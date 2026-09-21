Fırtına sonrası hasar kontrolü

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Arz endişelerinin azalması ve İran ile ateşkes görüşmelerinin yeniden gündeme gelmesiyle enerji fiyatları geriliyor. Brent petrol ay ortasında gördüğü 109 dolar seviyesinden 104 doların altına geriledi.

Ancak gerilemenin kalıcı olacağından emin değiliz. İran’ın görüşmelerin yeniden başlaması için ABD’nin ön şartları kabul etmesini şart koşması, hafta sonunda Husilerin Suudi Arabistan’ın başkentine saldırısı ve ABD’nin İran’a saldırı için hazırlandığı iddiası Ortadoğu’da zeminin kaygan olmaya devam edeceğini gösteriyor.

Piyasaların Ortadoğu’daki gelişmeler karşısında verdiği tepki oynaklığın yüksek olacağını gösteriyor. Şahin Fed sonrası verim eğrisi yataylaşırken, tahvil piyasası enerji fiyatlarındaki gerileme ile oluşan kazançlarının çoğunu geri verdi.

Hisse senedi piyasasında K tipi formasyon devam ediyor. Yarı iletkenler, muhteşem yedi ve hafıza hisseleri Fed açıklamaları ve Ortadoğu’dan bağımsız kar beklentileriyle yükselişine devam ediyor. Altın madeni, dayanıklı tüketim malları, gayrimenkul, havacılık, otomotiv, perakende geride kalan sektörler.

Borsa İstanbul yatırım fonlarına yönelik endişelerle son dönemde dünyadan negatif ayrıştı. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) attığı adımlar sonrası spekülatif fonlardan çıkış likidite ihtiyacı ve zorunlu pozisyon ayarlamalarıyla piyasada yüksek aşağı yönlü oynaklığa sebep oldu.

Sektörün varlık toplamının %10’undan fazlasını oluşturan 131 fonun kapatılması ve yetkilileriyle ilgili soruşturma açılması ile Borsa İstanbul kayıplarının bir kısmını geri aldı. BDDK ve Merkez Bankası’nın attığı adımlarla likidite endişesi azaldı.

Büyük hisselerde kayıpların büyük kısmı geri alınırken, kapatılan fonlarda ağırlığı yüksek BİST100-30 ve BİSTTüm-100 hisselerinde satış dalgası devam ediyor. Değerlemesi manipülatif olarak şişirilmiş bazı kapatılan fonlarda değer kaybının %90’a kadar ulaşabileceğinden endişe ediliyor.

Söz konusu süreçte hasarın ne kadar olacağını bilmiyoruz. Servet etkisi ve likidite etkisi nedeniyle kısa vadede ekonomik faaliyet ve büyümede aşağı yönlü riskler artabilir. Ama düzenleyici kurumların ve adli yetkililerin devreye girmesi ile yatırım fonları ile ilgili endişelerin sistematik bir riske dönüşmeden çözüleceğine inanıyoruz.

Merkez Bankası’nın önümüzdeki aylarda para politikasını nasıl şekillendireceği konusunda emin değiliz. Normal şartlar altında enflasyon ana eğiliminde gerileme ve ekonomide yavaşlama Merkez Bankası'nın Ekim ve Aralık toplantılarında 100 baz puanlık adımlarla faiz indirimine devam etmesini gerektiriyor.

Fon piyasasında yaşanan kayıpların servet ve likidite etkisi ile faiz indirimi ihtimalini artırdığına inanıyoruz. Faiz indirim döngüsünü geciktirebilecek iki temel risk: Ortadoğu ve Rusya’daki gelişmeler, olumsuz hava koşulları nedeniyle küresel gıda fiyatlarındaki artış.