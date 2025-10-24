Fren pedalı bugün gazdan önemli

Hız tamam ama aşırısı cana mala ziyan… Kaldı ki mucize; ne yolu kısaltmak ne de hız ile gereğinden fazla risk üstlenmemektir. Yavaş yavaş acele et derken temkinli yol almak, herkese önerilir

Hızı kim sevmez! Hele ki hızla değişen dünyada; rekabet avantajının olmazsa olmazıdır. Büyük balığın küçük balığı yuttuğu eski ekonominin yerini, hızlı balığın yavaş balığı yuttuğu küresel ekonomi okyanusu aldı. Hız üzerinden dönen yapay zekâ rekabeti, 2 nanometre çiplere kadar inmiş durumda…

Hıza methiyeye ara verip; “hız ikliminin” dinamiklerinden bahsedelim. Hız iyidir de riski arttırır. Tedbirsiz hız; felakete koşmanın öteki adı… Altınızda ister bisiklet ister yarış arabası olsun; hız zaman kazandırdığı gibi kontrolü zorlaştırır, denetimi daha da elzem kılar. Bu yüzden optimal hız önerilir.

ACELEMİZ VAR, YAVAŞ GİDELİM

Bizim inşaatlarda durum tam da budur. Hızla bitirip biran önce satışa geçme baskısı, hızın “tedbir ihtiyacını” da arttırdığı gerçeğini unutturuyor. Unutmayın ki fren; gaz pedalının hemen yanı başına konulmuştur. Üstelik o 2 pedaldan gaz olanından daha hayati olan; şüphesiz hız kesme pedalıdır.

İkinci sorun; bizde sertifikalı işçi anlayışı olmamasıdır. 40 saatlik eğitim gerektiren pozisyon için 1 saatlik üstünkörü alıştırma ile yetinirsen, iki tonluk asansörü yere çakarsın. Eğitimsiz işgücü ile akıllı bina yapacağını sanmak, ahmaklıktır. Binanın akıllısı olmaz, müteahhidin, mühendisin akıllısı olur.

İKİ SORU İKİ CEVAP / Aşırı hıza dair…

Hızlanmamak mümkün mü?

Bir yere kadar… Ne iş olsa yaparım diyen inşaat işçisi çağı geride kaldı. Betonu göz kararı karmak ve kova ile kalıba dökme dönemi geride kaldı ve yerini üstün standartlar aldı. Ne yazık ki getiremedik…

Aşırı hızı kontrol etsek?

İnşaatında kim kaza ister ki? Bir tek işçinin dahi burnunun kanamasını istemez hiçbir patron. Üstelik asansör kazalarındaki gibi işyeri güvenliğine dair bütün tedbirleri aldığını düşünür ama almamıştır.

not/Erişir menzili maksûduna âheste giden, tiz reftâr olanın pâyine dâmen dolaşır

Divan şairi Hâtemi’nin ünlü beyti kadar zarif aşırı hız uyarısı yoktur sanırım. Günümüz Türkçesine dil içi tercüme edersek dediği şu; “Amaçladığı hedefe yavaş ve temkinli bir şekilde giden insan ulaşır. Hızlı giden kişinin ayağına eteği dolaşır.” Gayet net bir uyarı… Hız tamam ama aşırısı cana mala ziyan…

HIZ LÛGATI

Hız: Yol bölü zaman… Birim zamanda alınan yol. Fiziğin temel sorunsallarından biri

Aşırı hız: Kontrol edilemeyecek düzeye ulaşmış hız, felâkete götüren faktör

Işık hızı: Işığın 1 saniyede aldığı yol. Tam rakamı: 299 bin 792 metre / saniye.

Düşünce hızı: Kararların niteliğini düşürmeden en kısa sürede oluşturulma süreci