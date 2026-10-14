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Fonumuza kadar bizi kimler soyuyor?

Şeref OĞUZ
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Sahi, kimdir bu cebimize musallat olan fareler? Zengini fonuna kadar, fakiri donuna kadar soyan ve yakalanmayanlar… Bilmek istiyorum, soyulmak istemiyorum. Yönetenlerin soygununa dur diyelim

Bilmek istiyorum. Zengini fonuna kadar, fakiri donuna kadar soyanlar kim? Bunu nasıl yapıyorlar? Ne kadar soydular? Hangi yöntemleri kullanıyor, hangi görevleri suistimal ediyor ve hangi siyasi güçlerden destek alıyorlar? Belki de hayati soru şu olmalı; Bunu neden yapıyorlar, koruyucuları kim?

Fon yağmasının sadece ekonomik değil, siyasi sonuçları da olacağı kesin. Her ne kadar eski bir kadın bakanı feda edip yırtacaklarını zannetseler, gündem değiştirmeye kalksalar da bu patlayan lağımın kokusunu gizleyemiyorlar. Sadece finans piyasaları değil, tüm ülkede genel güvensizlik dalgası var.

MASUMİYET KARİNESİ TAMAM DA MAĞDURİYET KARİNESİ NE OLACAK?

Soruyoruz; “bizi kim soyuyor?” diye ve adlarını bildiklerini söylüyor ama “masumiyet karinesi” sebebiyle isimleri “lekelenmesin” gerekçesiyle ilan etmiyorlar. Ben de “suçu sabitlenene dek herkes masumdur” ilkesine inanan biriyim ancak “mağduriyet karinesi” ne olacak? Faili meçhul müyüz yine?

Açıklamalara bakıyoruz, “bir tür parti için hesaplaşma” gibi ilerliyor süreç. Sanki “benim hırsız, senin hırsız” mücadelesine dönüşmüş soygun. Satranç tahtası pisliğe batmışsa vezir fedasıyla sıyrılamazsın. Fona adı karışanlar; hiç biriniz işlemediğiniz(!) günahın masumu değilsiniz. Hele ki günahkârsanız

 İKİ SORU İKİ CEVAP / Fon yağmasına dair…

Soyanlar neden açıklanmıyor?

Eski bakanı feda edip diğer failleri saklama gayreti var. Ucu nereye varacaksa varsın irade beyanına rağmen, fondaş zinciri başat halkaları bir yerde kesiliyor. Zira yağmayı yapanlar bilinsin istenmiyor.

Fon soygunu fakirleştiriyor mu?

Türkiye, yağmalanmakta olan bir ülke ve yağmalanan bir ülkeye fakir demek, hırsızı aklamaktır. Fondaş çetelerin ortaya çıkarılması bu yüzden hayatidir ve ülkeye temizlenme şansı doğurabilir.

 NOT

FİNANSIN SUSURLUK’U

Tam 30 yıl önce Susurluk’taki bir kaza, devlete sızmış kötülerin açığa çıkmasına vesile olmuştu. Şu anda ülke, fondaşların yandaşların yağması sürecinde… Fon yangını, finans dünyasının Susurluk’u sayılabilir. Başarılı yönetilirse sistemin çürük yanları düzelir, soygunların önü alınır, tedbirler gelişir.

 FON SOYGUNU LÛGATI

Fondaş; Finans sistemine çöreklenmiş hırsızlar güruhu. Köpek havlamadıysa hırsız tanıdıktır genelde

Yandaş: Siyaset kartını kullanıp fonlara bankalara, teşviklere, kaynaklara çöken partili kalabalıklar

Troller: Sosyal medyada yönetimin muhalifleri linç etmek için kullandığı klavye pusucuları

Mağdur: Kimi mecburiyetten kimi de aşırı kazanç hırsından dolayı sistemin tuzağına düşen kişiler

 

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