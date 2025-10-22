Futbolda yapı problemi!

Prof. Dr. Murat Balcı... Kimdir? Türkiye Futbol Federasyonu'nun Eski Tahkim Kurulu Başkanı...

Avukat Aytaç Yüksel... Kimdir? Türkiye Futbol Federasyonu'nun Eski Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkanı...

Bu iki değerli hukukçunun ortak özelliği şu: Aynı dönemde kurul başkanlığı yaptılar...

Ama işin asıl esprisi şu: Her iki beyefendi, aynı zamanda, bu süreçte aynı özel hukuk bürosunda da görev yaptılar.

Avukat Murat Balcı, özel hukuk bürosunun sahibi, Avukat Aytaç Yüksel ise çalışanı idi.

Lafın özü şu: Günlük hayatta aynı hukuk bürosunda omuz omuza görev yapan bu iki değerli hukukçu, arta kalan zamanlarında Türk futboluyla ilgili disiplin olaylarına karar verdiler.

Kadıköy, Koşuyolu, Cenap Şahabettin Sokak'ta bulunan Batu Hukuk Bürosunda ulvi görevlerini birlikte icra ettiler...

Düşünebiliyor musunuz, yaklaşık 200 bin değerli hukukçumuzun bulunduğu güzelim ülkemizde, Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkanı ve yine Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Başkanı, Kadıköy Koşuyolu'ndaki 100 metrekarelik bir bürodan çıktı.

*

Şaşırtıcı değil mi?

Ama daha durun... Bu hiçbir şey değil.

Devamı daha şaşırtıcı...

Aynı hukuk bürosu, aynı hukukçular, aynı zamanda Türk futbolunun çok önemli bazı isimlerinin de avukatlığını üstlenmişti.

Mesela kimin mi? Göksel Gümüşdağ'ın...

Mesela kimin mi? Emre Belözoğlu'nun...

Hemen yazayım, ilgili tüm belgeler elimde bulunuyor, isteyen her kişiye takdim edebilirim.

*

Göksel Gümüşdağ'ın kim olduğunu söylememe gerek yok.

Başakşehir Kulübü'nün çok uzun yıllardan beri başkanlığını yapıyor.

Bana sorarsanız, Türk futbolunun gizli patronlarının başında geliyor.

Hatta sadece Türk futbolunun değil, Türk sporunu yönlendiren isimlerin arasında müstesna yerini koruyor.

Siyasi iradeye son derece yakın bir isim...

Ailenin içinden...

Damat...

Aile içinden geldiği spor camiasında çok iyi bilindiği için, söylediği her söz, adeta kanun hükmünde kararname gibi geçerli oluyor.

*

Tahkim Kurulu Başkanı Murat Balcı, 2011 yılında Göksel Gümüşdağ'ın günlük hayattaki avukatlığını üstlenmişti.

Murat Bey, bu üstlenmeyle birlikte Tahkim Kurulu'nda önce üye, sonra Başkan Vekili, en sonunda da Başkan olmuştu.

Başkan olurken de güzel gelişmeler olmuştu, yanında çalışan Avukat Aytaç Yüksel de Disiplin Kurulu Başkanı olmuştu.

Ohhh.. Suyundan da koy!..

Süper...

Aytaç Yüksel'in başkanlık yaptığı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türk futboluyla ilgili gerekli kararları titizlikle verirken, Murat Balcı'nın başkanlık yaptığı Tahkim Kurulu, aynı kararlarla ilgili son noktayı koyuyordu.

Gerektiğinde haliyle gerekli indirimler de yapılıyordu.

Bu süreçte Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir idi...

*

Bu iki değerli hukukçunun, Futbol Federasyonu'nda birlikte koltuğa oturma tarihi nedir? 2019 yılı, Temmuz ayı...

Ne zamana kadar görev yaptılar? 2022 yılı, Haziran ayına kadar...

Peki, 2019-20 sezonunda yani bu süreçte Süper Lig'de hangi takım şampiyon oldu? Başakşehir...

Peki, Başakşehir'in başında hangi teknik direktör vardı? Okan Buruk...

Halen Galatasaray teknik direktörü olan Okan Buruk...

Göksel Gümüşdağ'ı, Okan Buruk'u ve Başakşehir Kulübü'nü bir kez daha kutlarız.

*

Madem öyle, yine kayıtlar doğrultusunda bir örnek vereyim...

2016-17 sezonu...

Rize'de Rizespor - Başakşehir maçı...

Karşılaşma sonrası çok üzücü olaylar yaşandı.

Başakşehirli bazı futbolcular bazı gazetecilere ve taraftara saldırıda bulundu.

O dönem Başakşehir'de forma giyen Emre Belözoğlu da bu üzücü olaylara karıştı.

Emre Belözoğlu'nu sakinleştirmeye çalışan takım arkadaşları ve kulüp çalışanları, olayları görüntüleyen Kameraman Ahmet Çağlar ve Muhabir Selman Kutlu'ya saldırdı.

