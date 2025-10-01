Onlarca merkez bankası, yanılıyor olamaz. Harı harıl altın topluyorlar. Adeta altına hücum var. Bu durumda liranın erittiği birikimler için altın seçeneği güç kazandı ancak fiziki saklayarak…

Ne mi demek istiyorum? Dokunabildiğin altın, senindir. Merkez’in stoklarında, kuyumcuda, altın hesabında, sertifika parçasında, altına bağlı sübvansiyonlu konut kredisinde, başkasının evinde değil. Hele ki merkez bankalarının altına hücum ettiği günümüzde, fiziki altın candır, gerisi heyecandır.

Fiziki altın derken, kadının kolundaki bilezikten, gelinin boynundaki beşibiyerdeden, genç kızın bileğindeki kolyeden, evindeki çelik kasanda sakladığından, yastıkaltından söz ediyorum. Altınım nerede sorusu aklına geldiği her an, 1 dakikadan kısa sürede erişebileceğin altınları kastediyorum.

EV TİPİ ÇELİK KASADA PATLAMA

Pandemi yıllarında insanlar, evlerinde çelik kasa olsun istediler. 2020 yılında çelik kasa sektörü adeta patladı. Yetmedi, bankaların kiralık kasalarında kuyruklar oluştu, kiraları astronomik fırladı. Şimdi de ekonominin bulanık sularda seyrettiği ortamda, ev tipi çelik kasa satışı ve fiyatlarında tırmanma var.

Buradaki temel motivasyon, elinin değmediği altına, bankaların, hükümetlerin, regülasyonların el koyacağı veya erişimine kısıtlama getireceği endişesi… Güvenin azaldığı ortamda, bırakın yastıkaltı altının ekonomiye katılmasını, kuyumcu vitrininden yastıkaltına yöneliş; giderek hız kazanıyor.

İKİ SORU İKİ CEVAP / Yastıkaltına dair…

Altına hücumun sebebi?

Altın, güvensizlik endeksi gibidir. Küresel çekişmelerin arttığı, jeopolitik risklerin tırmandığı ve enflasyonun gemi azıya aldığı zamanlarda altın daima “güvenli sığınılası liman” haline gelmiştir.

Yastıkaltı kazandırır mı?

Kazandırmaz ama seni korur. Güvenli liman demiştim. Gemi, limanda güvendedir ama bunun için tasarlanmamıştır. En yüksek banknotunun değerini paçavraya çeviren yönetime karşı bir tedbir bu…

not

ALTIN KURAL ASLA DEĞİŞMEZ: “ALTINI OLAN, KURALI KOYAR”

Altın, merkez bankalarının alımları ve Fed’in faiz indirim beklentileriyle soluksuz yükseliyor. Ons son 1 ayda %10 ve yılbaşından bu yana %45 artış yaşandı. Analistler, 4.000 $’ın aşılabileceğini söylüyor. Teknik göstergeler ise olası düzeltme ihtimaline dikkat çekiyor. Kısaca; altını olan kuralı koyuyor.

YASTIKALTI LÛGATI

Beşibiyerde: Çeyrek, Reşat ve Ata altınlarının 5’inin dizilimi. Şu anda 193 bin lira

Yastıkaltı: Altının ekonomiden çekilip evlerde saklanmasının ekonomik tanımı

Kefen parası: Zor zamanlar için kolye, bilezik, yüzük veya külçe altını tedariki

Fiziki altın: Sarı, parlak metalin, eline alabileceğin mesafede durması hali