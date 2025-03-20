Fonlarda riskten kaçanlar %3 risk alanlar ise %16 kazandı

Fon yatırımcısı çeşitlilik içerisinde farklı kazançlara sahip. Riskten kaçıp istikrarlı getiriye yönelenler son bir ayda ortalama %3 getiri elde etti. Daha yüksek riski göze alanların getirisi ise %16 oldu.

Para piyasası fonları, düşük risk seviyeleriyle güvenli liman olma özelliği taşıyor. Bu fonlar risk almak istemeyenlere hitap ediyor. Portföy değeri 163 milyar TL’ye kadar çıkan bu fonların aylık getirileri ortalama yüzde 3 seviyesinde. Portföy değeri en yüksek üç fon İş Portföy Para Piyasası Fonu (TI1), Deniz Portföy Para Piy. Serbest Fonu (DCB) ve Onikinci Ser. Döviz Fonu (DAS) öne çıkan fonlar. Portföy değeri en yüksek 10 fon içerisinde en yüksek aylık getiri yüzde 3,36 ile DCB fonunda bulunuyor.

Yatırımcı sayısı yüksek fonlar

Yatırımcı sayısı yüksek fonlara baktığımızda Ziraat Portföy Halkbank Para Piyasası Fonu, TEB Portföy Para Piyasası Fonu, Ziraat Port. Halk K. V. Kir. Ser.Kat. Fonu ve Deniz Port. Para Piyasası Fonu ilk sıralarda yer alıyor. Yatırımcı sayısı yüksek fonlar içerisinde sadece bir altın fonu bulunuyor. Hisse senedi fonları, genellikle risk değeri 6-7 aralığında olup yüksek oynaklığa sahip fonlar arasında yer alıyor. Son bir ayda en yüksek getiriyi sağlayan fonlardan Yapı Kredi Portföy BIST Teknoloji Ağırlıklı Fonu %19,23 ile ilk sırada yer alırken, İş Portföy BIST Teknoloji Ağırlıklı Hisse Fonu %19,13 getiri ile ikinci sırada bulunuyor. Neo Portföy Birinci Hisse Fonu %17,41 getiriyle öne çıkarken, Marmara Capital Hisse Fonu %15,88 oranında getiri sağladı. Bu fonlar, aynı zamanda uzun vadeli yatırımcılar için önemli bir alternatif olarak dikkat çekiyor.

ZEYNEP’E SOR

ALACAK TAHSİL SÜRESİ Mİ, TİCARİ BORÇ DEVİR HIZI MI?

Alacak tahsil süresi; güvenilirlik, işletme sermayesi, finansal güç, borçlanmayı azaltma. Müşteri kaybı riski, kredi riski, büyümeyi zayıflatma.

Ticari borç devir hızı; nakdi dengeleme, faizsiz finansman, döngüyü koruma. Ödeme riski, tedarikçi riski, fırsatları kaçırma, kredi puanını düşürme.

Geçtiğimiz yıl gelir ve kârı büyüdü. Bu yıl da benzer ivmenin varlığı halinde büyüme sürecek

Mia Teknoloji’nın 2025 yılında da kârındaki büyümesi devam eder mi? / Yiğit Coşar

Yiğit, bir şirketin gelir ve kârı farklı parametrelere bağlı olarak değişkenlik gösterir. Ekonominin genel seyri, sektörel büyüme ve iş bağlantıları geliri belirleyen ana faktörlerin başında geliyor. Şüphesiz bu noktada kârdaki büyüme gelir artışı, operasyonel verimlilik ve maliyetlerin kontrolüne bağlı olarak farklılaşabilecektir. Diğer taraftan Mia Teknoloji, geçtiğimiz yıl hem satışlarını hem de kârını önemli ölçüde artırdı. Şirketin geçmiş açıklamaları, aldığı siparişleri paylaşma noktasında sınırlı yaklaşım sergilediğini gösteriyor. Bununla birlikte aynı ivmeyi sürdürmesi halinde büyümesini sürdürmesi mümkün olacaktır.

Fonların bankaya ilgisi sürüyor. Hisseyi alan fonların sayısındaki artış dikkat çekiyor

Yapı Kredi’ye yatırım yapan fonların sayısı hakkında bilgi alabilir miyim? / Abdullah Çakır

Abdullah, hissenin fiyatı yatırımcıların talebine göre değişkenlik gösterir. Bunu belirleyen faktörlerin başında ise şirketin mali durumu, yatırımcı duyarlılığı ve ekonomik faktörler gibi unsurlar gelir. Bu noktada fonların hisseye ilgisinin önemli olduğunu unutmamalı. Fonların işlemleri, hisseye yönelik ilginin düzeyini gösterir. Yapı Kredi’nin fiyatı bir yılda %56,25 artarken piyasa beklentisi olumlu yönde gerçekleşti. Bu da bankanın potansiyeline olan güveni işaret ediyor. Fonların hissedeki paylarında da %2,82 oranında bir artış gözleniyor. Bunda hisseyi portföyünde tutan fon sayısının 145’ten 153’e çıkmasının etkisi var.