Futbolcular, Selman Kutlu'ya tekme tokat girişti.

Selman Kutlu acımasızca tekmelendi.

Başakşehirli Kaleci Volkan Babacan'ın yanı sıra Ufuk Ceylan, Yalçın Ayhan ve Emre Belözoğlu, görüntüler ve raporlar doğrultusunda Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na gönderildi.

Bu vahim saldırıdan dolayı bu futbolculara 7'şer, 8'er maç ceza verilmesi gerektiği otoriteler tarafından dile getirildi, ifade edildi.

*

Peki, ne ceza verildi?

O dönem kaleyi banko koruyan Volkan Babacan'a 1 maç, yedek bekleyen Ufuk Ceylan ve Yalçın Ayhan'a 5'er maç ceza verildi.

Olayların başlamasında rol oynayan ve saldırıda bulunan Emre Belözoğlu'na ne ceza verildi?

Sıfır... Maç cezası falan verilmedi... Emre Belözoğlu 50 bin lira para cezası ile kurtuldu.

İlk resmî maçta sahaya çıktı.

Peki, Ufuk Ceylan'ın ve Yalçın Ayhan'ın 5'er maçlık cezaları daha sonra ne oldu? Tahkim Kurulu tarafından 3'er maça indirildi.

Bir detay daha vereyim.

Rizeli Muhabir Selman Kutlu, davet üzerine İstanbul'a geldi, olaylara karışan futbolcularla A Haber binasında buluştu, futbolcular, Selman Kutlu'dan özür diledi, Emre Belözoğlu da bu durumu, "Bu yaptığımızı çoğu kulüp futbolcusu yapmaz. Bu da ahlaklı futbolculara ve yöneticilere yakışan bir duruş" şeklinde değerlendirdi.

Emre Belözoğlu'nun bu sözleri "Adamı yerde tekmeliyorsun. Sonra da televizyonda özür dileyip 'bunu da kimse yapmaz, diyorsun. Kibir gösterisi...İnsan bu kadar kibire kendini nasıl kaptırır" şeklinde medyada yer buldu.

Şunu da belirteyim... Yerde tekmelenmesine rağmen Rize'den kalkarak İstanbul'a gelen Muhabir Selman Kutlu ise tahmin edeceğiniz üzere bu olayların üstüne sünger çekmek zorunda kaldı.

*

Şu gerçeği söylememe gerek var mı bilmiyorum.

Göksel Gümüşdağ, sadece bir Göksel Gümüşdağ değildir.

Gücü, etkisi, yetkisi, çevresi, tecrübesi, sosyal yönü, siyasi yönü, bağlantıları ve daha pek çok özellikleri ile son derece kuvvetli bir kişidir.

Daha önce de söylediğim gibi, sadece Türk futbolunda değil, Türk sporunda ve hatta daha pek çok platformda çok güçlüdür.

Emre Belözoğlu için de fazla söze gerek yok.

Emre Belözoğlu da sadece bir Emre Belözoğlu değildir.

Türk futbolunun en önde gelen isimlerinden biridir.

Üstün yeteneklerinin yanı sıra başarıları, çevresi ve gücü ile çok özel bir kişidir.

*

Yanlış anlaşılmalara meydan vermemek için önemli bir vurgu yapayım.

Bu tür ilişkiler doğrultusunda bazı kişiler, belli isimlerden taleplerde bulundu şeklinde bir iddiam ve hatta düşüncem yok...

Sadece bağlantıları anlatmaya çalışıyorum.

*

Şu bilgiyi de vereyim.

Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu ve Tahkim Kurulu 7'şer üyeden oluşur.

Bir karar için haliyle oy çokluğu yeterlidir.

Yani 6'ya 1, 5'e 2, 4'e 3 gibi...

İşin esprisi burada... Eğer ilgili kurulda en az 4 üye lehte karar verirse, istenilen karar çıkar.

Lafı gevelemeden söyleyeyim, işte kulüpler, daha ilk dakikada ilgili kurullara kendi adamlarını yerleştirebilmek için gerekeni yaparlar.

Herhangi bir büyük kulüp, 4 üyesini o kurula yerleştirirse, haydi geçmiş olsun...

Yerleştirmeyi başaramazsa bile, gerekli taktikler ve hesaplar neticesinde istenilen sonucu elde edebilir, nasıl mı, o kurulda yer alan başka iki kulübün temsilcileri ile "koalisyon" yaparak...

"Bugün bana, yarın sana" düşüncesi ile...

İşte o zaman, 5-6 maç alması gereken futbolcu, Disiplin Kurulu'nda 3-4 maçla kurtulur, Tahkim Kurulu da bunu 1-2 maça indirir.

Hani, kamuoyunda sık sık tepki oluşuyor, "bu futbolcuya nasıl bu kadar az ceza verildi, bu kulüp nasıl ucuz yırttı" şeklinde...

İşte, olayın perde arkasında genelde bu tablo yaşanıyor.

