Fotoğraf ve seccade teknolojileri

“55 yaşında biri olarak her iki teknolojide çok mesafe kat edildiğini gördüm ama Müslüman evinde fotoğrafa çıkan seccade görmedim”

Ben 55 yaşımdayım. Bizim kuşak fotoğraf teknolojileri konusunda şanssızdı. Cep telefonuyla çekilen yüzlerce fotoğrafa çocukluk ve gençlik dönemimizde hiç sahip olmadık. Amcam Almanya’dan Agfa marka fotoğraf makinesi getirene kadar çekilen fotoğraflarımı hep fotoğrafçılar çekti. Hazırlanıp stüdyoya gidiyorduk ve bu şekilde fotoğraf çektiriyorduk. Stüdyo dışında çekilmiş birkaç bebeklik ve çocukluk fotoğrafım da var. Bunları da muhtemelen fotoğraf hobisi olan yarı profesyoneller çekmiştir. Bir bilgiye sahip değilim.

Agfa fotoğraf makinesine geçtikten sonra çekilen fotoğraf sayım artıyor ancak bütün sorunlar çözülmüyor. Bu makinede 36 poz ya da karelik film kullanılıyordu. Biz memur ailesiydik, film pahalıydı, makaranın bitmesi gerekiyordu. Bu bazen birkaç yıl demekti çünkü pahalı olan film ile fotoğraf çekmek için “önemli” bir şey olmalıydı.

Böylece kısa sürede makarayı bitirmeyeceksek çekmeye başlamamayı öğrendik. Yoksa film bayatlıyor ve baştaki 15-20 kare uçuyordu. Negatifin bu bozulan bölümü de çöp olurdu ve o bölümünü kesip atardık. Negatifin gerisi, ileride yeniden bastırırız diye saklanırdı. Aslında hiç de bastırılmazdı ama onu saklamak değerliydi.

Bu deneyimle 36 pozluk makaranın verimli kullanımını öğrendik. Ailecek tatile giderken çekmeye başlıyor; dönüşte evlerine uğradığımız akraba ve tanıdıklarla makarayı bitiriyor ve hemen banyo ettirip bastırıyorduk. Yine bir problem vardı. Eğer ayar yanlış yapılmış ya da netlemede sorun olmuşsa, bu ancak banyodan sonra fark ediliyordu ve geri dönüp o kareyi bir daha çekme fırsatı olmuyordu.

Sonrasında Agfa’nın 24 pozluk cep fotoğraf makinesi ile bu alışkanlık değişti. Bu fotoğraf çeken cep telefonu gibi büyük bir devrimdi. 24 poz olduğu için çabuk biten makara, filmin bayatlama ihtimalini azaltıyordu. Üstelik arkadaşlarla heyecan verici bir şey yaparken cepten çıkarıp şak diye o anı ölümsüzleştirmeyi sağlıyordu. Flu çıkma ihtimali yine vardı ama daha azdı. Bu makine o kadar büyük bir teknoloji sıçramasıydı ki, bir casus filminde –yanılmıyorsam James Bond dizisinde- ürün yerleştirme yapmışlardı.

Sonrasında film kullanan makinelerin maliyet-anı ölümsüzleştirme dengesi aynen sürdü. 1990’da İstanbul Teknik Üniversitesi’nden (İTÜ) mezun olmam gereken yılda düzenlenen iki haftalık teknik geziye katılma hakkım vardı ve bunu kullandım. İki hafta boyunca ülkeyi gezdiğimiz ve daha çok örtülü tatil anlamına gelen bir etkinlikti. Bir arkadaşım iki makara film almıştı ve dönüşte de benim bunları banyo ettirip bastırmam konusunda anlaştık. Maliyetlerin hala çok yüksek olduğunu, bütün karelerde birlikte çıkmamızdan anlıyorum ve hatırlıyorum. Hala film ve baskı parası ziyan etme lüksümüz yokmuş.

O dönemde ve biraz sonrasında seccade teknolojisi de hızla gelişmeye başladı. Tam hızından emin değilim ama 2000’lerin ilk yıllarında Tempo dergisinde çalışırken pusulasıyla kıbleyi gösteren ve ezan saatini haber veren modelleri vardı diye hatırlıyorum; ya haberini yapmıştık ya da rakiplerden biri yapmıştı. Babaannemin 1991’deki ölümünden önce ezan okuyan saat bile vardı diye hatırlıyorum ama kronoloji konusunda zihnim beni yanıltabilir.

Babaannem iki kere hacca gittiği ve “Hacı Anne” diye anıldığı için dostları yeni teknoloji ürünü bir şeye rastladıklarında alıp getiriyordu. Ezan okuyan saati dışında hepsini dolaba kaldırmıştı; saati de kullanmazdı. Çocukluğunda mektep hocası uzun sopası ile vurduğu için bir daha okula gitmeyen ve 50 yaşından sonra okuma yazma öğrenen babaannem, gazetesinden ve Saatli Maarif Takvimi’nden ezan saatine bakar ve dakika sektirmeden namazını kılardı. Yaşlılığında gözü görmediği için bize saati sorardı ama ezan saatini kendisi bilirdi.

Babaannemin seccade ile fotoğrafı yoktur çünkü seccade son rekatta kalkarken toplanır ve kaldırılır. Seccadenin kendi fotoğrafı da yoktur çünkü Müslüman evinde seccade kilim gibi yere serilmez.