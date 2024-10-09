Fiyatı beğenmeyen şirketler hisseler için harekete geçti

Borsa 9 bine demir atarken şirketler harekete geçti. Fiyatlardaki düşüş, şirketlerin geri alımlar için karar almaya başladıkları gözleniyor.

BIM, geri alım için 1 Milyar TL kaynak ayırdı

BIM, hissenin fiyatının şirketin gerçek performansını yansıtmadığını belirterek geri alım kararı verdi. Geri alımlar ancak SPK’nın onayından sonra gündeme gelecek. Firma geri alıma konu edilebileceği maksimum pay sayısını 2 milyon adet olarak açıklarken ayrılan toplam fon tutarının da 1 milyar TL olduğunu belirtti.

Geri alımın potansiyel etkileri

Şirket, hissenin değerinin gerçeğe uygun olmadığını düşündüğünde bu tür bir hamleyle piyasa algısını düzeltmeyi ve hissedara güven telkin etmeyi amaçlar. Bazen kararın kendisi dahi yeterli olabilir. Öte yandan geri alımlarla, piyasadaki arzı azaltarak hisse başına düşen kârı artırır. Bu da fiyat üzerinde yukarı yönlü bir destek sağlar. Şirketin kendi hisselerine yatırım yapması, aynı zamanda hisselerine olan güvenin de işareti olarak değerlendirilir. TLREF oranı 50’nin altında seyretmeye devam ediyor. 49,82 seviyesinde. TLREF 30 Eylül’de yüzde 50’de idi. Dolar/TL 34,27 TL ve Euro/TL 37,67 TL seviyesinde bulunuyor. TLREF’in zayıflamaya devam etmesi kurlara olumlu yönde etkiyi gündeme getirebilir.

ZEYNEP’E SOR

YÜKSELEN PİYASA MI, GELİŞMİŞ PİYASA MI?

Yükselen piyasa; büyüme potansiyeli, fırsatlar, düşük değer, yüksek getiri. Yüksek volatilite, istikrarsızlık, düşük likidite, kur riski.

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Sektördeki daralma şirketin gelirini baskıladı. Sektörün açılması hisseyi destekleyecektir

Otomotiv sektöründeki daralmanın Ford Otosan’a etkisi olur mu? Hisse bundan mı düşüyor? /Mustafa Sakin

Mustafa, Ford Otosan sektörün güçlü aktörlerinden biri. Sektördeki daralma ister istemez bu firmayı de etkiliyor. Verilere göre eylül ayında otomobil ve ticari araç sektörü %11,6 geriledi. Söz konusu durum sektördeki daralmanın üçüncü çeyrekte de sürdüğü yönünde. Ford Otosan ise son paylaştığı 2024 altı aylık mali tablolarında gelirini %5 düşürdü. Yurt içi satışlarda düşüş yüzde 16’yı bulurken yurt dışı satışlarında bir miktar artış toplam satışlardaki düşüşü yüzde 5’te tutunmasına imkan verdi. Sektördeki daralmanın yıl sonuna kadar devam etmesi beklenmeli. Bundan Ford Otosan etkilense de uzun vadede çıkışın korunduğu unutulmamalı.

Zaman zaman borçlanma aracı ihraç ediyor. Gelen nakdi işletme sermayesinde değerlendiriyor

Zorlu Enerji’nin borçluluk durumu nedir? Tahvil sattığını biliyorum? Parayı nerede kullanacak? /Fatih Yolal

Fatih, Zorlu Enerji’nin sahip olduğu kaynaklarının dağılımına baktığımda %51’inin özkaynak geri kalanının da kısa ve uzun vadeli borçlardan oluştuğunu görmekteyim. Yılın ilk çeyreğine göre net borçları altı aylıkta %10 azalarak 37,7 milyar TL’ye geriledi. Şirket zaman zaman borçlanma aracı ihraç ederek işletme sermayesinde değerlendiriyor. En son 508 milyon TL tutarlı tahvil ihraç etti. Tüm bunların dışında şirket yılın ilk yarısında gelirini ve dönem sonu kârını düşürdüğü gözleniyor. Bu da ister istemez hisse üzerinde baskıya yol açmakta. Şirkete ait hissenin fiyatı yaşanan çıkışa rağmen şimdilerde Kasım 2022’deki seviyesinde bulunuyor

YATIRIM FONLARI

Garanti Portföy’ün GOH Fonu yılbaşından bu yana %20,16 yükseldi

GOHBIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu, toplam portföy değerinin en az %80’iniBIST 100 dışı hisselerde değerlendiriyor. Yılbaşından bu yana %20,16 yükseldi. Son 1 yılda ise %-1,90 geriledi. Fonun portföyünde ağırlıklı olarak Torunlar GYO, Reysaş GYO, Anadolu Sigorta, Logo Yazılım ve Albaraka Türk hisseleri yer alıyor. Yakın zamanda Albaraka Türk, Anadolu Sigorta, Yataş, Lokman Hekim ve A1 Capital hisselerinden alım yaptı. Karel, Aydem, Teknosa, Çelebi Hava Servisi ve Anadolu Grubu Holding hisselerinden ise satışta bulundu. Garanti Portföy’ün kurduğu fonun, yıllık yönetim ücreti %3,20 olurken 13.277 yatırımcısı bulunuyor. Alış valörü 1 ve satış valörü 2 olan fonun toplam değeri 638.709.890 TL. Dolaşımdaki pay adedi 68.571.526 olurken yüzde 9,80 doluluk oranına sahip. Fonun, %0,40 pazar payı bulunuyor.