*

Bu kurullara alınan ya da büyük kulüplerin isteği ile yerleştirilen isimlerin en önemli görevi, istenilen cezaları çıkartmaktır.

Kimse kusura bakmasın ama acı gerçek bu...

Hak, hukuk önemli ama bu söylediğim de çok önemli.

Aslında kara kaplı defter, hangi olaylar ve durumlar karşısında ne ceza verileceğini açık açık yazıyor.

Herhangi bir hukukçu da, bu kara kaplı defter doğrultusunda kararı ortadan ve doğrudan verebilir.

Kolayca verebilir...

Ama çark biraz kötü işliyor.

Ne yazık ki, bu mecrada genelde önemli olan, ortadan ve doğrudan karar verebilmek değil, ilgili kulübün isteği doğrultusunda karar verebilmek...

Adalet bir kenara itiliyor.

O kurullara yerleştirilen kişiler, bağlı bulundukları kulüplerin talebi doğrultusunda karar çıkartamazlarsa, bir daha o kurulları ancak rüyalarında görebiliyorlar.

İlk federasyon seçimi sonrası yerlerine yenileri dahil ediliyor.

Ortadan ve objektif kararı herkes verebilir!

Önemli olan, kendi kulüplerinin lehine karar çıkartabilmek, 5 maçlık cezayı 3 maça indirebilmek.

Yoksa ne işleri var orada!

*

Tabii kimseye saygısızlık ve haksızlık yapmak istemem.

Konunun hassasiyeti bakımından tekrar yazacağım.

Geçmişten bugüne kadar bu kurullarda görev yapan kişiler arasında birbirinden değerli çok isim var.

Babasının oğlunu tanımayan kişiler bulunuyor.

Bu değerli kişiler karşısında saygıyla ceketimi ilikliyorum...

Bizim sözümüz, cambazlık yapanlar için!

*

Şimdi herkes düşünebilir.

Bu tür operasyonları en çok hangi kulüp yapıyor?

Bu tür işler en çok hangi federasyon döneminde oldu?

Elbette ki bu soruların resmî bir yanıtı yok.

Fakat gözlemlerimiz doğrultusunda şunu söyleyebiliriz.

Zamana göre değişiyor.

Nasıl mı? Düzen şöyle oluşuyor...

Federasyon başkanı daha koltuğa oturmadan, belli ricacılar ve ricalar devreye sokuluyor.

Oy peşinde koşan federasyon başkanı, kimseyi cephe almamak adına, ya da işine geldiği gibi gerekli düzenlemeyi yapıyor, listeler bu doğrultuda belirleniyor.

Suyun başında kim varsa, testi o şekilde dolduruluyor.

*

Tabii, kulüp yöneticisi olarak duruma çok vakıf olmak gerekiyor...

Vakıf değilseniz eğer, göz açıp kapayıncaya kadar, mal batıya kayıyor.

Örneğin Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım, bu çarkın nasıl işlediğini iyi biliyordu.

Yılların tecrübesiyle hemen herkesi çok iyi tanıyordu...

Aziz Bey, bilgi ve deneyim olarak adeta ordinaryüs profesör mertebesindeydi.

Sonrasında Ali Koç, sürekli "yapı" dedi ama içini tam dolduramadı.

Şimdi Sadettin Saran'ın yapı mücadelesi nasıl olacak, görev süresi yetecek mi, bilinmez.

Ama gözlemimi söyleyeyim, Sadettin Saran genelde güzel uyarıları değil, şakşakçıları dikkate alıyor.

*

Malumunuz, Beşiktaşlı Yıldırım Demirören, Fenerbahçeli Nihat Özdemir, Galatasaraylı Mehmet Büyükekşi, Trabzonsporlu İbrahim Hacıosmanoğlu başta olmak üzere federasyon başkanlığı koltuğuna oturan başkanların tamamına yakını büyük kulüplerin içinden geldi.

Bu tablo Haluk Ulusoy'un Futbol Federasyonu Başkanlığı'na kadar uzanır...

Haluk Bey'in kulağı çınlasın, bu tür işleri adeta uzaktan kumanda ile çözümlerdi, o derece yetenekliydi!

*

Disiplin Kurulu ve Tahkim Kurulu için ifade ettiğimiz bu tablo, Merkez Hakem Kurulu için de geçerli elbette...

Merkez Hakem Kurullarında da birbirinden adil ve saygın isimler olduğu gibi, fırıldaklık yapanlar da yer aldı.

İşini bilen düdüğü çaldı!

*

Sadede geliyorum.

Elbette ki her daim doğru olan, hak hukuk adına güzel işlere imza atabilmek...

Kimi başkanlar ve kurul üyeleri bu işi layıkıyla yaptı.

Kimi de tetikçiliğe prim tanıdı.

Haliyle altta kalanın canı çıktı.

Kaos oluştu.

Türk futbolunun güvenilirliği minimuma indi.

*

Son sözümüz şu olsun.

Türk futbolu, saha içinde olduğu kadar, saha dışında da oynanıyor.