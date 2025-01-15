Fonlarda getiriler yükselişte Borçlanma araçları gözde

Fon piyasasında aylık getiri oranları yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Özellikle %5 ve üzeri aylık getiri sağlayan serbest fonlar, nitelikli yatırımcılar için cazip seçenekler sunuyor. Bunun yanında borçlanma araçları fonlarında da benzer şekilde %5 seviyelerinde aylık kazançlar gözleniyor. Hedef Portföy Ekinoks Serbest Fon, %11,46 gibi yüksek aylık getiri ile dikkat çekerken, TEB Portföy Borçlanma Araçları Fonu %7,74 getiriyle borçlanma araçları kategorisinde öne çıkıyor. Para piyasası fonları arasında ise Re-Pie Portföy Birinci Para Piyasası Fonu %4,38 ile ilk sırada geliyor. Veriler, hem yüksek kazanç arayışındaki hem de daha düşük riskle hareket eden yatırımcılar için geniş bir çeşitlilik sunuyor. Daha düşük risk isteyen yatırımcılar için %4 seviyesinde aylık getiri sağlayan para piyasası fonları güvenli bir liman oluşturuyor.

118 hisse fonundan aylık pozitif getiri sağlayan fon sayısı sadece 42 ile sınırlı kaldı. Bunlardan ise sadece üçü aylık yüzde 4 üzeri getiri sağladı. İşte bu nedenle yatırımcılar tercihlerini güvenli limanlardan yana kullanıyor.

Pardus Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu %9,08 aylık getiriyle hisse senedi fonları arasında en yüksek performanslardan birini sergiliyor. Yine, Pardus Portföy BIST30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu da %8,06’lık kazanç oranıyla yatırımcılar için cazip bir alternatif sunuyor. Fon piyasasında rekabet arttıkça farklı risk kategorilerine göre seçenekler artmakta.

ZEYNEP’E SOR

PİYASA GİRİŞİ Mİ, PİYASA ÇIKIŞI MI?

Piyasa girişi; fırsat, sürekli getiri, çeşitlendirme, büyümeden faydalanma. Volatilite, yanlış zamanlama, stres, belirsizlik riski.

Piyasa çıkışı; sermayeyi koruma, düşüşlerden kaçınma, nakit esnekliği, rahatlık. Kaçan fırsatlar, düşük getiri, zamanlama riski, enflasyon riski

Ağırlıklı Türkiye olmak üzere fabrikalarına yönelik verimlilik artırıcı yatırımları devam ediyor

Ülker’in bu yıl içinde yapacağı yatırımları hakkında bilgi alabilir miyim? / Cihan Aksak

Cihan, yatırımlar, şirketlerin hem mevcut operasyonlarını geliştirmesi hem de yeni büyüme fırsatları yakalaması açısından kritik öneme sahiptir. Gıda sektörü gibi hızlı tüketim ürünlerinde, yatırımlar rekabet avantajı sağlar. Şirketin CEO’su Mete Buyurgan’ın basında yer alan açıklamalarına göre, ağırlıklı olarak Türkiye’de olmak üzere fabrikalarına yönelik yatırımlar bulunuyor. Verimliliği artırmaya yönelik bu yatırımların yanı sıra şirket büyümeye odaklı bir yapıya sahip. Son paylaştığı dokuz aylık mali tablolarında da büyüme gözleniyor. Satışları %3 artarak 58 milyar TL’ye çıktı. Aynı sürede kâr da %47 artarak 4,4 milyar TL oldu.

Sektör kasım ayında kârlılığını büyüttü. Büyük bankaların da bundan etkilenmesi beklenmeli

Bankacılık sektöründe kârlılıklar ne durumda? Akbank’ın durumu nedir? /Hüseyin Topcan

Hüseyin, bankacılık ekonomik büyümeyi doğrudan etkileyen önemli bir sektördür. Bankacılık sektörü, faiz gelirleri ve net komisyon gelirlerindeki artışla birlikte kasım ayında yıllık bazda %36,5 oranında net kâr artışıyla 67,5 milyar TL’ye ulaştı. Yaşanan bu olumlu seyirden sektördeki büyük bankaların da olumlu yönde etkilenmesini beklemek gerekir. Akbank’ın yatırımcısı ile paylaştığı 2024 dokuz aylık mali tablolarında ise faiz gelirlerinde %135’lik bir artış söz konusu. Ancak dönem sonunda kârını %36 gerileterek 33,1 milyar TL’ye düşürdü. Sektörün dördüncü çeyrekte toparlanması Akbank’ın da kârını desteklemesini sağlayacaktır

YATIRIM FONLARI

Yapı Kredi Portföy’ün YAK Fonu, dengeli Portföyü ile bir yılda yüzde 38,81 kazandırdı

YAK Karma Fon, portföyünde %50,51 devlet tahvili, %33,69 hisse senedi ve %9,99 yatırım fonu bulundurarak dengeli bir getiri hedefliyor. Toplam büyüklüğü 929,5 milyon TL’yi aşan fon, yaklaşık %23,56 pazar payı ile dikkat çekiyor. 118.813 yatırımcısı bulunan YAK, özellikle likiditesi yüksek ve risk-getiri açısından cazip olan yerli ve yabancı yatırım araçlarına ağırlık veriyor. Fon, yerli piyasa dinamiklerini ön planda tutarak, yatırımcısına güvenli bir yatırım sunmayı amaçlıyor. Son bir yılda %38,81 getiri sağlayan YAK, istikrar arayan yatırımcılara hitap ediyor. Hisse ve tahvil dağılımındaki esneklik, fonun piyasa hareketlerine karşı adaptasyonunu kolaylaştırıyor. Geniş bir yatırım seçeneği sunan fon, uzun vadeli yatırım hedefleyenler için alternatif sunuyor.

