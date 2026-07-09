“First Lady’ler” masasının renkli hikayesi

Bu fotoğrafı Anadolu Ajansı geçti.

Cumhurbaşkanı'nın eşi Emine Erdoğan’ın NATO Zirvesi'ne katılan “First Lady”lere verilen yemekte çekilmiş.

Bence bu yemeğin en büyük özelliği, Atatürk’ün Çankaya Köşkü’nde verilmiş olması.

Bu masaya konan yemekleri Od Urla’nın Michelin yıldızlı şefi Osman Sezener yaptı.

Ancak bu masanın arkasında, geçmiş üç aya uzanan bir hikâye var.

MEĞER ZİRVEDE BİR İLK DAHA VARMIŞ

NATO Zirvesi'nin en çok konuşulan konularından biri, Cumhuriyet tarihinde ilk defa üç Michelin yıldızlı şefin Külliye ve Çankaya mutfağına girmesi oldu.

Bir "Külliye ilki" daha varmış.

Masa tasarımı ve çiçekler…

O İKİ YEMEKTE MERAK ETTİĞİM İKİ ŞEYDEN BİRİNİN CEVABINI DÜN ALDIM

Daha o geceden itibaren üç şefle de konuşarak menüleri yazdım ve sosyal medyada da epey konuşuldu.

Merak ettiğim iki konu daha vardı…

Biri gecelerin içecek menüsü neydi…

Öteki, üç ayrı yemeğin masa ve servis takımı kimdendi, hangi marka ürünler kullanılmıştı?

İçecek menüsünü hâlâ öğrenemedim.

Ama ötekinin cevabını dün aldım.

TANINMIŞ BİR AİLENİN HUKUK MEZUNU KIZI

Devlet başkanları yemeğinin masa takımlarını, tanıdık bir ailenin, benim bugüne kadar tanımadığım bir üyesi tasarlamış ve sağlamış.

Aslında markayı Instagram paylaşımlarından biliyor ve izliyordum.

"Haan" adlı bir masa servis ürünleri markasıydı.

Çok güzel işler yapıyorlar.

Meğer onun arkasında Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ailesi varmış.

Devlet başkanlarına ve First Lady’lere verilen yemeğin bütün masa tasarımını, Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun’un kızı Neslihan Torun Kaya ve onun "table setting" şirketi yapmış.

EMİNE ERDOĞAN ÜÇ AY ÖNCE TASARIM İŞİNİ ONA VERMİŞ

Dün kendisini arayıp bilgi aldım.

Aslında NATO Zirvesi'nin bütün yemek düzenlemelerinin arkasında Cumhurbaşkanı'nın eşi Emine Erdoğan varmış.

Öğrendiğim kadarıyla servisin her noktasıyla o ilgilenmiş.

Neslihan Torun Kaya, Hukuk Fakültesi mezunu ve aslında Torunlar Grubu'nun AVM işlerinin başında.

Ama aynı zamanda "Haan" adlı bir yemek servisi markası var.

Bir de davet ve yemek masası organizasyon şirketi var.

Emine Erdoğan, üç ay önce bu zirvenin masa düzenleme tasarımını ona vermiş.

ÖRTÜLERİN ÜZERİNDE NE MOTİFİ VAR VE NEREDE YAPILDI

Masa düzeni denince çoğumuzun aklına sadece masanın üzerine konan tabak, çatal, bıçak geliyor.

Oysa bunun çok ötesinde ayrıntıları olan bir iş.

Neslihan Kaya anlatınca daha da iyi anlıyorsunuz.

ALTI AYRI OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜNE ALTI AYRI EL İŞİ

Önce masa örtülerinin tasarımı var.

Emine Erdoğan, Olgunlaşma Enstitülerine çok önem veren bir First Lady.

Örtülerdeki işleme işlerini Türkiye’nin altı ayrı bölgesinden altı Olgunlaşma Enstitüsüne vermiş.

Bütün el işleri oralarda yapılmış.

MASANIN ÜZERİNDE BEŞ VAZGEÇİLMEZ İLKE

Neslihan Torun Kaya, bütün masa işlerinde üç şeye özel önem verdiklerini söylüyor:

Bir; masadaki her objenin bir hikâyesi olması.

İki; birer zanaat ürünü olması.

Ve sürdürülebilirlik…

Üçüncü özellik de şu:

Gerek örtülerde gerek tabak, çatal ve bıçakta mutlaka Türk motiflerinin kullanılması…

Bir de beşinci ilke var;

Türk motifleri en klasik hâliyle baskın biçimde kullanıldığında masada yorucu bir etki yapabiliyor.

O nedenle onların da modernleştirilerek günümüze uyarlanmasına gayret edilmiş.

ÖRTÜ ETEKLERİNDEKİ SELÇUKLU YILDIZI

Örtülerin eteklerinde motif olarak Selçuklu Yıldızı kullanılmış.

Selçuklu Yıldızı, sekiz köşeli yıldız motifi.

İki karenin biri diğerine 45 derece döndürülerek üst üste konmasıyla elde edilen şekil.

Bu yıldız özellikle örtü eteklerinde modernleştirilerek stilize edilmiş.

KÜLLİYE DAVETLERİNDE BİR İLK: GERÇEK ÇİÇEK YOK

Masaların en yenilikçi ve farklı yanı ise kullanılan çiçekler.

Masadaki her şeyin "protokol ölçüleri" belliymiş.

Çiçeklerin boyları 25 santimetrenin üzerinde olamıyormuş.

Bu da benim kafamdaki bir soruya cevap.

Çünkü böyle davetlerde masanın ortasına konan devasa çiçekler, masanın iki tarafındaki insanların birbirini görmesini engelliyordu.

Ancak Külliye’deki masanın asıl büyük özelliği, çiçeklerin gerçek olmaması.

PLASTİK ÇİÇEK Mİ DİYECEKSİNİZ: HAYIR, PORSELEN ÇİÇEK

"Plastik çiçek mi yani?" diyeceksiniz.

Hayır, porselen çiçekler.

Masa üzerindeki her çiçek porselen çamurundan tek tek yoğrulmuş.

Arkasında da bir seramik sanatçısı var.

Melisa Buyruk.

Louvre Abu Dhabi Müzesi'nin kalıcı koleksiyonuna eseri kabul edilen ilk Türk sanatçısı.

TABAK, ÇATAL BIÇAK, BÜTÜN SERVİS TAKIMLARI YÜZDE 100 TÜRK ÜRÜNÜ

Masalardaki tabak ve çatal-bıçak takımlarına gelince…

Hepsi tamamen Türk tasarımı ve üretimi ürünlermiş.

Türkiye’nin birçok markasından ürün varmış.

First Lady’ler yemeğinin tabakları ise Neslihan Torun Kaya’nın kendi markası olan "Haan"ın ürünüymüş.

ZİRVEDEN GERİYE KALAN EN BÜYÜK DEVLET SIRRI

Böylece bu görkemli ve çok başarılı NATO Zirvesi'nden geriye muamma olarak bir tek "içecek menüsü" kaldı.

O da şu ana kadar bir "NATO sırrı" olarak kaldı.

Şahsi merakım da şu:

Menüde ejder meyveli smoothie var mıydı?

Bunu da öğrense öğrense ekonomi gazetecisi Vahap Munyar öğrenir.

Çünkü birinci smoothie olayını o patlatmıştı.