Foto muhabiri demokrasi sütunu, fotoğraf da kimi zaman zulmün kanıtıdır

THE American Turkish Society (ATS-Amerikan Türk Cemiyeti) Eş Başkanı, Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı’nın davetiyle New York’a giderken Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel MüdürüSerdar Karagöz’le karşılaştık. Karagöz, seyahat nedenini aktarıp davet etti:

- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde “İstanbul Photo Awards 2025”te ödül alan fotoğraflardan oluşan sergimizin açılışı var. Beklerim.

BM’nin “1B Neck” alanındaki serginin açılışına gittim. Bugün sona erecek serginin açılışına Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, Thomson Reuters Grubu Başkanı Paul Bascobert ile Wolfgang Schwan, Olga Fedorowa ve Peter Hambrecht gibi dünyaca ünlü fotoğrafçılar katıldı.

Karagöz, önce yarışma ile ilgili bilgi verdi:

- AA olarak düzenlediğimiz “İstanbul Photo Awards”a 2015’ten bu yana 20 bin fotoğrafçı 200 bini aşkın fotoğraf gönderdi.

Bu yılki yarışmanın ayrıntısını aktardı:

- Yarışmaya bu yıl 114 uyruktan fotoğrafçı 22 bin fotoğrafla başvurdu. Uluslararası jürinin değerlendirmesi sonucu 10 kategoride 29 fotoğrafçı ödüllendirildi.

Ardından foto muhabirliğinin önemi üzerinde durdu:

- Fotoğraflar, insanların gözlerini kaçırdığı anları yakalar, başkalarının unutmayı tercih ettiği şeyleri“dondururlar”. Gerçekliğin yitirildiği dijital çağda fotoğrafçılık sanatı ortak dili ile doğrudan kalbe hitap eder.

Tarih boyunca gazeteciler ve foto muhabirlerinin “ahlaki yük” taşıdığını vurguladı:

- Gazeteciler ve foto muhabirleri savaş çıkarmazlar ama cephe hattında dururlar. Acıya neden olmazlar ama onu kayıt altına alırlar ki dünya asla, “Bilmiyorduk” diyemesin.

Foto muhabirliğinin dürüstlüğüne yalnızca bir meslek olarak değil, aynı zamanda demokrasi, onur ve gerçeğin bir “sütunu” olarak da saygı gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi:

- Bir fotoğraf bazen bizi güldürebilir veya ağlatabilir ama duygunun ötesinde, çoğu zaman bir kanıttır. Yaşamın kanıtı, zulmün kanıtı ve bazen de soykırımın kanıtıdır. Bir süredir Gazze’de tekrar tanık olduğumuz gibi gerçekte olanların kanıtıdır.

Sözlerini şu mesajla noktaladı:

- Fotoğraflar dünyanın görmezden geldiğini ortaya koyduğu sürece gerçeğe dair umut hâlâ vardır.

Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, “İstanbul Photo Awards”ta ödül alan fotoğrafların BM’de sergilenmesinin sembolik önemi olduğunu irdeledi:

- Bu, BM’nin kurulduğu temel ilkeler olan barış, onur ve insan haklarına saygı ilkelerini vurgulayan her politikanın ve her kararın arkasında etkilenen insan hayatları ve hikayelerinin bulunduğunu hatırlatan bir mesajdır.

Sergideki her fotoğrafın ortak insan deneyimini, yıkım ve direnç hikayelerini yansıttığına dikkat çekti:

- “İstanbul Photo Awards”, yalnızca seçkin fotoğrafçıları onurlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda BM’nin özünde yatan fikirler olan kalp ile gerçek, insanlık ile umut arasındaki köprüyü de güçlendiriyor.

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Thomson Reuters Grubu Başkanı Paul Bascobert’e sergiyi gezdirirken fotoğraflar ilgili bilgi aktardı:

- Sergide İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarından Doğu Afrika’daki yıkıcı sellere, İzlanda’daki yanardağ patlamasından “Paris 2024 Olimpiyatları” sporcularına, Afgan kadınların yaşam mücadelesinden Sednaya Hapishanesi’nden kurtulanlara kadar fotoğraflar yer alıyor.

Turun sonunda AA Muhabiri Paul Bascobert’e mikrofon tuttu. Bascobert, foto muhabirlerinin rolü üzerinde durdu:

- Gerçeğe tanıklık etme konusunda foto muhabirliğinin rolüne her zaman inanırım. Foto muhabiri yalnızca fotoğraf çekmez, aynı zamanda bağlamı, duyguyu ve olan bitenin özünü yakalayarak dünyaya aktarır.

Sergideki fotoğraflar arasında seçim yapmanın zor olduğunu kaydetti:

- Gazze’de yaşananları yansıtan fotoğraflar elbette yürek parçalayıcı. Oradaki yıkımın hikayesini gerçekten anlatıyorlar. Bu yıkıma tanıklık etmek inanılmaz.

