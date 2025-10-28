Fiyatı %5 çıkarken yabancı 2/3’ünü sattı

16–23 Ekim haftasında yabancı yatırımcılar 15 hissede paylarını 1,76 puan ve üzeri artırdı; 10 hissede ise 1,88 puan ve üzeri düşüş yaşandı. Payın en fazla azaldığı hissede gerileme 15 puana yaklaşırken fiyat yükselişini korudu.

Yabancı yatırımcıların bir hissede ağırlığını azaltması, piyasada o kağıda yönelik algının değişmeye başladığı şeklinde yorumlanır. Yabancı ilgisindeki değişim tek başına yön tayin etmeye yetmese de bu işlemlerin takip edilmesi piyasa yönelimine dair bilgi almak açısından önemlidir. 16–23 Ekim tarihleri arasında yabancılar 15 hissede paylarını 1,76 puanın üzerinde arttırdı. 10 hissede ise 1,88 puanın üzerinde azalttı.

En fazla paylarını düşürdükleri hissedeki gerileme 15 puana ulaşırken fiyat çıkışını sürdürdü. Yabanı fonlar Gündoğdu Gıda’daki paylarını %22,46’dan %7,86’ye indirdi. Düşüş 14,60 puana denk geliyor. Hisse bu sürede %5,04 artış kaydetti. Yılın ilk yarısında satışlarını azaltan firma, dönem sonunda zarar yazdı.

Fiyatı ise temmuzdan bu yana hareketli. Kredili işlem ve açığa satış yasağı, fiyatı 115,70 TL’den döndürdü. Büyük ortak 90 TL’den satış yaparken yabancı yatırımcı da kârını realize eğilimine girdiği gözlendi. Yabancılar Safk ar Ege Soğutmacılık hissesinde ise paylarını 4,8 puan azalttı. Fiyat %19,15 yükseldi. Özellikle son üç günde artan ilgi fiyatı yukarı taşırken firmayla ilgili yeni bir gelişme ya da açıklama gündeme gelmedi Artışla birlikte hissenin F/K oranı 57,97 ve PD/DD oranı 5,33 oldu. Oranlar yüksek beklentiye işaret ediyor. Yabancılar 16–23 Ekim tarihleri arasında en fazla Dofer Yapı’da paylarını artırdı. Alımlarla payları 5,33 puan artırırken, Oncosem’deki payları da 4,42 puan yükseldi.

ZEYNEP'E SOR

LİKİDİTE Mİ, KÂRLILIK MI?

Likidite; hızlı nakde çevirme, esneklik, düşük risk, güven, korunma. Düşük getiri, sınırlı büyüme, fırsat maliyeti, verimsizlik, enfl asyon sorunu.

Kârlılık; değer artışı, sermaye çekiciliği, büyüme imkânı, temettü potansiyeli, güçlü bilanço. Likidite ve manipülasyon riski, dalgalanma, geç yansıma.

Küçük bir kısmı yabancı fonlara sattı. Likiditeyi artıran bir işlem olarak değerlendirilmeli

Türkiye Varlık Fonu Vakıfb ank’ta neden satış yaptı? Devamı gelir mi? / Ömer Akboğa

İrem, Türkiye Varlık Fonu’nun yaptığı işlem, Vakıfb ank’taki hâkim pay yapısını bozmayacak ölçekte %1,53 gibi küçük bir dilimin kurumsal yatırımcılara satılması niteliğinde. Satışın hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle ve yurt dışı kurumsallara yapılmış olması, amacın fiyatlama ve yabancı tabanını genişletme olduğunu gösteriyor. İşlem sonrası TVF’nin payı hâlâ %73’ün üzerinde duruyor. Satış, bilançonun konsolide yapısını etkilemeyen, serbest dolaşımı ve likiditeyi artıran bir teknik tasarruf olarak yorumlanabilir. Devamının gelip gelmeyeceği ise kontrol oranı dikkate alınarak sadece taktik ihtiyaç doğdukça söz konusu olabilir.

Beklentiyle yükselen hisseye bilanço da eşlik etmeli. Olmayınca düzeltme kalıcılaşabiliyor

Batı Çimento neden yükselmiyor? Yükselmesi için ne gerekiyor? / Alpay Kılıç

Alpay, geçtiğimiz yıl zarar açıklayan Batı Çimento bu yılın ilk yarısında da yine olumsuz bir tablo ile yatırımcısının karşısına çıktı. Satışları %26 ve FAVÖK %38 geriledi. Dönem sonunda 108,6 milyon TL zarar yazdı. Bozulma, Eylül 2024’te hissenin test ettiği 8,10 TL’nin ardından fiyatın neden toparlanamadığı hakkında önemli bir ipucu veriyor. Beklentiyle yükselen hisseye bilanço eşlik etmediğinde düzeltme geçici değil kalıcı olmakta. Şirketle ilgili olumlu yönde yeni bilgi akışı gelmeden alıcının hisseye yönelik talebinde de artış beklenmemeli. Bu nedenle güçlü çıkış için önce marj ve kârlılıkta net bir toparlanma sinyali gözlenmeli.

