‘Finansçı’ istediği şehre tayin olacak

İstanbul’da beş lojistik üssü kurulacak

Birkaç gün önce sosyal iş ağında deprem ağırlıklı gönderileri okurken bir söyleşi dikkatimi çekti. İnsan kaynakları profesyoneli ve yayıncı Umut Kılınç’ın yaptığı bir söyleşiydi ve konuğu QNB Finansbank’ın İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cenk Akıncılar’dı…

Depremden sonra bölgedeki çalışanları için neler yaptıklarını anlatıyordu Akıncılar. Her şirket gibi öncelikle deprem bölgesindeki çalışanlarının sağlığı ve güvenliği için seferber olmuşlardı. ‘Finansçı’ olarak nitelendirdikleri çalışma arkadaşlarından üçünü kaybetmenin üzüntüsünü yaşarken, diğer çalışanları da çok kısa sürede dokuz ilde 14 otele yerleştirmişlerdi. Söyleşide beni en çok etkileyen Akıncılar’ın sadece 1000’e yakın Finansçı’yı değil 3-4 yıl önce QNB Finansbank’tan ayrılan eski çalışanlarını da aramalarıydı. Bir diğer etkileyici detay ise bölgeden ayrılmak isteyen Finansçı’lara istedikleri ile tayinlerinin hemen yapılacağına ilişkin olandı… Cenk Akıncılar’ı aradım, deprem bölgesinde neler yaptıklarını, bundan sonra neler yapacaklarını ve İstanbul ile ilgili hazırlıklarını konuştuk.

1000’e yakın çalışan dokuz ilde 14 otele yerleştirildi

Bölgede 49 şubeleri ve dört bölge müdürlükleri olduğunu anlatan Akıncılar, depremi haber alır almaz CEO’dan Risk Yönetimi Başkanı’na üst yönetim bankanın merkezinde buluştuklarını, tek tek 1000’e yakın çalışanın güvende olup olmadığının belirlenmesine odaklandıklarını söylüyor. Çalışanlara ulaşıldıktan sonra İstanbul’daki lojistik merkezinde ne kadar çadır, uyku tulumu, gıda malzemesi varsa bölgeye sevk edilmiş.

“İlk hafta çalışanlarımızı her gün aradık” diyor Cenk Akıncılar ve devam ediyor: “Ardından arkadaşlarımızı Antalya, Mersin, Ankara ve Konya’nın da aralarında olduğu 9 ilde 14 otele yerleştirdik. Çok organize çalıştık, acil ihtiyaçlara odaklandık. Arkadaşlarımız otellerine gittiklerinde bedenlerine uygun kıyafetler bile hazırdı. Otellerde psikolojik destek almalarını sağladık. Hem uzaktan hem yüz yüze terapi almalarını sağladık. Özel bir uygulamayı hayata geçirdik, şimdi ihtiyaçlarını oradan takip ediyoruz.”

Akıncılar, güvenliklerini sağladıktan sonra çalışanlarına “Nerede çalışmak istersin” sorusunu sorduklarını vurguluyor. “Bu çok önemli bir konu. Evle, eşyayla ilgili destek, kira yardımı, taşınma yardımını çok önemsiyoruz. Şu anda bununla ilgili planlama yapıyoruz. Ankara’da, Antalya’da çalışmak isteyenlerin talebini hemen yerine getirdik. Toplamda 150 civarında arkadaşımızın tayin talebi var. Onlar da en çok yıkımın yaşandığı Hatay ve Kahramanmaraş gibi illerdeki arkadaşlarımız. Geleceğini kurmak isteyen arkadaşlarımıza yardım edeceğiz.”

Sıkıntılı 60 civarında şubenin yeri değişti, arama kurtarma için Finak kuruluyor

“İstanbul’da deprem yaşanmaması hepimizin en büyük temennisi” diyen Cenk Akıncılar, yine de tedbirleri artıracaklarını söylüyor ve ekliyor: “İstanbul’da beş farklı yere lojistik merkezi kurma planımız var. Ankara’da yedekleme üssümüz var, onu genişleteceğiz. Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Aras’ın yönlendirmesiyle beş-altı yıldır şubelerimizin depreme dayanıklılığını ölçüyoruz. Sıkıntılı olan şubeleri taşıyoruz. 445 şubemiz var, 200’ü bu kapsamdaydı. 50-60 şubenin yerini değiştirdik. Bu arada deprem bölgesinde tamamen yıkılan bir şubemiz yok. Genel Müdürümüz Ömür Tan’ın adını Finak diya koyduğu bir arama kurtarma timi kuracağız. İştiraklerle birlikte 13 bin kişilik bir aileyiz. Türkiye genelinde bu çalışanların az yüzde 10’unun ilgi göstereceğini düşünüyoruz.”

Deprem bölgesinden çıkmıyoruz, her ilden arkadaşlarımız gönüllü olarak çalışmaya gidiyor

Cenk Akıncılar, depremin yarattığı acı ve yıkımın birlikte atlatılabilmesi için çabaladıklarını anlatıyor ve devam ediyor: “Deprem oldu diye Hatay’dan, Kahramanmaraş’tan veya Malatya’dan çıkmıyoruz. Bütün illerimizde işimize devam edeceğiz. Yaralar sarılana kadar konteyner şubeler ve yaşam merkezlerimiz olacak. Ailelerini gönderip kendileri kalmak isteyen finansçılarımız var. Onlar konteynerde kalacak ama kira yardımı yapacağız onlara da. İller toparlandığında aileler de yeniden bir araya gelecek. Adana ve Gaziantep nisbeten normale döndü. 200’den fazla arkadaşımız ‘Bölgeye giderim’ dedi. Şimdi gönüllü arkadaşlarımız 15 gün dönüşümlü olacak şekilde o illerde çalışıyor.”

Üç dört yıl önce işten ayrılanlar da arandı, talepleri karşılandı

“Ayrılsak da finansçıyız diye bir mottomuz var” diyen Cenk Akıncılar, depremde bankadan üç dört yıl önce ayrılan eski çalışanlarının da tek tek arandığını anlatıyor. Akıncılar, “Biz önce insan sonra çalışan diyen bir grubuz. Bunu sadece söylemde tutmuyoruz, eyleme de geçiriyoruz. Hizmetkar liderlik dediğimiz kavramı çok önemsiyoruz. Ben senin gelişimin için nasıl liderlik ederim diyoruz ve beş altı yıldır bu konuyu çok önemsiyoruz. Çünkü doğru liderliğin başarıyı getireceğine inanıyoruz. Dolayısıyla bizden ayrılan arkadaşlarımızı da aradık. ‘Ayrılmış olabilirsiniz ama iyi misiniz, ihtiyacınız var mı’ dedik. Onların da çadır, gıda ve transfer gibi ihtiyaçlarına cevap verdik” diye konuşuyor.