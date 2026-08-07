Fiyatı %68 oranında düşerken değeri hâlâ 1 trilyonun üzerinde

Borsada halka açıklık oranı %5 ve altında kalan 14 şirket işlem görürken, dolaşımdaki payı %91 ve üzerinde olan 17 şirket bulunuyor. Halka açıklık oranı bu denli farklılık sergileyen hisselerde cazip fiyatlara inen kadar bilançolarından kopuk yükselmiş olanlar da var.

Bir şirketin piyasa değeri milyarları aştığında, operasyonel gücünün de benzer şekilde yükselmiş olduğu düşünülebilir. Tablonun ilk iki sırasındaki Enpara Bank ve QNB Bank piyasa değerleriyle öne çıksalar da ekrandaki piyasa büyüklüğüne bakarak yüksek beklentiye girmek finansal körlüğe yol açabilir. Neticede dolaşımdaki hisse sayısı azaldıkça, küçük bir sermaye koca bir şirketin değerini kâğıt üzerinde yukarı taşıyabilmekte. Farklı uçtaki iki tablo, fiyatların her zaman gerçek operasyonel gücü yansıtmadığını hatırlatıyor. Hissenin fiyatını yukarı sürerek oluşan köpük, yanıltıcı bir servet algısına sürükleyebilir.

Çarpanları şişiren fiyatlar

Fiili dolaşım oranı %0,12 olan QNB Bank 1,06 trilyon TL ile tablodaki en yüksek piyasa değerine sahip firma. Hissenin fiyatı Ağustos 2025’te 627,36 TL seviyesindeyken arada geçen bir yıllık sürede %68’e varan düşüş yaşadı. Gözlenen fiyat düşüşüne rağmen en yüksek piyasa değerine sahip. Ancak çarpanlar hâlâ sektör ortalamasının üzerinde seyrediyor. QNB Bank’ın ortaklara pay devri modeliyle kısmi bölünmesi sonucunda halka açık hale gelen Enpara Bank, geçtiğimiz nisandan bu yana borsada işlem görüyor. İlk açılış fiyatı 190 TL olan hisse, sonrasında sürekli düşen bir eğilim izledi. Mevcut göstergeleri bankacılık sektörün 5,11 olan F/K ortalaması ile 0,99 olan PD/DD oranının hayli üzerinde.

Tabana Yayılan Hisseler

Fiili dolaşım oranı %100 ile ilk sırada olan Papilon Savunma, Nisan 2025’te en yüksek 45,08 TL’yi test etti ve ardından düşen eğilimle günümüze kadar geriledi. Düşüşe rağmen 854,83 F/K ile hayli yüksek bir çarpana sahip bulunuyor. Son iki yılda zarar üreten şirket, ilk çeyrek dönemde kayda değer bir geliri olmazken zarar yazmaya devam etti.

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İştiraki üzerinden savunma alanında aldığı yeni işlerle gelirini büyütüyor

Forte’nin geçen ay aldığı 3,9 milyon dolarlık işin ciro içindeki büyüklüğü nedir? ● Gizem Vural

Gizem; Forte Bilgi Teknolojileri özellikle bağlı iştirakleri üzerinden güçlü iş bağlantıları gerçekleştiriyor. İştiraki Mil- SOFT aracılığıyla yurtiçindeki bir savunma şirketi ile yazılım geliştirme projesi için anlaştığı 3,9 milyon dolarlık sözleşme, yıllık gelirinin %6,9’una denk geliyor. Bu itibarla gelirleri içerisinde küçümsenmeyecek ağırlığa sahip. Şirketin yıl içinde gerçekleştirdiği yeni iş bağlantıların toplamı yaklaşık 2,18 milyar TL olurken yıllık gelirin %81’ine denk geliyor. Savunma odaklı döviz geliri, bilançoyu destekliyor.

Pendik’teki projeden kira geliri elde etmek amacıyla ofi s ve dükkan satın aldı

MHR GYO’nun Pendik’te aldığı yerlerin getirisi ne büyüklükte olacak? ● Rıza Sevim

Rıza, MHR GYO geçtiğimiz haziran ayında Pendik’teki Esas Aeropark projesinden 27 ofis ve 6 dükkan aldı. Ekspertiz raporunda 781,8 milyon TL değer biçilen gayrimenkuller 642,2 milyon TL bedelle satın alındı. Bu itibarla daha alım aşamasındayken şirketin önemli bir değerleme avantajı elde ettiği söylenebilir. Kira geliri elde etmek amacıyla satın alınan taşınmazlardan ne kadar getiri sağlanacağına dair herhangi bir tutar veya kira beklentisi paylaşılmadı. Bununla birlikte söz konusu ticari alanlardan düzenli nakit akışı elde edilmesi amaçlanıyor.