YATIRIM FONLARI

NLE fonunda getiri zayıf kalınca nakit çıkışı arttı

Nurol Portföy’ün yönettiği Emlak Sektörü Hisse Senedi Fonu (NLE), son üç ayda küçülürken 592,1 milyon TL büyüklüğe sahip. Geçen üç ayda her seferinde artan miktarda nakit para çıktı. Ekimde çıkan tutar 104,8 milyon TL. Portföyün %95,45’i hisse senedi, %4,55’i para piyasası araçlarında. Yatırımcı sayısı 15.251, doluluk %4,71, pazar payı %0,37 seviyesinde. NLE, ağırlıklı olarak borsada işlem gören GYO ve emlak şirketlerine yatırım yapıyor. Hisse yoğun bir yapıya sahip ve riski 6 düzeyinde. Dalgalanmaları kaldırabilecek sektör odaklı yatırımcıya hitap ediyor.Geçtiğimiz mayıs ayında işlem görmeye başlayan fon, son bir ayda %2,26 gerilerken mayıstan bu yana %25,12 yükseliş kaydetti. Yıllık %2,75 yönetim ücreti ile 201 fon arasında ortalamanın üstünde. Kısa vadeli fonlarda ücret %0,13 ile %3,55 arası değişiyor.

TAHVİL

TV8, %54,58 bileşik faizle 503,25 milyon TL borçlandı

TV8 Yayıncılık, 23.10.2025 tarihinde finansman bonosu ihracını tamamladı. Toplam tutarı 503.250.000 TL olan bononun yıllık basit faiz oranı %47,00, bileşik faiz oranı ise %54,58 olarak belirlendi. 126 gün vadeli ve tek kupon ödemeli olan bono, 27.02.2026 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden dönemsel faiz oranı %16,22 düzeyinde.

%47 YILLIK BASİT FAİZ

24 Ekim itibarıyla (TLREF) %39,19 seviyesinde bulunuyor. Buna göre TV8’in sunduğu %47 basit faiz, TLREF’in yaklaşık 7,81 puan üzerinde yer alıyor. Şirketin belirlediği oran, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcı açısından uygun bir getiri seviyesi olarak değerlendirilebilir. Söz konusu ihraç, TV8 TV Yayıncılık’ın kısa vadeli finansman ihtiyacını destekleyecek. Bono, piyasada TRFTVSK22627 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

SDT UZAY SAVUNMA

İş ortaklığı aracılığıyla teslim ettiği savunma araçları için bakım ve destek hizmeti verecek

DT Uzay ve Savunma, Tamgör Elektronik ile birlikte kurduğu iş ortaklığı aracılığıyla, daha önce teslim ettiği savunma sistemlerine yönelik bakım ve destek hizmeti sağlayacak. 2025–2027 yıllarını kapsayan anlaşma kapsamında toplam sözleşme bedeli 2 milyon dolar olarak belirlendi. SDT Uzay’ın payı 1 milyon dolar düzeyinde olacak. Bakım, onarım ve yedek parça desteği, savunma projelerinde ürün yaşam döngüsünü uzatırken, müşteri memnuniyetini de artıran bir gelir kalemi oluşturuyor. Bu tür sözleşmeler, sadece satış sonrası hizmeti değil, aynı zamanda güvenlik alanında sürdürülebilir teknoloji yönetimi açısından da önem taşıyor. Anlaşma, SDT Uzay’ın hem savunma sektöründeki hizmet portföyünü genişletmesi hem de gelir yapısını güçlendirmesi açısından olumlu görülmeli.

KATILIMEVİM

Büyük ortak sahip olduğu payları kendisine ait olan holdinge devretti. Kontrol değişmedi

Katılımevim’in %28,42 oranındaki paylarını temsil eden 588,3 milyon adet hisse, şirket ortağı Serdar Turhan tarafından yine kendisine ait olan Pusula Finans Holding’e devredildi. İlk olarak geçtiğimiz temmuz ayında 8,10 TL birim fiyattan planlanan işlem, BDDK onayı sonrası güncellenerek 13,018 TL’ye revize edildi. Devir işlemi borsa dışında virman yöntemiyle gerçekleştirildi. Söz konusu işlemle birlikte payların mülkiyeti dolaylı yapıya geçmiş oldu. Ancak Serdar Turhan’ın hem doğrudan hem dolaylı kontrolü sürdüğü için şirket yönetiminde herhangi bir değişiklik yaşanmadı. Devir, ortaklık yapısının teknik düzeyde yeniden düzenlenmesi anlamına geliyor. Yatırımcılar açısından önemli olan, pay devrinin mülkiyet yapısını değiştirse de kontrol yapısını etkilememesidir.

TOFAŞ OTOMOBİL

Egea’nın üretimi Haziran 2026’ya uzadı. Yeni K0 modeli Kuzey Amerika’ya da ihraç edilecek

Tofaş, Stellantis Europe ile yaptığı anlaşmalarla Bursa’daki kapasitesini hem süre hem de ihracat pazarı açısından genişletiyor. Mevcut Tipo/ Egea modelinin üretimi 30 Haziran 2026’ya uzatıldı. K0 modelinin Kuzey Amerika’ya ihraç edilmesi için ek sözleşme düzenlendi. Plan kapsamında K0 üretiminin 230 bin adedi ABD ve Kanada pazarına yönlendirilecek. Tipo/Egea üretiminin uzatılması, iç pazardaki güçlü talep ve modelin hâlâ rekabetçi bir ürün olmasıyla ilişkilendirilmeli. Diğer yandan, K0 modeli için toplam yatırım bütçesi 386 milyon euroya revize edildi. Bu adım, Tofaş’ın ürün geliştirme ve ihracat kapasitesinde önemli bir sıçramaya işaret ediyor. Ayrıca, söz konusu 230 bin araçlık ihracat hedefi, şirketin orta vadeli gelirlerine döviz bazlı katkı sağlayabilecek nitelikte.