantısı için Tarsus’tayız.

Toplantı öncesi Ruhi Koçak, Tarsus TSO Başkan Yardımcısı Fuat Togo, Tarsus TSO Meclis Başkanı Hüsnü Yağcı,Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nane, gazetemizin Adana Temsilcisi Selçuk Altun ve Mersin Temsilcisi Ahmet Yiğit’le St. Paul Kuyusu ve Evi başta olmak üzere tarihi mekanları, müzeyi gezdik.

Tur sırasında 21 parseldeki 17 konağın restorasyonuyla St. Paul Hotel’e dönüştürülme çalışmaları son aşamaya gelen projeye de uğradık. Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Ali Can Yamanyılmaz’ın otelin ortakları arasında bulunduğunu öğrendik.

Tarsus Amerikan Koleji mezunu Mehmet Nane, Ali Can Yamanyılmaz’ın da katıldığı toplantıda Tarsus’un turizm potansiyeliyle ilgili şu iddialı hesabı ortaya koydu:

- Hristiyanlar için kutsal olan St. Paul Kuyusu çevresindeki otellerde kuyuya bakan odaları 5 bin dolara satabiliriz. Özel dönemlerde, “Gel hacı ol, kuyunun karşısında uyu, kuyudaki suyla çocuğunu vaftiz et”paketiyle 50 bin dolarlık değer yaratılabilir.

6 ay sonra, yani geçen gün Ali Can Yamanyılmaz’dan davetiye geldi:

Zamanın Kapıları Artık Açık…

Geçmişin izlerini taşıyan duvarların bugünün zarafetiyle yeniden hayat bulduğu “Wyndham Tarsus St. Paul Hotel”in açılışına bekliyoruz.

Davetiyeyi alınca Ali Can Yamanyılmaz’a bazı sorular sordum, otelle ilgili bilgi notu istedim. Otel yatırımının 21 parselde bulunan 17 konaktan oluştuğunu belirtti:

- Bu konakların 15’i, 100 yaşını aşkın, korunması gereken tescilli yapı. Halen proje ve diğer işlemleri devam eden 4 tarihi yapımız daha var.

Restorasyonu tamamlanan tarihi yapılardan örnek verdi:

- Bu tarihi yapılar arasında Eski Tarsus Adliyesi, Eski Tarsus Sinema Salonu gibi çok değerli varlıklar mevcut.

Oda sayısını sordum, detaylandırdı:

- Devam eden 4 tarihi yapımız da tamamlandığında, toplantı ve sergi salonu, iki restoran, spor salonu olacak. Oda sayısı 101, yatak sayısı da 210’u bulacak.

Otel için yaptıkları yatırımı merak ettim, paylaştı:

- Tarihi konak sayısı itibariyle muhtemelen Türkiye’de öne çıkan bir tesis oldu. Şu an 80 oda ile otelimizi işletmeye aslında açtık. Restorasyon ve otel tefrişatı için şu ana kadar 11 milyon dolar civarında bir yatırım bütçesine ulaştık.

Otelin bulunduğu noktanın önemine işaret etti:

- Otelimiz Hz. İsa’dan sonra Hristiyanlığın en önemli şahsiyeti olan St. Paul’ün şimdi hac mekanı olan evinin önünde bulunuyor.

Hac mekanı özelliği nedeniyle Tarsus’a Latin Amerika ülkelerinden, Avrupa ve Uzakdoğu’dan gelen turistlerin olduğunu kaydetti:

- Hac turizmi için Tarsus’a gelenler bu bölgede konaklayacak yer bulmakta sıkıntı yaşıyordu. Otelimizin bu önemli eksikliği gidereceğini ve ihtiyacı karşılayacağını düşünüyoruz.

Projenin ne kadar sürdüğünü sordum, anlattı:

- Satın alma, projelendirme, yasal izinler ve restorasyon tam 9 yıl sürdü. 2016’dan 2025 yılına kadar devam eden bu uzun süreçte kendi kaderine terk edilmiş yapıları hayata döndürdük ve turizme kazandırdık.

Ali Can Yamanyılmaz, Tarsus TSO’nun düzenlediği “Ekonomi Zirvesi”nde de turizmle ilgili şu değerlendirmeyi yapmıştı:

- Tarsus, birçok manevi değere ev sahipliği yapıyor. Turistler için inanç turları ile arkeolojik turlar organize etmek gerekiyor.

Tarsus’un gastronomisiyle de öne çıktığını anımsatmıştı:

- Tarsus’un turizm potansiyelini değerlendirebilmek için tanıtıma ihtiyaç var. Kol kola girelim, Tarsus’u dünyaya anlatalım.

Ali Can Yamanyılmaz’dan davetiye gelince, Mehmet Nane’nin 11 Kasım 2024’teki “Ekonomi Zirvesi”ndeki sözleri aklıma geldi:

St. Paul Kuyusu’na bakan odalar 5 bin dolara satılabilir…

Wyndham Tarsus St. Paul Hotel, kuyuya bakan odaları hemen geceliği 5 bin dolara satamasa da kentte önemli bir konaklama açığını kapatacak gibi görünüyor…