Serdar Karagöz’ün dediği gibi, fotoğraflar dünyanın görmezden geldiğini ortaya koyduğu sürece gerçeğe dair umut vardır…

ATS gala gecesinin masa gelirleri 713.5 bin dolar

SUZAN Sabancı ile Linda Wachner’in Eş Başkanı olduğu The American Turkish Society’nin (ATS-Amerikan Türk Cemiyeti) New York’ta Cipriani’de gerçekleşen gala gecesinde, Hollywood’da yönettiği müzayedelerle tanınanHarry Santa-Olalla’nın tetiklediği bağış yarışı bittiğinde rakam ekrana yansıdı:

466 bin 500 dolar…

Suzan Sabancı’nın danışmanı Ali Arıkan, bir yandan gecenin sunuculuğunu yaparken, diğer yandan mesaj gönderdi:

- Bu yılki müzayedede 466 bin 500 dolarla ATS tarihinin rekoru kırıldı.

Ali Arıkan’a geçen yılki galada Maya Portakal Bitargil’in yönettiği müzayedede toplanan bağışı anımsattım:

- Müzayedede 160 bin dolar toplanmıştı. Bu yıl geceyi sunuşunda geçen yıl toplanan rakamın 400 bin dolar olduğunu söylediniz.

Arıkan, masa gelirlerini eklediğini belirtti:

- Geçen yıl galaya katılanların masa satın alırken yaptıkları bağışı sonradan hesaplayabildik. Geçen yıl masa satışlarından sağlanan kaynak 240 bin dolar olmuştu.

Gazeteye dünkü yazıyı New York’tan gönderdiğimde bu yılki masa gelirleri henüz hesaplanmamıştı. O nedenle gazetedeki başlığım şöyleydi:

ATS, bir gecede 466 bin 500 dolar topladı, ABD’deki Türk öğrencilerin umudu oldu…

Ali Arıkan, Türkiye saatiyle 23.00 dolayında bu yılki masa gelirlerini bildirdi:

- 713 bin 500 dolar… Bu da tarihi rekor…

Toplam rakamı da ortaya koydu:

- Bu yıl müzayede ve masa gelirleriyle birlikte 1 milyon 180 bin dolarlık rekor kaynak sağlanmış oldu. Bu, daha fazla öğrenciye burs verilmesine olanak sağlayacak.

Masa gelirleriyle ilgili rakam geç saatte elime ulaşınca, ekonomim.com’daki yazımı yeniledim:

ATS galasında 77 yılın bağış rekoru kırıldı, ABD’deki Türk öğrencilere umut aşıladı…

Kısacası dünkü gazetede ve e-gazetede yer alan yazımla ekonomim.com’daki yazım arasındaki fark bundan kaynaklandı…

ABD’ye tekstil ihracatında fiyat tutturmak çok zor

THE American Turkish Society’nin (ATS) bu yılki galası için New York’a Eş Başkan Suzan Sabancı’nın davetiyle Ertuğrul Özkök, Mehmet Yılmaz ve Şelale Kadak’la birlikte gittik.

Galaya ATS’in Arif Mardin adına verdiği “Berklee College of Music Yaz Okulu” bursunun ilk bursiyeri olan kızımSırma Munyar’la katıldık.

ATS Eş Başkanı Linda Wachner, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, Amerika-Yunan Ortodoks Kilisesi’nin başındaki din adamı Alexander Karloutsos, Adnan Kaşıkçı’nın kızı Nabila Kaşıkçı’nun bulunduğu masada yerimiz aldık.

Masada EDPA Inc. Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Benadrete de vardı. Benadrete ile karşılaşınca Mart 2017’de Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih’le birlikte New York’ta yaptığımız sohbeti anımsadım:

- Nuri Akın’la ortak olduğumuz EDPA Inc. üzerinden ABD’ye yılda 100 milyon dolarlık ihracat yapıyoruz. Yılın 6-8 ayını ABD’de geçiriyorum.

İzzet Benadrete’ye ihracatın mevcut temposunu sordum, sıkıntıyı aktardı:

- Bizim ihracatımız tekstil ağırlıklı. Türkiye’deki maliyetlerin enflasyonla birlikte artışı, dezenflasyon sürecinde döviz kurlarının, özellikle doların baskılanması nedeniyle fiyat tutturmakta çok zorlanıyoruz.

Eximbank’ın ihracata sağladığı desteğin kıymetli olduğunu vurguladı:

- Ancak, bu destekler ihracatta fiyat tutturma şansı sağlamamıza, rekabet gücümüzü korumamıza yetmiyor. Ekonomi yönetiminin Türkiye’nin ihracat kaslarının özellikle tekstil ve hazır giyimde önemli ölçüde eridiğini dikkate almasında fayda var.