TAHVİL

Ak Yatırım, %58,77 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Ak Yatırım, 07.10.2024 günü finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 300.000.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %49,25 olurken, bileşik faizi de %58,77’ye denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 99 gün vadeli olup ödeme tarihi 14.01.2025 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %13,36 olacak.

%49,25 YILLIK BASİT FAİZ

Diğer taraftan 7 Ekim tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %49,82 seviyesinde bulunuyor. Ak Yatırım’ın çıkardığı bononun yıllık %49,25 basit faiz oranı, TLREF’in 0,57 puan altında bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında kendisi için uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 07.10.2024 olurken vade tarihi 14.01.2025 olacak. Bono piyasada TRFAKYM12526 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ÇİMSA

İştiraki üzerinden yurt dışında firma aldı. Yasal izinler tamamlanarak hisse devri gerçekleşti

Çimsa, ağustos ayında satın alma sözleşmesi imzaladığını duyurduğu Mannok Holdings ile ilgili alım işleminin gerçekleştiğini duyurdu. Açıklamada, Mannok’un %94,7 hissesinin satın alım sürecinin tamamlandığını belirtti. İşlem, firmanın bağlı ortaklığı Cimsa Building’in %100 bağlı ortaklığı Cimsa Ireland aracılığıyla gerçekleştirildi. Gerekli yasal izinlerin tamamlandığı belirtildi. Sözleşmeye göre Mannok’un toplam şirket değeri 330 milyon euro olarak belirlendi. Kapanış tarihindeki finansal borçlar düşüldükten ve diğer gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra %94,7 hisse için ödenen bedel 253.481.140 euro olarak hesaplandı. Tutarın ödendiği ve pay devir işlemlerinin gerçekleştirildiği ifade edildi. Bu satın alımla Çimsa’nın yurt dışında büyüme imkanı artacak.

IŞIK PLASTİK

Yurt içi müşterisiyle ses bariyeri yapım işi için anlaştı. İşi 2025 sonuna kadar teslim edecek

Işık Plastik, yurt içindeki bir müşterisi ile KDV hariç 4,2 milyon euro tutarında bir anlaşmaya imza attı. Sözleşme, 2025 yılı sonuna kadar teslim edilmesi planlanan uygulamalı ses bariyeri projesini kapsıyor. Proje, şirketin teknik kapasitesini ve yenilikçi ürün çözümlerini daha geniş bir alanda uygulamaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendirilebilir. Proje kapsamında ilk ödeme yıl sonuna kadar alınacak. Alınan sipariş firmanın kısa vadeli nakit akışını olumlu yönde etkileyecek. Aynı zamanda, uzun vadede proje teslimatlarının devam etmesi, Işık Plastik’in gelirlerini sürdürülebilir bir şekilde artırmasına katkı sağlayacak. Firmanın aldığı işin tutarı yıllık gelirinin %8,27’sine denk geliyor. Bu itibarla önemli bir bağlantı olduğunu not etmek yerinde olacaktır.

AVRASYA GMYO

İki akaryakıt istasyonun kirası için ihale açacak. İki parsel ve Otogarı ise kiraya verdi

Avrasya GMYO, yakın zamanda gerçekleşen önemli gelişmeleri yatırımcısı ile paylaştı. Bunlardan ilki portföyünde yer alan Samsun İlkadım’da bulunan gayrimenkul üzerindeki iki akaryakıt istasyonunun ihale yoluyla kiraya verilmesi ile ilgili. İhale süreci henüz tamamlanmış değil. Şirket yaptığı bir diğer açıklamasında ise İstanbul, Arnavutköy, Türkmen Mezarlığı mevkiinde bulunan iki parseli kiraya verdiğini belirtti. Tutar, aylık cirosunun %15’i olurken en az 300.000 TL aylık kira alacak. Şirket bir diğer açıklamasında ise Samsun Havza’da bulunan Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin kirasını 500.000 TL + KDV olarak yeniledi. Kira sözleşmesi mevcut kiracı firma ile yapıldı. Avrasya GMYO, yılın ilk yarısında gelirini %863 artırırken dönem sonu net kârını 49,6 milyon TL’ye çıkardı.