FSUMMIT, gastronomi ve HoReCa sektörünü Antalya’da buluşturdu

Hafta başında “Hep Birlikte: Destinasyon & Markalaşma” temalı III. Uluslararası Turizm Gastronomisi Yatırımları ve Ağırlama Zirvesi FSUMMIT’teki moderatörlüğüm nedeniyle Antalya’daydım. Türkiye’yi ve Antalya’yı dünyada bir turizm destinasyonu ve gastronomi markası haline getirme hedefiyle düzenlenen etkinlik, NEST Congress & Exhibition Center’da yapıldı.

Sektörün ulusal ve uluslararası arenada gelişimini desteklemek, gastronomi turizminin geleceğinin tasarlanmasına katkıda bulunmak ve ülkemizin gastronomi turizminde çekici bir destinasyon haline gelerek markalaşmasını sağlamak amacıyla Sözen Organizasyon’un Gökmen Sözen önderliğinde gerçekleştirdiği organizasyonlardan birisiydi FSUMMIT ve üçüncü kez yapılıyordu.

Türkiye’de gastronomi alanına yaptığı katkılarla her daim adından söz ettiren Sözen Organizasyon ve Yayıncılık Kurucusu Gökmen Sözen’in zirve daveti ulusal ve uluslararası HoReCa sektörünü, turizm ve ağırlama sektörünün yatırımcılarını, otel ve restoranların üst düzey yöneticilerini, gastronomi profesyonellerini, F&B direktörlerini, satın alma müdürlerini, şefleri, gastronomi yazarlarını, gastronomi ve turizm endüstrisi destekçilerini, seyahat acentelerini, deniz turizmi profesyonellerini bir araya getirmişti. Sektörün tüm paydaşları Antalya’da buluştu desem abartmış olmam.

Turizm ve gastronomi sektörü profesyonelleri iki gün boyunca birçok farklı oturumda gastronomi ve ağırlama sektörünün nabzını tuttular. Konuşmacılar, paneller ve konferanslar ile konuklara sektörel bilgi ve deneyimlerini aktardılar. Oturumların yanı sıra workshop’lar, çözüm gösterileri ve tadım deneyimlerinin de yer aldığı organizasyonda ziyaretçiler ayrıca ulusal ve uluslararası gıda, içecek, endüstriyel mutfak, turizm, masa üstü ekipman firmaları ve daha fazlasının ürünlerini sergiledikleri fuayede kurulmuş stantları ziyaret etme fırsatı buldular.

Açılışta konuşan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar, gastronominin sihirli bir kavram olduğunun altını çizerek, yemek ile kültür arasında var olan ilişkiye işaret etti. Binlerce yıllık tarihe sahip Antalya'nın gastronomi destinasyonlarının içerisinde yer almasını istediklerini belirten Bahar, “Biz turizm kapasitemiz nedeniyle Antalya'yı Türkiye'nin vitrini olarak görüyoruz. Her yıl ağırladığımız on milyonlarca turiste ülkemizin tüm zenginliklerini gösterme, layıkıyla sunma sorumluluğunu da taşıdığımızı düşünüyorum. ATSO olarak Antalya'nın, ülke ekonomisinin gelişmesi dolayısıyla refah arttırması için tarımdan turizme, sanayiden ticarete çok sayıda başlık üzerinde çalışmak zorundayız" dedi.

"Rota Antalya"yı yakın zamanda hayata geçireceklerini söyleyen ve ATSO olarak coğrafi işaretli ürünlerin sayısını artırmaya çalıştıklarına dikkati çeken Bahar, "Bu hedef doğrultusunda kabak tatlısı, pilav, serpme börek, turunç ve bergamot kabuğu reçelimize

coğrafi işaret tescilini aldık. Halihazırda arkadaşlarımız yeni ürünlerin başvurusunu yapmak için de yoğun mesai harcamaktadır. Çünkü biz biliyoruz ki, coğrafi işaretli ürünler bir kentin gastronomi merkezi olmasında büyük bir potansiyele sahiptir ve bu ürünler dünyanın her tarafında ilgi çekmektedir” diye konuştu.

Sözen Group CEO'su Gökmen Sözen ise söze, etkinliğe destek veren tüm STK’lara ve kurumlara teşekkür ederek başladı. Sözen şunları söyledi:

"Dünyada restoranların derecelendirildiği iki katalog var. Bunlardan biri Michelin; Türkiye'ye geldi. Türkiye için çok önemli. Türkiye'nin restoran ve şef pazarlaması adına çok önemli. Ama dünyanın en iyi ikinci kataloğu Gault & Millau'yu da Türkiye'ye kazandırdık. Sadece İstanbul değil, dört destinasyon dedik. Marmara Bölgesi, Ege bunun yanında Akdeniz'i de ekledik. Çünkü Akdeniz’in turizm potansiyeli çok yüksek. Bunun yanı sıra tabii ki tarih turizmine de önem verdik. Antakya çok önemliydi. Gaziantep çok önemliydi. Bunu da yaptık. Yani dünyanın 18 ülkesinde yer alan Gault & Millau'yu Türkiye'ye getirdik. Depremde, Gaziantep'te ve Antakya'da birçok mekân yıkıldı. Biz onları yine derecelendirmeye sokacağız. Geçmişten aldığımız bilgiyle bunları yapacağız."

Zirveye dünyanın farklı yerlerinden 10'a yakın usta şefin geldiğini belirten Sözen, bu sayıyı artırmayı amaçladıklarını da sözlerine ekledi. Gastronomideki dünya markamız Gastromasa’nın da mimarı olan Gökmen Sözen’in Gaziantep’teki Gastroantep etkinliğini de yıllardır düzenlediğini belirtmeliyim.

Antalya’daki iki günüm boyunca sektöre emek veren onlarca dostla bir kez daha karşılaşmak, sohbet etmek fırsatı buldum, panellerde anlatılanlardan çok şey öğrendim. İstanbul’a dönerken dev Boing’teki uçak yolcularının büyük kısmı FSUMMIT’ten geliyordu. Sektör bu kez de aynı uçakta buluşmuştu!