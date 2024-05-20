Finansal göstergeler iyileşiyor, piyasada yabancı payı artıyor

Borsa İstanbul’da iki yıldan sonra yabancı yatırımcı payı yüzde 40’a çıktı. Önceki hafta tahvil piyasasında yabancı girişi rekor kırdı. Merkez Bankası verilerine göre yabancı yatırımcılar 10 Mayıs haftasında tahvilde 2 milyar 832,6 milyon dolarlık net alım yaptı. Bu, 29 Mart 2013’teki haftasındaki 3,1 milyar dolarlık girişten sonraki en yüksek seviye.

Beklenti anketinde enflasyon düşüyor

Merkez Bankası Piyasa Beklenti Anketi sonuçlarına göre yılsonu TÜFE beklentisi geçen ay yüzde 44,16 iken, bu anket döneminde yüzde 43,64 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 35,17’den yüzde 33,21’e geriledi. Yılsonu Dolar/TL beklentisi geçen ay 40,01 TL iken, bu anket döneminde 38,78 TL’ye, 12 ay sonrası beklenti 42,47 TL’den 41,80’e düştü. 2024 ve 2025 büyüme beklentileri değişmeyerek yüzde 3,3 ve 3,7 oldu.

TCMB 41 milyar dolar aldı

Merkez Bankası yerel seçimlerden sonraki dönemde, piyasadan 41 milyar dolarlık döviz alımı gerçekleştirdi. Böylece net döviz pozisyonu -27 milyar dolar seviyesine çıktı. Net döviz pozisyonunda Nisan’dan beri net iyileşme 44 milyar dolara ulaştı.

Konut satışları gerilemeye devam etti

Türkiye genelinde konut satışları Nisan ayında yüzde 11,8 azalarak 75 bin 569 oldu. Bu sadece bu yılın değil, son üç yılın en düşük satış rakamı olarak kayıtlara geçti. Konut satışlarında Ocak-Nisan döneminde gerileme ise yüzde 3,7 oldu.

İpotekli konut satışları Nisan’da yüzde 67,5 azaldı. İpotekli satışların toplam satışlarda payı yüzde 9,4 oldu. Ocak-Nisan döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 57 geriledi.

Nisan’da ilk el konut satışları yüzde 10,6; ikinci el satışlar ise yüzde 12,3 düştü. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 31,9 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Nisan döneminde yüzde 1,3 artmasına rağmen, ikinci el satışlar yüzde 5,9 azaldı.

Yabancılara yapılan konut satışları Nisan’da yüzde 50,3 Ocak-Nisan döneminde yüzde 48,4 düştü.

Politika faizi

Bu perşembe PPK faiz kararını açıklayacak. Faizde herhangi bir değişim yapılması için bir neden görünmüyor. Finansal göstergelerin hemen hepsi, farklı hızlarda da olsa, iyileşmeye başladı. Portföylerde TL bazlı enstrümanlara kayış hızla devam ediyor. Yakın zamanda enflasyonda düşüşün başlayacağı konusunda genel bir kanaat var.

Yurt içi veriler

23 Mayıs 10:00: Mayıs ayı tüketici güveni

23 Mayıs 10:00: Nisan ayı kurulan ve kapanan şirketler

23 Mayıs 14:00: PPK faiz kararı

Yurt dışı veriler

22 Mayıs 21:00: FED tutanakları

24 Mayıs 15:30: ABD dayanıklı mal siparişleri

24 Mayıs 17:00: Michigan güven endeksi