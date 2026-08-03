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Fırtına sonrası bereketi

Serhat GÜRLEYEN
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Piyasalarda fırtına sonrası bereketi yaşanıyor. Yapay zekâ  hisselerini sallayan satış dalgası sonrası yarı iletkenler ve muhteşem yedi hisselerinde dip seviyelerden seçici bir yükseliş başladı. Güçlü ikinci çeyrek karları ve iddialı hedefler yapay zekâ hisselerinde geri dönüşün arkasındaki temel gerekçe. 

Tüm gemileri yüzdüren bir alış dalgası söz konusu değil elbette. Amazon ve Microsoft gibi ikinci çeyrek sonuçları ve hedefleri beğenilen muhteşem yedi hisseleri zirveye yakın seviyelerde işlem görüyor. Ama yatırımlarının karşılığını alamayacağından endişe edilen çoğu hisse  zirvenin %10-30 aşağısında işlem görüyor. Bu gruptaki çoğu şirketin kredi spreadinin genişlediği görülüyor. 

Enerji piyasası Ortadoğu’da düşük yoğunluklu ve uzun bir savaşı fiyatlıyor. Başkan Trump’ın “çok sert vuracağım”, “anlaşmaya yakınız”, “saldırıyı erteledim” açıklamaları petrol piyasasında 10-20 dolarlık oynaklığa yol açabiliyor. Eylül vadeli Brent petrol dip seviyelerinden 20 dolara yakın artışla Temmuz ayını 90 dolardan kapattı. “Saldırı ertelendi” haberiyle muhtemelen haftaya gerileyerek başlayacak. 

Borsa İstanbul Ortadoğu'da savaşın en olumsuz etkilediği piyasalar arasında yer alıyor. Geçtiğimiz  hafta yapay zekâ hisselerindeki dipten dönüşten de yararlanamadı. MSCI Tüm ülkeler endeksi savaş döneminde %6 yükselirken, MSCI Türkiye %9 değer kaybetti. 

Dünya piyasalarında savaş döneminde en çok değer kaybeden klasik sektör havacılık oldu. Türkiye’de ise yüksek betalı bankalar %27 kayıpla birinciliği kimseye kaptırmadı. Merkez Bankasının faizleri daha uzun süre yüksek tutacağı endişesi ve aktif kalitesinde bozulma şüphesi bankaları baskıladı. 

Açıklanan TEPAV, İTO, WEBTÜFE gibi öncü göstergeler gıda, sağlık, ulaştırma, haberleşme, eğlence gibi sektörlerde fiyat artışları nedeniyle Temmuz ayı enflasyonunun %2,0’ye yakın geleceğine işaret ediyor. Piyasa beklentileri de %1,9-%2,0 aralığında yoğunlaşıyor. Enflasyon cephesinde negatif bir sürpriz bankalarda satış baskının devam etmesine yol açabilir. 

Borsa İstanbul’un küresel yükselişe katılması Ortadoğu’dan gelecek haber akışına bağlı. Olası  ateşkes (barış) haberi banka ve havacılık hisselerinde sert tepki alımına yol açar.  Jeopolitik riskten yararlanan demir-çelik, savunma, petrokimya, rafineri hisseleri barış ortamının kaybedeni olur. Bu iki grubun endeks ağırlığı birbirine yakın olduğu için net etki gönlümüzden geçtiği kadar güçlü olmaz. 

 

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