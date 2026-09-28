Fırtına sonrası sakinliği

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Küresel piyasalarda tahvil getirileri ve enerji fiyatlarındaki sert yükselişin ardından tansiyon bir miktar düşerken, yurtiçinde yatırım fonu kaynaklı satış dalgası gündemdeki yerini koruyor. Piyasaların bu haftaki yönünü ise ABD istihdam ve Türkiye enflasyon verileri belirleyecek.

Gelişmiş ülke tahvil getirilerinin rekor yükseldiği, Ortadoğu'da jeopolitik risklerin tırmandığı zorlu bir dönemin ardından görece sakin bir haftaya başlıyoruz. Yurtiçinde yatırım fonu yolsuzluğunun yarattığı panik Ankara’nın gecikmiş müdahalesiyle sona erdi. Suçluların cezalandırılması ve vatandaşın parasının kurtarılması zaman alacak. Ama en kötü geride kaldı.

Ortadoğu’da ABD İran savaşı kaynaklı risk devam ediyor. ABD ve İran’ın Hürmüz Boğazı’nın kademeli olarak açılması için görüştüğü iddiaları ile Brent petrol 3 dolara yakın düşüşle 104 dolar seviyesinde haftayı kapattı. Hafta sonu gelen Başkan Trump’ın İran’ın teklifini reddettiği haberi ile bu hafta muhtemelen ters yönde bir hareket göreceğiz.

Enerji fiyatlarında ve tahvil getirilerinde yükselişin dünya borsalarında etkisi sınırlı ve geçici oldu. Yapay zekâ teması pay piyasaları için temel dinamik olmaya devam ediyor. Teknoloji ağırlıklı ABD, Güney Kore, Tayvan, Japonya pozitif ayrışmaya devam ediyor. Enerji bağımlılığı daha yüksek olan Avrupa negatif ayrışıyor.

Dünyada enerji ve tahvil şoklarının, yurtiçinde yatırım fonu depreminin vurduğu Borsa İstanbul tepe noktasına %10’dan fazla gerileyerek kritik 13.000 seviyesinin altında kapandı. Yüksek betalı banka, gayrimenkul yatırım ortaklığı, havacılık, otomotiv hisseleri %10-%20 arası kayıpla satış dalgasında öncü oldu. Tasfiye edilecek fonlarda ağırlığı yüksek 100-30 ve TÜM - 100 hisselerinde kayıplar endeksi baskılamaya devam ediyor.

Bu hafta dünya piyasalarının gündeminde Cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi olacak. Ekonomistler güçlü Ağustos verisi sonrası Eylül ayında 100 bin istihdam bekliyor. PMI verisinde olduğu gibi pozitif bir sürpriz olursa Fed faiz artış beklentilerini güçlendirerek tahvil getirilerindeki yükselişi tetikler. Çok güçlü gelecek bir veriye hisse senedi piyasası da negatif tepki verebilir.

Yurtiçi piyasaların gündeminde haftaya pazartesi açıklanacak enflasyon verisi öne çıkıyor. Genel beklentisi %2,2 civarında aylık enflasyon açıklanması. Enerji şokunun ikincil etkileri ile yukarı yönlü bir sürpriz yaşanması durumunda orta vadeli tahviller ve bankalarda satış baskısı görülür. Merkez Bankası iç talepte yavaşlama nedeniyle enerji şokunun ikincil etkilerinin sınırlı olacağını tahmin ediyor.