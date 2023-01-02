Filoya katılan ‘Alin’le uçak sayısı 96, yatırım tutarı 1.5 milyar dolar oldu

Geçtiğimiz hafta bir konuyla ilgili bilgi almak için Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Başkanı Mehmet Nane’yi aradım. Yurt dışında olduğu için konuşamadık. Türkiye’ye dönünce cevaben arayan Nane ile sohbet ederken öğrendim ki Pegasus’un 96’ncı uçağını teslim almak için Hamburg’daymış… Doğal olarak konu benim arama nedenimden çıkıp yeni uçağa ve Pegasus’a odaklandı… Mehmet Nane’den öğrendiğime göre; bu uçak, Pegasus’un bu yıl filosana kattığı 16’ncı uçak oluyor. Bu yıl alınan yeni uçaklar kabaca 1,5 milyar dolarlık yatırıma denk geliyor. 30 Kasım 2022 itibariyle baktığımızda Pegasus’un filosunun yaş ortalaması 4,5. Filoda 19 tane B737-800, 7 tane A320ceo, 46 tane A320neo, 23 tane A321neo uçak bulunuyor. Bu arada Pegasus yönetimi, uçaklarına çalışanlarının isimlerini verme geleneğini bozmamış. Yeni alınan Airbus A321 de bir çalışanın çocuğu olan Alin’in adıyla filoya katılmış…

Mehmet Nane, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin (IATA) Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Haziran 2022’de devraldı. 120 ülkeden 292 üye hava yolu şirketiyle toplam hava trafiğinin yüzde 83’ünü temsil eden IATA’nın ilk Türk Yönetim Kurulu Başkanı olan Nane, Haziran 2023’e kadar görevini sürdürecek. Mehmet Nane, başkanlığı devraldığında yaptığı açıklamada IATA’nın 79. Genel Kurulu ve Dünya Hava Taşımacılığı Zirvesi’ni 4-6 Haziran 2023'te İstanbul’da gerçekleştirilmesine karar verildiğini açıklamıştı.

Bu yıl 1000 kişiye istihdam sağlandı

Mehmet Nane’yi yakalamışken 2022 yılının nasıl geçtiğini de soruyorum. Aralık ayı itibarıyla yurt içinde 36, yurt dışında 89 olmak üzere toplamda 47 ülkede 125 noktaya tarifeli seferler düzenlediklerini belirtiyor. 2022 yılının ilk 3 çeyreğinde taşınan toplam yolcu sayısı ise 20 milyona yaklaşmış. Nane, “Geçen yıl aynı dönemde yolcu sayımız 14,3 milyondu. Bu yıl geçen yıla göre yolcu sayımızda yüzde 39 artış sağlamış olduk. Yılı 25 milyon civarında yolcu ile kapatacağımızı tahmin ediyoruz. Pandemiden sonra perakendede intikam alışverişi öne çıkmıştı, bu yıl da seyahatte aynı psikoloji etkili oldu” diye konuşuyor.

Mehmet Nane, bu yıl 1000 kişiyi işe aldıklarını ve toplam çalışan sayılarının 7 bine yaklaştığını da vurguluyor. Bu arada dünyada aylık karbon emisyon istatistiklerini açıklayan nadir havayolu şirketlerinden biri olduklarına dikkat çekiyor ve şöyle devam ediyor: “Bir yolcunun 1 kilometre mesafe gitmesi için geçen yıl 70,8 gram olan karbondioksit salınımını bu yıl yeni uçaklara ve çevreci motorlara yaptığımız yatırımlar sayesinde 62.6 grama düşürdük.”

32 ülkedeki Gloria Jean’s Coffee’lerin kahvesini İstanbul’dan gönderecek

Gloria Jean’s Coffees Türkiye CEO’su Mehmet Dinçerler, şu günlerde bir hayalini gerçeğe dönüştürmek için kolları sıvadı. İstanbul’da Arnavutköy’de kahve kavurma tesisi kurmaya hazırlanan Dinçerler, Türkiye’den 32 ülkeye nitelikli kahve ihraç etmeye hazırlanıyor. 40 milyon TL civarında bir yatırımla kahve kavurma tesisini hayata geçireceklerini söyleyen Dinçerler, “2,500 metrekarelik kahve kavurma tesisimizde en az 60 kişiye istihdam sağlayacağız. Gloria Jean’s Coffee ile bir anlaşma yaptık. ABD ve Avustralya hariç, dünyadaki tüm Gloria Jean’s Coffee’lere kahveyi biz göndereceğiz. Bu da 1000’in üzerinde şube anlamına geliyor. Kahveyi İstanbul’da kavuracağız, harmanlayıp paketleyeceğiz ve dünyaya satacağız” diyor.

Mehmet Dinçerler, sadece 32 ülkeyle sınırlı kalmayacaklarını Ortadoğu ve Amerika pazarına da odaklanacaklarını, bu bölgelerde de kahveleriyle fark yaratmayı hedeflediklerini vurguluyor.

Dinçerler ile sohbetimizde 2022 yılını ve neler yaptıklarını da konuştuk. Bu yılı 145 şube ile kapatacaklarını dile getiriyor ve sözlerini şöyle sürdürüyor: “2022 yılında Gloria Jean’s Coffee’de 50 şube açtık. Magnolia Bakery açılışıyla birlikte toplam 500 kişiye istihdam sağladık. 2023 yılında da en az 50 şube açıp 500 kişiyi daha aramıza alarak ailemizi 2000 kişinin üzerine çıkartacağız. 2022 senesinde iş anlamında birçok hedefimize ulaştık. 2023 bizim için bambaşka bir eşik noktası olacak.”

Mehmet Dinçerler, sosyal iş ağında paylaştığı fotoğrafla yeni yatırımını “Bir hayalim daha gerçek oluyor. Bu tesis inşallah kahve kavurma tesisi olacak” diyerek paylaştı.

‘2 veya 3 tane daha Magnolia Bakery açacağız’

Bu arada New York’un ikonik markası Magnolia Bakery’nin ilk şubesini geçtiğimiz Eylül ayında Vadi İstanbul’da açan Mehmet Dinçerler’e açılış dönemindeki uzun müşteri kuyruklarının devam edip etmediğini soruyorum. “Havalar soğuyunca sıra dışarıdan içeriye kaydı” diye espirili bir cevap veriyor. Avrupa’daki ilk şube olma özelliğine sahip Vadi İstanbul’daki Magnolia Bakery’ye ilgiden çok memnun olduklarını anlatan Dinçerler, İstanbul’da yeni şubeler için görüşmeler yaptıklarına dikkat çekiyor ve ekliyor: “ New York'ta ilk deneyimlediğim, konsepti ile hayalini kurduğum Magnolia Bakery’ye 2020 yılından bu yana çok emek verdik ve Türkiye’de bir şubesini açmaktan mutluluk duyuyoruz. Türk halkı Magnolia Bakery’yi sevdi. Yoğun ilgi devam ediyor. İstanbul’da yeni şubeler için görüştüğümüz yerler var. Önümüzdeki yıl 2 veya 3 şube daha açmayı planlıyoruz.”