YATIRIM FONLARI

Pardus Portföy’ün PTO Fonu, temettünün gücüyle dengeli getiri hedefliyor

Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi Fonu (PTO), yatırımcılarına istikrarlı gelir akışı sağlamayı hedefliyor. Portföy, %87,73 hisseden oluşurken, kalan kısmı vadeli işlemler teminatları ve mevduat araçlarına ayrılmış durumda. 10,6 milyon TL büyüklüğe sahip fonun 124 yatırımcısı bulunuyor. Akbank, Turkcell, BİM, Garanti Bankası ve Ford Otosan gibi güçlü şirketlere yatırım yaparak, temettü getirileriyle uzun vadeli büyümeyi amaçlıyor. Düzenli temettü ödeyen şirketlere odaklanarak istikrarlı getiriyi öne çıkarıyor. Temettü hisselerinin sunduğu güvenli liman stratejisiyle yatırımcılar için dengeli bir seçenek oluşturuyor. Şubat 2025’te işlem görmeye başlayan PTO, son bir ayda %3,68 artış kaydetti. Temettü gelirlerine odaklanan yatırımcılara yönelik olarak dikkat çekiyor.

TAHVİL

Atılım Faktoring, %48,79 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Atılım Faktoring, 17.03.2025 günü finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 20.000.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %44 olurken, bileşik faizi de %48,79’a denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 184 gün vadeli olup ödeme tarihi 18.09.2025 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %22,18 olacak.

% 44 YILLIK BASİT FAİZ

18 Mart tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %42,02 seviyesinde bulunuyor. Atılım Faktoring’in çıkardığı bononun yıllık %44 basit faiz oranı, TLREF’in 1,98 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 18.03.2025 olurken vade tarihi 18.09.2025 olacak. Bono piyasada TRFATFK92522 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ASTOR ENERJİ

Rekabet Kurumu’nun verdiği para cezasını indirimli ödüyor. İtiraz hakkını da kullanabilecek

Astor Enerji, Rekabet Kurumu’nun yürüttüğü soruşturma sonucunda, 339,8 milyon TL idari para cezası aldı. Şirket, bazı teşebbüslerin rekabeti ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla 2023 yılında başlatılan soruşturmaya dahil edilmişti. Firma, verilen cezaya ilişkin gerekçeli kararın tebliği sonrası %25 erken ödeme indiriminden faydalanarak ödeme yapacağını belirtti. Öte yandan, karara karşı yasal itiraz yolların da kullanılabileceğini ifade etti. Söz konusu para cezası, mali yapısı açısından kısa vadeli bir yük getirse de, Astor Enerji’nin uzun vadeli stratejik hedefleri üzerinde kalıcı bir etkisinin olması beklenmemeli. Öte yandan son paylaştığı 2024 yıl sonu mali tablolarında gelirini %9 artırarak 26,6 milyar TL’ye çıkardı. Dönem sonunda da 5 milyar TL kâr elde etti.

İMAŞ MAKİNA

Avrupa’da bir müşterisine un fabrikası kuracak. Gelirleri içinde yurt dışının ağırlığı öne çıkıyor

İmaş Makina, Avrupa’da yerleşik bir müşterisiyle 745.000 euro bedelli buğday unu fabrikası kurulumu için sözleşme imzaladığını duyurdu. Anlaşma kapsamında avans ödemesinin gerçekleştiği belirtildi. Sevkiyat yılın ilk yarısında tamamlanacak. Şirket yıl içinde toplam 163,6 milyon TL tutarında yeni iş aldığını duyurdu. Bu işlerin toplam tutarı yıllık gelirinin %7,56’sı seviyesinde bulunuyor. İmaş Makina, 2024 faaliyet döneminde 2,16 milyar TL gelir elde ederken bunun 1,58 milyar TL’sini yurt dışına yönelik gerçekleştirdi. Gelirleri içinde ihracatın önemli bir ağırlığı bulunduğu gözleniyor. 2025 yılında da yurt dışından yeni siparişler alması ihracat ayağını güçlendirmesine olanak tanıyacak. Geçtiğimiz yıl kârını %481 artırarak 273,18 milyon TL’ye çıkardı.

AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ

Üçpınar Hibrit GES projesinin son kısmının kabulü de tamamlandı. Kapasite artışı sürüyor

Akfen Yenilenebilir Enerji, Çanakkale Lapseki’de bulunan Üçpınar Hibrit GES Projesi’nin 2,53 MW’lık son kısmının geçici kabulünün yapıldığını ve santralin tamamının enerji üretimine başladığını duyurdu. Böylece, Aralık 2024’ten bu yana devreye alınan hibrit GES projelerinin toplam kurulu gücü 75 MW’a ulaştı. Şirket, yenilenebilir enerji portföyünü genişletme hedefi doğrultusunda, 188 MW’lık hibrit GES ve RES kapasite artış yatırımlarını sürdürüyor. Gelinen aşamada Akfen Enerji’nin toplam kurulu gücü 774 MW’a ulaşırken, 2025 yılı içinde bu kapasitenin 887 MW seviyesine çıkması planlanıyor. Akfen, geçtiğimiz yıl gelirini %19 gerileterek 5,1 milyar TL’ye düşürdü. Buna ilave olarak giderlerdeki artışın sürmesi, yıl sonu kârını %98 gerileterek 157,4 milyon TL’ye indirdi.