First Lady’nin yılbaşı davetinde giydiği elbisede genç bir Türk'ün imzası var

Dün, dünyadaki yılbaşı kutlamaları ile ilgili haberleri okuyordum.

Merak ettiğim konulardan biri, Başkan Trump’ın Mar-a-Lago’da verdiği yılbaşı davetiydi.

Çünkü MAGA (Make America Great Again), Amerika’nın yeni başkenti sayılan Trump’ın Florida’daki Mar-a-Lago adlı özel malikanesi ve kulübü.

KIŞLIK BEYAZ SARAY’A GİRİŞ AİDATI 1 MİLYON DOLAR

Palm Beach’teki malikâne, 1920’lerde milyarder Marjorie Merriweather Post tarafından yaptırıldı.

Trump burayı 1985’te satın aldı.

Şimdi Trump’ın bir nevi özel karargâhı hâline geldi.

Amerika’da buraya “Kışlık Beyaz Saray” deniyor.

Üyelik giriş aidatı 700 bin ile 1 milyon dolar arasında.

Yıllık aidat ise 14–20 bin dolar.

MAGA YILBAŞI DAVETİNİN BAŞ KONUĞU NETANYAHU

Başkan Trump, yılbaşını işte burada düzenlediği bir partiyle karşıladı.

Geceye katılanlara baktım; tam anlamıyla Amerika’nın “yeni MAGA takımı”…

Mesela eski New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani, Washington DC Bölge Başsavcısı Jeanine Pirro, ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem gibi isimler var.

Ama baş davetli İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve eşiymiş.

Davette Vanilla Ice konseri olmuş. Ayrıca “Yaşayan İsa Tablosu” adlı bir canlı müzayede düzenlenmiş.

MELANIA TRUMP’IN GİYDİĞİ GÜMÜŞ PAYETLİ UZUN ELBİSE

Davetle ilgili fotoğraflara bakarken Başkan’ın eşi Melania Trump’ın giydiği uzun elbise dikkatimi çekti.

Gümüş renkli, payetli uzun bir elbise giymişti.

Ayağında da Louboutin ayakkabılar vardı.

Hemen dikkati çekiyordu.

Çünkü First Lady’lerin davetlerde giydiği elbiselere pek benzemiyordu.

Michelle Obama’nın giydiği elbiseler bile bunun yanında ağır klasik kalırdı.

MURDOCH’UN İNTERNET SİTESİNDE OKUDUĞUM BİR İSİM

Trump’ın MAGA hareketini destekleyen Murdoch’un ünlü New York gazetesi’nin “Page Six” adlı bir dedikodu sayfası var.

Hemen her gün okurum.

Sayfanın adını taşıyan bir de internet sitesi var.

İşte orada davet uzun uzun anlatılıyordu.

Melania Trump’ın giydiği kıyafet anlatılırken, elbisenin tasarımcısının adı da verilmişti:

“The New Arrival…”

THE NEW ARRIVAL İSTANBUL’DA BİR TÜRK MARKASI

Bunu görünce şaşırdım.

Çünkü “The New Arrival” bir Türk markası.

Üstelik merkezi Amerika ya da Avrupa değil, İstanbul.

Markanın kurucusu ve kreatif direktörü Türk tasarımcı İlkyaz Özel.

1985’te Ankara’da doğmuş.

TED Ankara Koleji mezunu.

Daha sonra İngiliz Dili ve Edebiyatı okumuş.

Yeni bir marka; 2020’de kuruldu.

Şirketinin CEO’luğunu eşi Serkan Balak’la birlikte yürütüyor.

Lüks segmentte hazır giyim ve gece elbiseleri koleksiyonları yapıyor.

İLKYAZ ÖZEL; HEIDI KLUM’U GİYDİREN TAM BİR RED CARPET TASARIMCISI

Onun için bir “red carpet tasarımcısı” diyebiliriz.

Mesela Heidi Klum, “America’s Got Talent” programının finalinde onun bir tasarımını giymiş.

Daha önce Jennifer Lopez, Selena Gomez, Sienna Miller, Rosie Huntington-Whiteley ve Nicky Hilton Rothschild gibi birçok global stil ikonunun üzerinde de görülmüş.

ÇEKİCİLİK KADININ SESSİZ GÜCÜDÜR

Sessiz bir marka diyebilirim.

Araştırdım, öyle pek fazla mülakat vermemiş.

Bulabildiğim koleksiyon tanıtım metinlerinde tasarıma bakışını şöyle anlatıyor:

“Çekicilik bir kadının sessiz gücüdür…”

“Akdenizliliğini” hep ön planda tutuyor.

“Akdeniz huzuru ve tadını çıkarma arzusunu” vurguluyor.

ELBİSENİN ADI MANU IN INFINI

Melania Trump’ın yılbaşı gecesi giydiği bu elbise, markanın “2025 Bahar/Yaz Koleksiyonu”ndan.

Bu tasarımın adı katalogda “Manu in Infini” olarak geçiyor.

Bildiğim kadarıyla Latince bir kavram değil. Herhâlde kendisi yaratmış.

“Sonsuza açılmış el” diye çevrilebilir.

ELBİSENİN TÜRKİYE VE ABD FİYATI NE KADAR?

“Page Six” magazin sitesinde elbisenin fiyatı 1.450 dolar olarak verilmiş.

Yani bugünkü kurla yaklaşık 62 bin TL.

Ancak Türkiye’deki fiyatı 34.500 TL olarak ilan edilmiş.

Melania Trump elbiseyi nereden almış, bilmiyorum.

Bu konuda bir bilgi yok.

Mytheresa, Harrods, Saks, Bergdorf Goodman, Net-a-Porter, Moda Operandi, Harvey Nichols, FWRD ve Revolve gibi dünyanın en prestijli lüks perakende platformlarında yer alıyor.

Melania Trump’ın stilisti, New York’ta bir yerde görüp önermiş olabilir.

TÜRKİYE ARTIK BİR ZARA VE H&M ÇIKARMALI

Bunu bu kadar ayrıntılı yazmamın nedenine gelince…

Genç Türk tasarımcıları buralarda görünce seviniyorum.

Çünkü tekstil tesisleri Mısır’a kaçarken, markalaşma artıyor diye umutlanıyorum.

Türkiye, hazır giyimde Mavi, LC Waikiki, Mudo, Kiğılı, Damat, Koton, Network, İpekyol gibi markalar yarattı.

Ama artık Zara, H&M gibi küresel bir marka çıkarmalı.

Tabii bunun yanında, moda alanında İtalya gibi büyük lüks markalar da yaratmalı.

O nedenle böyle bir başarı hikâyesi okuyunca, anlatmayı bir görev biliyorum.

MAMDANI’NİN EŞİ RAMA DUWAJI’NİN TÖREN TERCİHİ FİLİSTİNLİ TASARIMCI

Yılın son günü Palm Beach’te Kışlık Beyaz Saray’da durum buydu.

Yılın ilk gününde ise New York’ta dikkatimi çeken bir tasarım olayı daha vardı.

New York’un yeni seçilen Belediye Başkanı Mamdani’nin yemin töreninde eşi Rama Duwaji’nin giydiği kaban çok hoşuma gitti.

Yemin töreninde giydiği kahverengi kaban, Filistin-Lübnan moda markası “Renaissance Renaissance” tarafından tasarlanmış.

Özel tören için giydiği siyah kıyafet ise Balenciaga imzalı vintage bir “outfit”ti.

Rama Duwaji giderek dikkati çeken bir kadın.

Bence New York’un yeni stil ikonlarından biri olabilir.

Çok kendine ait bir tarzı var.