TAHVİL

Marbaş Menkul Değerler, %63,07 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Marbaş Menkul Değerler, 13 Ocak 2025 günü finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 50.000.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %52 olurken, bileşik faizi de %63,07’ye denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 91 gün vadeli olup ödeme tarihi 14 Nisan 2025 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %13,14 olacak.

%52 YILLIK BASİT FAİZ

Diğer taraftan 13 Ocak tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %46,50 seviyesinde bulunuyor. Marbaş Menkul Değerler’in çıkardığı bononun yıllık %52 basit faiz oranı, TLREF’in 5,5 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 13 Ocak 2025 olurken vade tarihi 14 Nisan 2025 olacak. Bono piyasada TRFMARB42518 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

SMART GÜNEŞ ENERJİSİ

İçinde yer aldığı konsorsiyumun Arnavutluk’taki iki ihalesinde süreç tamam. İmzalar atıldı

Smart Güneş Enerjisi daha önce yaptığı açıklamayla içinde yer aldığı konsorsiyumun, Arnavutluk Altyapı ve Enerji Bakanlığı tarafından düzenlenen ihalelerde iki güneş enerjisi santrali ihalesini kazandığını duyurmuştu. Smart Güneş’in %31, ana ortağı Smart Holding’in %20 ortaklık payına sahip olduğu konsorsiyum, projede 40,3 MW kapasite için 53,53 €/MWh ve 20,2 MW kapasite için 56,28 €/ MWh birim elektrik satış fiyatı üzerinden toplam 60,5 MW kapasitenin tahsisini kazandı. Şirket yeni açıklama ile söz konusu projelerle alakalı sözleşmelerin Arnavutluk otoriteleri ile imzalandığını duyurdu. Böylece ihale süreci tamamlandı. Smart Güneş Enerjisi, son paylaştığı 2024 dokuz aylık mali tablolarında satışlarını %1 artırırken dönem sonunda artan maliyetle kârını %63düşürdü.

KONTROLMATİK

Irak Elektrik Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği ihaleyi kazandı. Büyük ortaklardan ise satış var

Kontrolmatik, Irak Elektrik Bakanlığı tarafından düzenlenen ihaleyi kazandı. Projeyle ilgili sürecin tamamlanması için sözleşmeye davet aldığını duyurdu. Projenin toplam bedeli 29.680.000 dolar olarak açıklandı. Tutar güncel kurdan yaklaşık 1,05 milyar TL’ye denk geliyor. Söz konusu tutar, firmanın yıllık gelirinin %19,5’ine denk geliyor. Şirketin aldığı iş kapsamında iki farklı trafo merkezinin yenilenmesi gerçekleştirilecek. Kontrolmatik dokuz aylık dönemde gelirini artırırken kârını düşürdü. Öte yandan Yönetim Kurulu Başkanı ve vekili, 27 Aralık günü 37,74 ve 37,75 TL’den kurumsal yatırımcılara özel emirle 24 milyon adet satış gerçekleştirdi. Hissenin fiyatı ise Eylül 2023’te gördüğü en yüksek seviye olan 108,51 TL’nin ardından günümüze kadar sürekli geriledi.

ASELSAN

Yılın ilk ayında önemli iş bağlantıları gerçekleştirdi. Bu yıl da gelirde güçlü büyüme gözlenecek

Aselsan, yeni yıla hızlı giriş yaptı. 7 Ocak günü SSB ile kamu güvenliği haberleşme sistemlerinin tedariki kapsamında toplam 139.282.142 dolar tutarındaki sözleşmelere imza attı. Bir gün öncesinde ise uluslararası pazarda farklı sistemlerin ihracatını kapsayan toplam 46,1 milyon dolar tutarında yeni sözleşmeler imzaladı. Şirket, 3 Ocak günü ise deniz platformlarına yönelik sistemlerinin tedariki kapsamında toplam 210.182.574 euro tutarında anlaşma imzaladı. Üç sözleşmenin toplam tutarı yıllık gelirinin %14,19’una denk geliyor. Şirket, geçtiğimiz yıl da yıllık gelirinin %152’si oranında yeni iş bağlantısı gerçekleştirdiğini duyurmuştu. Ocak ayının ilk günlerinden gelen veriler, firmanın 2025 yılında da gelir artışını güçlü şekilde sürdüreceğine işaret ediyor.