YATIRIM FONLARI

PPJ fonu para piyasasına yoğunlaşarak bir yılda %48 getiriyle endeksi geçti

Ak Portföy’ün yönetimindeki İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon (PPJ), Şubat 2025’ten bu yana işlem görüyor. Sabit getirili enstrümanlara yaptığı yatırımdan kaynaklı düzenli bir yükselişe sahip. Şubattan bu yana büyüklüğü istikrarlı olarak artıyor. Ağustosta hacmi 80,13 milyar TL seviyesine çıkarken önceki aya göre artışın devam ettiği gözlendi. Marttan bu yana değişen miktarlarda nakit girişi yaşanıyor. Temmuzda 12,65 milyar TL para girişi gözlenirken yatırımcısı düzenli artarak ağustosun ilk haftasında 6.763 kişiye çıktı. Doluluk oranı %12,58 seviyesinde olan PPJ’nin temel stratejisi, varlıkları Türk lirası cinsi likiditesi yüksek para piyasası araçlarında değerlendirmek üzerine kurulu. Portföyün %99,57’si mevduatta bulunuyor. Bir yılda %48,26 getiri elde ederken endeksi geride bıraktı.

TAHVİL

Milk Academy Süt, piyasadan %60,95 bileşik faizle 200 milyon TL borçlandı

Milk Academy Süt, 05.08.2026 vade başlangıç tarihli finansman bonosu ihracını tamamladı. Toplam tutarı 200.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %50,50, bileşik faizi %60,95 olarak belirlendi. 90 gün vadeli ve tek kupon ödemeli bono, 03.11.2026 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden faiz oranı %12,45 düzeyinde. 05 Ağustos itibarıyla TLREF %39,99 seviyesinde bulunuyor. Buna göre Milk Süt’ün verdiği %50,50 basit faiz, TLREF’in yaklaşık 10,51 puan üzerinde yer alıyor. Şirketin belirlediği oran, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcı açısından makul bir getiri seviyesi olarak değerlendirilebilir. Bunun yanı sıra ihraç, şirketin kısa vadeli finansman ihtiyacını destekleyecek. Bono, piyasada TRFMILKK2618 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Meditera’nın fiyatı mayıstan bu yana düşerken fonların paylarında artış var

Meditera ’da fonlar alım ağırlıklı işlemler yapıyor. Portföylerindeki miktar %12,21 ile toplamda 110,25 bin lot artarak 1,01 milyona yükseldi. Hisseyi bulunduran fon sayısı ise 4’ten 5’e yükseldi. GOH fonu 75 bin lot ile en fazla alımı yaparken, satış tarafında yer alan fon olmadı. Meditera Tıbbi Malzeme hakkında bugüne kadar 2 aracı kurum öneride bulunurken model portföyüne alan olmadı. En yüksek hedefi Deniz Yatırım 45,50 TL ile “TUT” olarak verirken; Ak Yatırım 40 TL ile “Endekse Paralel” önerisinde bulundu.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ÖZERDEN AMBALAJ

Dönüşüm kararıyla varlıklarını önce bağlı ortaklığa devredip ardından satacak

Özerden Ambalaj, katma değeri yüksek yeni faaliyet ve yatırım alanlarına yönelme kararı alarak kapsamlı bir dönüşüme gittiğini belirti. Bu çerçevede mevcut ambalaj faaliyetlerine ait tüm varlıklarını %100 bağlı ortaklığı Bizofol Yalıtım’a devredecek ve sonrasında da bu bağlı ortaklığı satma ve ana sözleşmedeki faaliyet konusunu değiştirme yoluna gidecek. Dönüşüme muhalefet edecek pay sahipleri için ayrılma hakkı fiyatı pay başına 30,05 TL olarak belirlendi. Şirket, mevcut operasyonlarından tamamen çıkarak yeni bir iş modeline geçiş için genel kurul sürecini işletiyor.

CVK MADENCİLİK

Yurt dışındaki emtia şirketinden aldığı ön ödemeyi yatırımlarında kullanacak

CVK Maden, küresel emtia şirketi Trafigura ile 70 milyon dolar tutarında ön ödeme sözleşmesi imzaladı. Elde edilecek kaynak Sarıalan altın işletmesi, Yenipazar polimetalik maden işletmesi ve krom operasyonlarındaki yatırım harcamalarında kullanılacak. Geri ödemeler ise tarafl ar arasındaki ön alım sözleşmeleri doğrultusunda Trafigura firmasına yapılacak ürün teslimatlarından mahsup edilerek gerçekleştirilecek. Varılan anlaşmayla CVK Maden, yürütmekte olduğu madencilik yatırımlarını borçlanma faizi yükü oluşturmayan bir modelle fonlama yoluna gitmiş olacak.

TAV HAVALİMANLARI

Diğer ortağın payını alarak havalimanı işletmesinin tam kontrolünü sağlayacak

TAV Havalimanları, Almatı Havalimanının ana hissedarı konumundaki Almaty Airport Investment Holding sermayesindeki dolaylı payını %85 seviyesinden %100 oranına çıkardı. KIF Warehouses tarafından sahip olunan %15 oranındaki azınlık payına ait satma opsiyonunun kullanıldığı ve 133 milyon dolar peşin bedelle devrin tamamlanacağı belirtildi. Bu alımla birlikte TAV, Orta Asya’daki en önemli havalimanı operasyonunun tüm yönetim ve mülkiyet kontrolünü tek başına üstlenmiş oldu. Firma 2026 altı aylık dönemde gelirini %33 büyütürken dönem sonunda 528,15 milyon TL kâr açıkladı.